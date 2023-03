Stasera in TV oggi mercoledì 22 marzo 2023. Programmi TV e film in prima serata

Pubblicità

Condividi

Stasera in TV – scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi mercoledì 22 marzo 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

Stai cercando i programmi tv di un altro giorno? Cl icc a qui

Pubblicità

RAI 1 (1)

21.30 – FILM Brave ragazze – Commedia ITA 2019 di Michela Andreozzi con Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Luca Argentero, Stefania Sandrelli.

A Gaeta, anni Ottanta, quattro donne con problemi familiari, economici e di violenza domestica decidono di cambiare le loro vite rapinando una banca e “riprendendosi” ciò che la società nega loro: denaro e indipendenza. Per non essere riconosciute, si fingono uomini, il colpo riesce, ma il loro problema diventa smettere. Restando in fondo “brave ragazze”, per le quattro amiche diventa sempre più difficile tracciare una linea di confine tra giustizia e vendetta, bene e male.

23.30 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.45 – INFORMAZIONE Tg1

23.49 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – Mare fuori S03 E11 – Un’amicizia è per sempre

22.35 SERIE TV – Mare fuori S03 E12 – La scelta

23.45 SHOW – Stasera c’è Cattelan su Raidue – Alessia Marcuzzi e Max Biaggi sono gli ospiti di questa nuova puntata di “Stasera c’è Cattelan”, lo show della seconda serata di Rai2. Non mancheranno le rubriche con i The Pills, l’appuntamento musicale con gli Street Clerks, le incursioni di Mike Lennon e i momenti di varietà.

RAI 3 (3)

21.25 – ATTUALITA’ Chi l’ha visto? condotto da Federica Sciarelli

L’accumulatore seriale ritrovato solo dopo l’intervento di ‘Chi l’ha visto’. Per diversi mesi Raffaele Lioce è rimasto sepolto sotto i rifiuti all’interno della sua abitazione a Foggia. I vicini si erano rivolti al programma di Rai 3 per chiedere che venisse controllata la sua casa. Video inediti in questa puntata di ‘Chi l’ha visto?’. E poi la misteriosa morte di Liliana Resinovich, la donna triestina scomparsa e ritrovata dopo ventuno giorni senza vita all’interno di due sacchi dell’immondizia. La procura ritiene che si sia trattato di un suicidio e ha chiesto l’archiviazione, ma il fratello Sergio non crede a questa ipotesi. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Controcorrente – Programma di approfondimento giornalistico targato Videonews condotto da Veronica Gentili.

CANALE 5 (5)

21.44 – SHOW La tv dei 100 e uno – Piero Chiambretti capitanera’ una platea di 100 bambini dando vita ad uno spettacolo in cui i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi

ITALIA 1 (6)

21:24 FILM Mission: Impossible – Protocollo Fantasma – [Azione] – Quarto film dell’adrenalinica saga con Tom Cruise. L’agente Ethan Hunt e la sua squadra devono impedire lo scoppio di una guerra nucleare tra Russia e USA. Regia di B. Bird; USA 2011

LA 7 (7)

21:15 DOCUMENTARIO Atlantide – Storie di uomini e di mondi – Uccidete Pecorelli! Indagine su un delitto

TV 8 (8)

21.25 SHOW 100% Italia Special – Due coppie di concorrenti si sfidano per mettersi alla prova e indovinare i gusti degli italiani, rappresentati in studio da un panel di 100 persone.

NOVE (9)

21.25 FILM Mortdecai – Commedia UK-USA 2015 di David Koepp con Johnny Depp, Olivia Munn, Paul Bettany, Jeff Goldblum, Oliver Platt, Michael Byrne, Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor

23.35 FILM Joker – Wild Card – Giallo 2015 di Simon West con Jason Statham

VENTI (20)

21.13 FILM 10.000 A.C. – [Azione] – [Avventura] – Il regista di “Independence Day” dirige un film ambientato all’alba della civilta’, sull’intrepido viaggio di un cacciatore di una tribu’ primitiva. Con Steven Strait

23.15 FILM La fredda luce del giorno – [Azione] – Adrenalinico film con Bruce Willis ed Henry Cavill. Will Shaw, affarista di Wall Street, deve salvare i genitori al centro di un pericolosissimo gioco di spie. Regia di M. El Mechri

RAI 4 (21)

21.20 SERIE TV Chapelwaite S1E1 – Blood Calls Blood –

Siamo nel 1850. Il capitano Charles Boone eredita una proprietà da un ricco parente e si trasferisce con la famiglia in una cittadina del Maine. Forestieri arrivati in una piccola comunità, i Boone vengono subito mal visti. Nei loro confronti serpeggiano pregiudizio e ostilità. Ed è solo l’inizio…

22.20 SERIE TV Chapelwaite S1E2 – Memento Mori

Siamo nel 1850. Il capitano Charles Boone eredita una proprietà da un ricco parente e si trasferisce con la famiglia in una cittadina del Maine. Forestieri arrivati in una piccola comunità, i Boone vengono subito mal visti. Nei loro confronti serpeggiano pregiudizio e ostilità. Ed è solo l’inizio…

23.12 FILM La settima musa – Thriller 2017 di Jaume Balagueró con Elliot Cowan, Franka Potente, Ana Ularu

Samuel Solomon, un professore di letteratura, ha un incubo ricorrente in cui una donna viene brutalmente uccisa durante un rituale. Quando scopre che l’omicidio è avvenuto realmente, incontra Rachel, con la quale condivide lo stesso incubo e inizia con lei un’indagine per scoprire l’identità della vittima.

IRIS (22)

21.11 FILM Joe Kidd – [Western] – Per il ciclo: L’OCCHIO DI CLINT. Western con Clint Eastwood. Nel Nuovo Messico e’ in atto uno scontro tra la comunita’ dei nativi messicani ed i rancheros bianchi. Regia di J. Sturges

22.55 FILM Space Cowboys – [Commedia] – Per il ciclo: L’OCCHIO DI CLINT. Film drammatico diretto dal premio Oscar Clint Eastwood, con Tommy Lee Jones. Quattro anziani piloti devono riparare un satellite russo in avaria.

RAI 5 (23)

21.15 ARTE Art Night Puntata 15 – I colori dell’arte: Bianco

Scoprire l’arte attraverso un viaggio nelle sue componenti fondanti. Come il colore bianco ha plasmato la pittura e le arti visive nel tempo.

22.17 DOCUMENTARIO Lennon a New York

Il ritratto di uno dei più grandi geni della musica del XX secolo. ll regista Michael Epstein focalizza la sua attenzione sugli anni in cui Lennon e la sua famiglia vissero a New York: nel cuore pulsante della città, il Greenwich Village, l’autore di “Imagine” cominciò a ridefinire la sua identità di uomo, musicista e attivista.

RAI MOVIE (24)

21.09 FILM Il sacrificio del cervo sacro – Thriller 2017 di Yorgos Lanthimos con Barry G. Bernson, Herb Caillouet, Bill Camp

Steven Murphy, brillante chirurgo, conduce una vita apparentemente perfetta in Ohio con la moglie Anna, una nota oftalmologa, e i loro due figli adolescenti, Kim e Bob, fino a quando Martin, un adolescente che ha perso suo padre in seguito a un’intervento chirurgico di Steven, non si insinua nella loro vita. Ispirato all’Ifigenia in Aulide di Euripide.

23.14 MAGAZINE Movie Mag – “Con ‘Radiofreccia’ ho capito quanto sia diverso salire su un palco e cantare, far fluire le emozioni e invece dirigerle, progettarle e fare in modo che le produca qualcun altro” così Luciano Ligabue si è raccontato a Federico Pontiggia nella nuova puntata di “Movie Mag”. In sala con “Luciano Ligabue – 30 anni in un giorno”, il cantautore parla del concerto di Campovolo e svela qualche curiosità sulla sua carriera, dalla sua prima chitarra al repentino taglio di capelli. In questi giorni esce in sala l’attesissimo “John Wick 4”, ultimo capitolo della saga interpretata da Keanu Reeves…

23.45 FILM La favorita – Biografico 2018 di Yorgos Lanthimos con Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz

Inghilterra, XVIII secolo. La Regina Anna lascia il governo in mano all’amica Lady Sarah, ma all’arrivo della governante Abigail gli equilibri vacillano. Chi vincerà? Un Oscar e sette BAFTA Awards 2019.. – di Yorgos Lanthimos con Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz 2018 USA – PROGRAMMA ADATTO AL SOLO PUBBLICO ADULTO

RAI PREMIUM (25)

21.20 SHOW Il cantante mascherato – puntata del 18/03/23

CIELO (26)

21.15 FILM 10.0 Terremoto – Azione 2014 di David Gidali di Henry Ian Cusick, Chasty Ballesteros, Cameron Richardson

Un terremoto di immane intensita’ sta per scuotere le fondamenta di Los Angeles. Inizia una corsa contro il tempo per salvare il salvabile…

23.05 FILM La chiave – Erotico 1983 di Tinto Brass con Stefania Sandrelli,

Un ‘must’ del cinema erotico italiano. L’opera piu’ celebre di Tinto Brass ha fatto di Stefania Sandrelli un’icona dell’eros. Due coniugi di mezza eta’ confessano le proprie perversioni in un diario per

TWENTY SEVEN (27)

21.07 FILM Insieme per forza – [Poliziesco] – Per calarsi meglio nei panni del personaggio che dovra’ interpretare, un attore riesce a farsi mettere al fianco di un vero agente. Con M. Fox, J. Woods. Regia di J. Badham; USA 1991

23.12 FILM Notting Hill – [Commedia] – Hugh Grant e Julia Roberts in un cult movie romantico. Un colpo di fulmine folgora un timido libraio londinese e la piu’ famosa diva di Hollywood. Potra’ funzionare?

LA7D (29)

21.30 FILM Gorky Park – Giallo 1983 con William Hurt, Ian Bannen, Alexsei Sayle, Niall O’Brien, Henry Woolf, Michael Elphick, Rikki Fulton, Richard Griffiths, Ian McDiarmid, Alexander Knox, Lee Marvin, Joanna Pacula, Brian Dennehy

23.35 FILM Collateral – Thriller 2004 con Tom Cruise, Javier Bardem

LA5 (30)

21:10 FILM Ti va di ballare? – [Commedia] – Film con Antonio Banderas ispirato alla vera storia di Pierre Dulaine, maestro di danza per ragazzi sbandati. Regia di L. Friedlander;

23:20 INTRATTENIMENTO Un armadio per due – Prima TV – In ogni puntata 2 concorrenti devono creare un look a tema con l’aiuto di 2 tutor. A giudicarli 2 giudici con stili diversi. Riusciranno a lasciarsi andare e sperimentare uno stile nuovo?

23:57 INTRATTENIMENTO Uomini e Donne – La nuova edizione del programma di Maria De Filippi: l’appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:20 REALITY Matrimonio a prima vista Italia – Ep.4

I viaggi di nozze proseguono tra amore, incomprensioni e litigi.

22:35 REALITY La clinica della pelle – Ep 5

23:35 REALITY La clinica della pelle – Un bozzolo da circa 4 chili

La dottoressa Emma Craythorne aiuta alcune persone a risolvere problemi cutanei e patologie che hanno rovinato la vita dei pazienti.

CINE34 (34)

21:05 FILM E fuori nevica! – [Commedia] – Film diretto e interpretato da Vincenzo Salemme, con Carlo Buccirosso. Il testamento della madre costringe tre fratelli a vivere sotto lo stesso tetto. Regia di V. Salemme; ITA 2014

22:46 FILM No Problem – [Commedia] – Commedia diretta ed interpretata da Vincenzo Salemme. Un attore di fiction viene scambiato da un bambino per il personaggio che interpreta. Con Sergio Rubini Regia di V. Salemme; ITA 2…

Byoblu (262)

20:30 ATTUALITA’ Le interviste di Byoblu – Vaccini, svelate le carte segrete di Aifa – Dario Giacomini, Ivana Mazzarella – Insieme al presidente dell’Associazione Contiamoci Dario Giacomini, e con Ivana Mazzarella, danneggiata da vaccino covid del direttivo di Danni Collaterali, facciamo il punto sulle rivelazioni emerse nel corso della trasmissione Fuori dal coro, secondo cui all’interno della stessa Aifa c’erano grossi dubbi sulla vaccinazione delle categorie fragili.

21:00 ATTUALITA’ “1984” – Piano di fuga – Piano di fuga è l’anti talk-show. Un momento di approfondimento e confronto senza le censure della psicopolizia di casa nostra. Francesco Borgonovo e gli ospiti in studio e in collegamento raccontano il presente e un futuro tutto da costruire.