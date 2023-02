Stasera in TV oggi mercoledì 15 febbraio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Pubblicità

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di San Valentino, film in prima serata di stasera martedì 14 febbraio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – DOCUMENTARIO PRIMA TV Pooh. Un attimo ancora – Un docufilm per ripercorrere la vita, i successi e le grandi stagioni della più amata e longeva band musicale italiana.

23.25 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.38 – INFORMAZIONE Tg1

23.42 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – Mare fuori S03 E01 – L’odio necessario

23.25 SHOW – Stasera c’è Cattelan su Raidue – Nuovo appuntamento con “Stasera c’è Cattelan”. Alla scrivania di Alessandro Cattelan si siedono Matilda De Angelis e il terzetto di brave ragazze formato da Marisa Laurito, Mara Maionchi e Sandra Milo. Torna anche la Gialappa’s con la rubrica Mai dire Tik Tok Tak.

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ Chi l’ha visto? condotto da Federica Sciarelli

RETE 4 (4)

21.24 – ATTUALITA’ Controcorrente – Programma di approfondimento giornalistico targato Videonews condotto da Veronica Gentili.

CANALE 5 (5)

21.49 – SERIE TV PRIMA TV Buongiorno, mamma! Seconda stagione

La famiglia Borghi e’ alle prese con la gravidanza di Sole che sta per giungere a termine, mentre le condizioni di Anna subiscono un improvviso peggioramento

ITALIA 1 (6)

21:23 FILM La fredda luce del giorno – [Azione] – Adrenalinico film con Bruce Willis ed Henry Cavill. Will Shaw, affarista di Wall Street, deve salvare i genitori al centro di un pericolosissimo gioco di spie. Regia di M. El Mechri

23:25 FILM A Quiet Place 2 – Prima TV – [Horror] – Per sopravvivere gli Abbot lottano in silenzio, stavolta fuori dal rifugio. Ma gli alieni con il super udito non sono i soli nemici. Sequel del thriller del 2018. Regia di J. Krasinski

LA 7 (7)

21:15 DOCUMENTARIO Atlantide – Storie di uomini e di mondi – Nel regno dell’omertà: i misteri di Messina Denaro

TV 8 (8)

21.30 SHOW Name the Tune – Indovina la canzone

NOVE (9)

21.25 FILM Non-Stop Thriller – Bill Marks (Liam Neeson) è uno “sky marshal”, un agente in borghese che si occupa della sicurezza dei voli intercontinentali. Su un volo New York-Londra, viene ricattato da uno psicopatico che minaccia di uccidere un passeggero ogni 20 minuti: Marks deve scovare il criminale nel più breve tempo possibile, prima che si scateni il panico a bordo. Inizia una corsa contro il tempo, nella quale ogni passeggero può essere il carnefice o la prossima vittima.

23.20 ATTUALITA’ Chernobyl – Viaggio nella catastrofe – Il documentario analizza la situazione a Chernobyl e Pripyat, luoghi in cui il governo sovietico ha tentato di insabbiare i disastri dell’incidente nucleare.

VENTI (20)

21.14 FILM Divergent – [Azione] – Con Shailene Woodley e Kate Winslet. In un futuro dove si deve scegliere la propria classe sociale, appartenere ai Divergent comporta seri pericoli. Regia di N. Burger

23.58 FILM Scream 2 – [Horror USA 1997] – Secondo capitolo della saga horror. Dopo due anni il killer mascherato torna a colpire nel college frequentato da Sidney. L’incubo ritorna. Con Neve Campbell Regia di W. Craven

RAI 4 (21)

21.20 FILM The Voices – Umorismo / horror con Ryan Reynolds Gemma Arterton Anna Kendrick Ella Smith Paul Chahidi

Jerry soffre di schizofrenia, è vittima di allucinazioni e dialoga con i suoi animali domestici. Un giorno uccide accidentalmente una collega di cui era innamorato. Il gatto Mr. Whiskers lo vuole convincere di essere un serial killer, mentre il cane Bosco cerca di portarlo sulla retta via. Cosa deciderà di fare Jerry?

23.08 FILM Superdeep Horror 2020 con Milena Radulovic, Sergey Ivanyuk, Nikolay Kovbas

IRIS (22)

21.00 FILM Nella Valle di Elah – Drammatico interpretato dagli attori premi Oscar Tommy Lee Jones, Charlize Theron e Susan Sarandon.

23.30 FILM Sabrina – commedia di Sydney Pollack del 1995, interpretata da Harrison Ford, Julia Ormond e Greg Kinnear, remake dell’omonimo film del 1954 di Billy Wilder, con Audrey Hepburn, Humphrey Bogart e William Holden.

RAI 5 (23)

21.15 DOCUMENTARIO Art Night Puntata 10 – I colori dell’arte: rosso

Scoprire l’arte attraverso un viaggio nelle sue componenti fondanti. Come il colore rosso ha plasmato la pittura e le arti visive nel tempo.

22.16 CONCERTO Burt Bacharach – A Life In Song – Burt Bacharach, classe 1928, è tra i più grandi compositori di musica popolare del XX secolo; le sue melodie lievi ma complesse sono da considerarsi tra le più inconfondibili del grande canzoniere americano. In questo concerto tributo del 2015, le nuove leve della musica inglese si cimentano in alcuni dei suoi classici.

23.26 CONCERTO I Beatles e l’India

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Il segreto di una famiglia – film di Pablo Trapero con Martina Gusman, Bérénice Bejo, Edgar Ramírez

A seguito dell’ictus di suo padre, dopo lunghi anni di assenza, Eugenia lascia Parigi e ritorna a La Quietud, la tenuta di famiglia vicino a Buenos Aires, dove ritrova la madre e la sorella Mia. Le tre donne sono felici di essere di nuovo insieme, ma sono costrette ad affrontare i traumi emotivi e gli oscuri segreti del passato che hanno condiviso sullo sfondo della dittatura militare.

23.05 MAGAZINE Movie Mag

23.40 FILM Il castello di vetro

Basato sull’autobiografia della giornalista americana Jeannette Walls, Il Castello di Vetro è il racconto dell’infanzia nomade e travagliata dell’autrice. Seconda di quattro fratelli, Jeannette (Brie Larson) cresce con una madre immatura (Naomi Watts), più attenta agli scorci da dipingere che alle necessità dei figli, e un padre affettuoso che si getta però in progetti sconclusionati e si rifugia nell’alcool. L’immaginario castello di vetro, che promette un giorno di costruire per le bambine, diventa simbolo dei fallimenti e delle promesse infrante, ma anche dei guizzi della follia e dell’immaginazione.Mostra meno

RAI PREMIUM (25)

21.20 SHOW Stasera tutto è possibile

CIELO (26)

21.15 FILM Attacco glaciale – Film di Fantascienza con Michael Shanks, Alexandra Davies, Saskia Hampele, Indiana Evans

Un eclissi solare provoca una tempesta ghiacciata sulla Terra. La catastrofica catena di eventi dara’ inizio ad una nuova era glaciale.

23.05 FILM L’attenzione – Film Erotico con Stefania Sandrelli, Arnoldo Foà, Anita Zagaria, Ben Cross, Amanda Sandrelli

Dall’omonimo romanzo di Alberto Moravia, le fantasie erotiche di un giornalista in crisi coniugale.

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Ritorno al futuro II – [Commedia] – Secondo capitolo della fortunata trilogia con Michael J. Fox. Doc Brown e Marty McFly devono viaggiare nel futuro, nel 2015, per correggere gli avvenimenti. Regia di R. Zemeckis

23.09 FILM Instant family – [Commedia] – Commedia ispirata ad una storia vera. Pete e Ellie decidono di adottare un bambino, ma finiscono col diventare genitori di tre piccole pesti. Con M. Wahlberg. Regia di S. Anders

LA7D (29)

21.30 SERIE TV White Collar – Fascino Criminale S01 E13

22.20 SERIE TV White Collar – Fascino Criminale S01 E14

23.10 SERIE TV White Collar – Fascino Criminale S02 E01

LA5 (30)

21:20 FILM L’amore non va in vacanza – [Commedia] – Commedia romantica con il premio Oscar Kate Winslet e Cameron Diaz. Due donne che non si conoscono decidono di scambiarsi l’abitazione per Natale. Regia di N. Meyers

23:58 LIFESTYLE Uomini e Donne – La nuova edizione del programma di Maria De Filippi: l’appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:20 LIFESTYLE 50 modi per lasciarsi

22:25 LIFESTYLE 50 modi per lasciarsi

23:30 LIFESTYLE Il mio pene XXL

CINE34 (34)

21:04 FILM Totò, Peppino e la dolce vita [Commedia] – Toto’ e Peppino, a Roma per rimettere il nipote sulla retta via, cedono alle lusinghe della dolce vita. Parodia del classico di Fellini. Regia di S. Corbucci

22:55 MAGAZINE Piccolo grande schermo Speciali di approfondimenti cinematografico con Tatti Sanguineti

22:55 FILM I due marescialli [Commedia] – 8 settembre 1943: nella confusione generale, un ladro vestito da prete ed un maresciallo si scambiano gli abiti ed i ruoli. Con Toto’ e Vittorio De Sica. Regia di S. Corbucci;

Byoblu (262)

21:00 ATTUALITA’ “1984” – Piano di fuga – Piano di fuga è l’anti talk-show. Un momento di approfondimento e confronto senza le censure della psicopolizia di casa nostra. Francesco Borgonovo e gli ospiti in studio e in collegamento raccontano il presente e un futuro tutto da costruire.