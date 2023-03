Stasera in TV oggi mercoledì 29 marzo 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi mercoledì 29 marzo 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – FILM PRIMA TV I cacciatori del cielo – Biografico A cura di Rai Documentari

Regia: Mario Vitale

Cast: Beppe Fiorello, Andrea Bosca, Luciano Scarpa, Claudia Vismara

La storia avvincente della nascita dell’aviazione militare italiana, raccontata attraverso le gesta eroiche di tre uomini: il maggiore Francesco Baracca, il principale asso dell’aviazione italiana durante la Prima guerra mondiale; il Capitano Ruggero Piccio, che diventerà il primo Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e Bartolomeo Rocca, un personaggio di finzione che interpreta il meccanico dell’aereo dell’amico fraterno Francesco Baracca. I tre si ritrovano insieme nel campo di aviazione di Santa Caterina, vicino Udine e lo scenario è quello tragico della Prima guerra mondiale, che intreccia i loro destini, accomunati dalla stessa passione, e che li spinge a guardare oltre la guerra, immaginando l’aviazione del futuro. – A cura di Rai Documentari Regia di Mario Vitale

23.10 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 FILM – Piacere, sono un po’ incinta – Commedia 2010

Regia: Alan Poul

Cast: Jennifer Lopez, Noureen DeWulf, Alex O’Loughlin, Eric Christian Olsen, Michaela Watkins

Dopo anni di ricerca del principe azzurro, determinata a diventare madre, Zoe prende un appuntamento per l’inseminazione artificiale. Nello stesso giorno, incontra Stan, che potrebbe rivelarsi l’uomo giusto. – ‘2010’ Commedia Regia di Alan Poul Con Jennifer Lopez, Alex O’Loughlin, Eric Christian Olsen, Tom Bosley, Linda Lavin

23.15 SHOW – Stasera c’è Cattelan su Raidue – Nuovo appuntamento con “Stasera c’è Cattelan”, il late show della seconda serata di Raidue. Alla scrivania di Alessandro Cattelan si siedono Sabrina Salerno e Tommaso Paradiso con il ritorno dei The Pills e infine l’ospite musicale, Giovanni Toscano.

RAI 3 (3)

21.25 – ATTUALITA’ Chi l’ha visto? condotto da Federica Sciarelli

Che fine ha fatto Greta, la cantante rock originaria di Erba (Como) scomparsa il 4 giugno da Porto Tolle (Rovigo) dove era andata per vendere la casa ereditata dal nonno? Nei giorni scorsi la procura ha avviato un’inchiesta per omicidio e ha indagato una persona. Se ne parla in questa puntata di “Chi l’ha visto?”. Nel programma, condotto da Federica Sciarelli, anche la storia di Raffaele, l’accumulatore seriale scomparso e ritrovato sotto un cumulo di rifiuti all’interno della sua camera da letto. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Controcorrente – Programma di approfondimento giornalistico targato Videonews condotto da Veronica Gentili.

CANALE 5 (5)

21.44 – SHOW La tv dei 100 e uno – Piero Chiambretti capitanera’ una platea di 100 bambini dando vita ad uno spettacolo in cui i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi

ITALIA 1 (6)

21:20 FILM Mission: Impossible – Rogue Nation – Azione 2015

Regia: Christopher McQuarrie

Cast: Tom Cruise, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Jeremy Renner, Alec Baldwin, Simon Pegg, America Olivo

Quinto film della serie. Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt dovra’ eliminare il Sindacato, un’organizzazione criminale che agisce per sovvertire la societa’ civile.

LA 7 (7)

21:15 DOCUMENTARIO Atlantide – Storie di uomini e di mondi – Arrestate Mister Trump!

TV 8 (8)

21.25 SHOW 100% Italia Special – Due coppie di concorrenti si sfidano per mettersi alla prova e indovinare i gusti degli italiani, rappresentati in studio da un panel di 100 persone.

NOVE (9)

21.25 FILM Mai stati uniti – Commedia 2013

Regia: Carlo Vanzina

Cast: Ambra Angiolini, Giovanni Vernia, Maurizio Mattioli, Andrea Pittorino, Paolo Bessegato, Daniela Piperno, Anna Foglietta, Ricky Memphis, Vincenzo Salemme

23.30 FILM Notte prima degli esami – Commedia 2006

Regia: Fausto Brizzi

Cast: Giorgio Faletti, Chiara Mastalli, Cristiana Capotondi, Sarah Maestri, Nicolas Vaporidis

VENTI (20)

21.13 FILM I Vichinghi – Azione 2014

Regia: Claudio Fäh

Cast: Tom Hopper, Ryan Kwanten, Charlie Murphy, Ed Skrein, Anatole Taubman, James Norton, Leo Gregory, Ken Duken

Un gruppo di Vichinghi in viaggio verso la Gran Bretagna ha una sola possibilita’ per salvarsi dagli scozzesi: raggiungere la fortezza di Danelag. Con Tom Hopper.

23.08 FILM DOA: Dead or Alive – Azione 2006

Regia: Corey Yuen

Cast: Jaime Pressly, Holly Valance, Sarah Carter, Devon Aoki, Natassia Malthe, Eric Roberts, Matthew Marsden

Basato su una serie di videogiochi. Tina, Christie e la principessa Kasumi, ricevono l’invito per partecipare ad un torneo di arti marziali su un’isola deserta

RAI 4 (21)

21.20 SERIE TV Chapelwaite S1E3

Prima Visione. In seguito alla tragica morte di sua moglie, il capitano Charles Boone torna, insieme ai suoi figli, nella vecchia casa di famiglia. Un oscuro passato metterà Charles faccia a faccia con i suoi demoni.

22.10 SERIE TV Chapelwaite S1E4

Prima Visione. In seguito alla tragica morte di sua moglie, il capitano Charles Boone torna, insieme ai suoi figli, nella vecchia casa di famiglia. Un oscuro passato metterà Charles faccia a faccia con i suoi demoni.

23.00 FILM Son – Horror 2021

Regia: Ivan Kavanagh

Cast: Andi Matichak, Emile Hirsch, Luke David Blumm

Laura è stata adepta di una setta dalla quale è riuscita a fuggire e ora è madre di David. Quando i membri della congrega entrano in casa sua per reclamare David, la donna sarà nuovamente costretta alla fuga. Dopo il rapimento fallito, David inizia a manifestare i segni di una strana malattia e nel tentativo di salvarlo la madre compie atti sempre più orribili. Fino a che punto si spingerà?

IRIS (22)

21.11 FILM Mystic River – Thriller 2003

Regia: Clint Eastwood

Cast: Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Laurence Fishburne

Per il ciclo: L’OCCHIO DI CLINT. Pluripremiato film di C. Eastwood, con S. Penn e T. Robbins. 1975, periferia di Boston, tre ragazzini vengono adescati da un individuo che violenta u…

23.55 FILM I ponti di Madison County – Commedia 1995

Regia: Clint Eastwood

Cast: Meryl Streep, Jim Haynie, Sarah Kathryn Schmitt, Christopher Kroon, Phyllis Lyons, Debra Monk, Richard Lage, Michelle Benes, Clint Eastwood, Annie Corley, Victor Slezak

Per il ciclo: L’OCCHIO DI CLINT. Un classico del cinema romantico con i premi Oscar Clint Eastwood e Meryl Streep. L’intenso amore extra-coniugale tra un maturo fotografo e una donna s…

RAI 5 (23)

21.15 ARTE Art Night 2022 – E16 – Formidabile Boccioni

Prima Visione Rai. Futurista, pittore, scrittore e scultore. Un’immersione nelle sperimentazioni visive di Umberto Boccioni, il cui slancio verso la rappresentazione fisica del movimento e i rapporti fra oggetti e spazio ha influenzato le sorti della pittura del XX secolo. 2022 ITA

22.15 MUSICA U2 Live in London

I pionieri del rock da stadio si esibiscono nei celebri studi di Abbey Road in una veste più intima. Accompagnati da un’orchestra e da un coro gli U2 raggiungono una nuova intensità. In scaletta i brani “Beautiful Day”, “Lights of Home”, “With Or Without You”, “Stuck In A Moment”, “Get Out Of Your Own Way” e “One”.

23.16 DOCUMENTARIO Radiohead – Soundtrack for a Revolution

RAI MOVIE (24)

21.09 FILM Il mio profilo migliore – Commedia 2019

Regia: Safy Nebbou

Cast: Juliette Binoche, Nicole Garcia, François Civil

Claire Millaud, docente universitaria sulla cinquantina, divorziata e con due figli, per spiare il suo sfuggente amante Ludo si crea una falsa identità social fingendosi una sensuale ventiquattrenne. Entra così in contatto con Alex, un giovane fotografo che collabora con il suo amante. Tra i due nasce una crescente attrazione virtuale dove realtà e bugie iniziano a fondersi.

22.55 MAGAZINE Movie Mag – “Sono cresciuto con una cultura anglosassone indipendente. Per un ragazzo di fine anni ’60-’70 c’era in giro un’energia creativa così forte che non ti faceva sentire solo. Le mie radici sono un po’ strane… Sono un vecchio hippy”, così Gabriele Salvatores si racconta a Federico Pontiggia nella nuova puntata di “Movie Mag”.

23.25 FILM Tutti i battiti del mio cuore – Drammatico 2005

Regia: Jacques Audiard

Cast: Romain Duris, Aure Atika, Niels Arestrup, Emmanuelle Devos, Jonathan Zaccaï

Da anni Thomas Seyr ha messo da parte il suo talento per il pianoforte ed è rimasto invischiato nella tradizione malavitosa della propria famiglia. L’incontro casuale con il suo vecchio insegnante di pianoforte fa riaccendere in Thomas la sua passione per la musica e in vista di un’audizione comincia a prendere lezioni da una giovane insegnante, Miao-Lin, appena arrivata a Parigi, che parla vietnamita e cinese, ma nemmeno una parola di francese. Remake di “Rapsodia per un killer”.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SHOW Il cantante mascherato – puntata del 25/03/23

CIELO (26)

21.20 FILM The crew – Missione impossibile – Avventura 2016

Regia: Nikolay Lebedev

Cast: Vladimir Mashkov, Danila Kozlovsky, Egor Morozov, Agne Grudyte

Un ex pilota militare, espulso per insubordinazione, si trova coinvolto in una rocambolesca missione di salvataggio.

23.05 FILM Monella – Erotico 1998

Regia: Tinto Brass

Cast: Anna Ammirati, Patrick Mower, Max Parodi

Una ragazza e’ ansiosa di gustare i piaceri del sesso prima del matrimonio ma per convincere il fidanzato dovra’ usare l’astuzia.

TWENTY SEVEN (27)

21.07 FILM Mr. Crocodile Dundee II – Avventura 1988

Regia: John Cornell

Cast: Paul Hogan, Linda Kozlowski, Charles S. Dutton, John Meillon

Dundee libera la sua donna e fugge con lei in Australia, dove sistemera’ una volta per tutte i malviventi, che l’hanno inseguito fin la’.

23.13 FILM Flashdance – Commedia / Musical

Regia: A. Lyne

Cast: Jennifer Beals, Michael Noury

Premio Oscar alla miglior canzone per questa commedia musicale cult con Jennifer Beals. La giovane Alex ha un sogno: diventare un grande ballerina.

LA7D (29)

21.30 FILM Schegge di paura – Thriller 1996

Regia: Gregory Hoblit

Cast: Richard Gere, John Mahoney, Alfre Woodard, Terry O’Quinn, Edward Norton, Laura Linney, Frances McDormand

Martin Vail è un avvocato penalista bravo, determinato, brillante e cinico quanto basta. Per le mani ha un caso molto delicato: difendere e provare l’innocenza, di cui lui è fermamente convinto, di Aaron Stampler, diciannovenne chierichetto balbuziente, accusato di avere ucciso l’arcivescovo di Chicago con svariate coltellate. L’avvocato è l’unico a credere che il ragazzo non c’entri nulla con l’accaduto, nonostante tutti gli indizi portino a lui e nonostante il problema di cui Aaron è afflitto: dall’età di dodici anni, infatti, soffre di perdite di memoria, quindi non è in grado di ricordare esattamente cosa sia successo quel giorno…

LA5 (30)

21:17 FILM Partnerperfetto.com – Commedia 2005

Regia: Gary David Goldberg

Cast: Diane Lane, John Cusack, Elizabeth Perkins, Christopher Plummer

Diane Lane e John Cusack sono Sarah e Jake, due quarantenni separati dai rispettivi coniugi, che si incontrano sul sito Partnerperfetto.com.

23:15 INTRATTENIMENTO Un armadio per due – Prima TV – In ogni puntata 2 concorrenti devono creare un look a tema con l’aiuto di 2 tutor. A giudicarli 2 giudici con stili diversi. Riusciranno a lasciarsi andare e sperimentare uno stile nuovo?

23:51 INTRATTENIMENTO Uomini e Donne – La nuova edizione del programma di Maria De Filippi: l’appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:20 REALITY Matrimonio a prima vista Italia – Ep.5

Il ritorno alla quotidianità può avere un retrogusto amaro.

22:35 REALITY La clinica della pelle – Speciale bambini

Libby è affetta da leucemia e la madre è preoccupata per il suo misterioso sfogo cutaneo. Emerick ha un grave eczema che gli provoca prurito.

23:35 REALITY La clinica della pelle – Ep.5

CINE34 (34)

21:06 FILM Io c’e’ – Commedia 2018

Regia: Alessandro Aronadio

Cast: Edoardo Leo, Margherita Buy, Giuseppe Battiston, Massimiliano Bruno, Giulia Michelini

Commedia con Edoardo Leo. Quale sara’ l’escamotage di Alberto per eludere il fisco e salvare il suo B&B? Trasformarlo in un luogo di culto e diventare un santone

23:01 FILM Sono un fenomeno paranormale – Commedia 1985

Regia: Sergio Corbucci

Cast: Alberto Sordi, Gisella Matthews, Maurizio Micheli, Ines Pellegrini

Alberto Sordi e’ lo scettico conduttore di un programma in cui smaschera finti santoni e medium imbroglioni. Dopo un viaggio in India acquisisce facolta’ paranormali.