Stasera in TV oggi venerdì 6 gennaio 2023 (Epifania). Programmi tv e film in prima serata

Stasera in TV oggi venerdì 6 gennaio 2023 (Epifania). Programmi tv e...

Scopri su italia News la programmazione serale in TV, film in prima serata di stasera venerdì 6 gennaio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

20.30 – SHOW Soliti Ignoti – Il Ritorno – Programma abbinato alla Lotteria Italia. Conduce Amadeus.

23.55 INFORMAZIONE – TG1 Sera

RAI 2 (2)

21.20 FILM – La Befana vien di notte – Commedia 2018

Regista: Michele Soavi

Cast: Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Odette Adado

23.05 ATTUALITA’ – ATUttoCalcio – Sport. Conduce Jacopo Volpi Con Sebino Nela, Eraldo Pecci, Giulia Stronati.

RAI 3 (3)

21.25 – DOCUMENTARIO – I magnifici 4 della risata – Roberto Benigni, Francesco Nuti, Massimo Troisi, e Carlo Verdone

23.05 – INFORMAZIONE – Tg3 Sera

23.15 – INFORMAZIONE – Meteo 3

23.25 – DOCUMENTARIO – L’Arte della felicità –

RETE 4 (4)

21.25 – FILM Shall We Dance? – Commedia 2004

Jonh Clark ha alle spalle vent’anni di matrimonio e una vita monotona. Solo la passione per il ballo gli ridara’ la gioia di vivere.

Regista: Peter Chelsom

Cast: Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon, Stanley Tucci

23.40 FILM Midnight in Paris – Commedia 2011

Commedia dal grande cast, vincitrice di un Premio Oscar. Uno scrittore, in vacanza a Parigi, una sera si trova trasportato nel fervore culturale della Parigi anni ’20

Regista: Woody Allen

Cast: Owen Wilson, Rachel McAdams, Kathy Bates, Marion Cotillard, Mimi Kennedy, Kurt Fuller, Michael Sheen

CANALE 5 (5)

21.20 FILM Il giorno più bello del mondo – Commedia 2019

Un inatteso lascito, l’affidamento di due bambini, portera’ la magia nella vita Arturo, proprietario di un piccolo teatro prossimo al fallimento.

Regista: Alessandro Siani

Cast: Alessandro Siani, Stefania Spampinato, Giovanni Esposito

ITALIA 1 (6)

21:20 FILM Batman v Superman: Dawn of Justice Fantascienza 2016

Mentre Batman e Superman si dichiarano guerra, una nuova minaccia emerge, mettendo a repentaglio la sopravvivenza del genere umano.

Regia: Zack Snyder

Cast: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams

LA 7 (7)

21.15 DOCUMENTARIO Storie di un Regno – La storia d’amore tra Harry e Meghan

TV 8 (8)

21.30 FILM Super 8 – Fantascienza 2011

Regista: J.J. Abrams

Cast: Elle Fanning, Joel Courtney, Riley Griffiths, Gabriel Basso,

23.25 FILM Un babysitter per Natale – Commedia 2019

Regista: Curtis Crawford

Cast: Ali Liebert, Jake Epstein, Habree Larratt

NOVE (9)

21.35 SPETTACOLO I migliori Fratelli di Crozza Il meglio della satira unica e inimitabile di Maurizio Crozza.

23.10 ATTUALITA’ PRIMA TV La confessione – con Peter Gomez

23.40 ATTUALITA’ La confessione – con Peter Gomez

VENTI (20)

21.11 FILM Robin Hood – Azione 2010

Russell Crowe e’ Robin Hood, l’abile arciere al servizio di Re Riccardo Cuor di Leone che difende i deboli contro i piu’ forti.

Regista: Ridley Scott

Cast: Russell Crowe, Cate Blanchett, Matthew Macfadyen

RAI 4 (21)

21.20 FILM Iron Mask – La leggenda del dragone – Azione 2019

Regista: Oleg Stepchenko

Cast: Jason Flemyng, Xingtong Yao, Jackie Chan

23.20 FILM Hercules – Il guerriero – Azione 2014

Regista: Brett Ratner

Cast: Dwayne Johnson, Rufus Sewell, Aksel Hennie, Irina Shayk, John Hurt

IRIS (22)

21.00 FILM Changeling – Drammatico 2008

Per il ciclo: L’OCCHIO DI CLINT. Commovente pellicola diretta da Clint Eastwood, con Angelina Jolie nel ruolo di una madre disposta ad una dura lotta per ottenere giustizia.

Regista: Clint Eastwood

Cast: Angelina Jolie, Amy Ryan, Jason Butler Harner,

23.50 FILM Di Nuovo In Gioco– Drammatico 2012

Per il ciclo: L’OCCHIO DI CLINT. Clint Eastwood e’ un’anziano scopritore di talenti del baseball che sta perdendo la vista.

Regista: Robert Lorenz

Cast: Clint Eastwood, Justin Timberlake, Matthew Lillard,

RAI 5 (23)

21.15 FILM Nureyev – The White Crow – Biografico 2018

Regista: Ralph Fiennes

Cast: Oleg Yvenko, Adèle Exarchopoulos, Sergei Polunin, Raphaël Personnaz, Chulpan Khamatova

23.20 DOCUMENTARIO Rock Legends – Prince

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM L’acchiappasogni – Dream Catcher – Horror 2003

Da un romanzo di Stephen King. Quattro amici si ritrovano per una battuta di caccia nei boschi del Maine, ma la zona è colpita da un misterioso virus

Regia: Lawrence Kasdan

Cast: Morgan Freeman, Thomas Jane, Jason Lee

23.30 FILM Under the Skin – Fantascienza 2014

Scozia, terzo millennio. Isserley è un’entità aliena incarnata nel corpo di donna in cerca di prede umane che circuisce grazie alla sua bellezza. Poi, da predatrice sessuale, subisce un’ulteriore metamorfosi. Tratto dal romanzo “Sotto la pelle” di Michel Faber.

Regia: Jonathan Glazer

Cast: Scarlett Johansson, Paul Brannigan, Robert J. Goodwin,

RAI PREMIUM (25)

21.25 FILM Mannaggia alla miseria Drammatico 2007

Regista: Lina Wertmuller

Cast: Gabriella Pession, Sergio Assisi, Tommaso Ramenghi, Ennio Coltorti

23.15 FILM Purché finisca bene – Una scomoda eredità Commedia 2022

Regista: Fabrizio Costa

Cast: Euridice Axen, Chiara Francini, Cristiano Caccamo

CIELO (26)

21.20 FILM Son de mar – Azione 2016

Regista: Bigas Luna

Cast: Jordi Mollà, Neus Agullo, Pep Cortes, Juan Munoz

23.15 FILM Celos – Gelosia – Drammatico 1999

Regista: Vicente Aranda

Cast: Aitana Sánchez-Gijón, Daniel Giménez Cacho, María Botto

TWENTY SEVEN (27)

21.10 FILM Wild Wild West – Avventura 1999

Will Smith e Kevin Kline in un western di fantascienza ispirato all’omonima serie anni ’60. Due agenti speciali devono salvare il presidente degli Stati Uniti.

Regista: Barry Sonnenfeld

Cast: Kevin Kline, M. Emmet Walsh, Ted Levine, Frederique Van Der Wal, Musetta Vander, Sofia Eng, Will Smith, Kenneth Branagh, Salma Hayek

23.10 FILM I Goonies – Avventura 1985

Un cult del genere avventura per ragazzi. Un gruppo di ragazzini scopre un’antica mappa scritta da un leggendario pirata e parte alla ricerca del tesoro.

Regista: Richard Donner

Cast: Josh Brolin, Sean Astin, Jeff Cohen, Martha Plimpto

TV2000 (28)

20.55 FILM Il Quarto Re – Religioso 1998

Regia: Stefano Reali

Cast: Raoul Bova, Maria Grazia Cucinotta, Daniel Ceccaldi, Joachim Fuchsberger

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien – S1 E17

23.20 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien – S1 E28

LA5 (30)

21:10 FILM A Merry Christmas Match- Commedia 2019

Regista: Jake Helgren

Cast: Ashley Newbrough, Kyle Dean Massey, Lindsey Gort

22:55 FILM La casa sul lago del tempo- Drammatico 2006

Regista: A.Agresti

Cast: Sandra Bullock e Keanu Reeves

REAL TIME (31)

21:00 SHOW PRIMATV Cake Star – Pasticcerie in sfida – Castelli Romani

22:45 SHOW Il castello delle cerimonie

23:20 SHOW Il castello delle cerimonie

23:55 DOCUMENTARI Body Bizarre – Piango cristalli

CINE34 (34)

21:00 FILM L’allenatore nel pallone 2 – Commedia 2008

L. Banfi torna nei panni del mitico Oronzo Cana’. Dopo aver rivelato alcune verita’ “scomode” in un programma tv, viene ingaggiato di nuovo dalla Longobarda.

Regista: Sergio Martino

Cast: Lino Banfi, Anna Falchi, Urs Althaus

23:05 FILM Amore, bugie e calcetto – Commedia 2008

La rituale partita di calcetto del giovedi’ e’ l’irrinunciabile via di fuga dalla monotonia affettiva per un gruppo di amici.

Regista: Luca Lucini

Cast: Claudio Bisio, Angela Finocchiaro,Filippo Nigro, Andrea De Rosa, Chiara Mastalli, Max Mazzotta, Andrea Bosca, Marina Rocco, Pietro Sermonti, Matilde Lucini, Francesco Pison, Claudia Pandolfi, Giuseppe Battiston,

Warner TV (37)

21:00 FILM Robin Hood – La leggenda – Avventura 1991

Regista: John Irvin

Cast: Patrick Bergin, Uma Thurman, Jürgen Prochnow, Edward Fox

23:00 FILM Amore per sempre – Commedia 1992

Regista: Steve Miner

Cast: Mel Gibson, George Wendt, Jason Iorg, Art LaFleur, Jamie Lee Curtis, Elijah Wood, Isabel Glasser