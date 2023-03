Stasera in TV oggi lunedì 27 marzo 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi lunedì 27 marzo 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – SERIE TV PRIMA TV Resta con me – S1E11– Serie TV thriller con Francesco Arca

Per il bene di Diego, felice di poter passare del tempo con la madre, Paola, conscia di non poter avere figli, concede a Cristiana una seconda opportunità nonostante i dubbi di Alessandro.

22.30 – SERIE TV PRIMA TV Resta con me – S1E12– Serie TV thriller con Francesco Arca

Le indagini sulla morte di Ausiello conducono al covo della banda, ma la talpa li ha avvertiti facendo trovare un casolare vuoto. Qui viene trovato il sangue di Gennaro: Tarek è scagionato.

23.35 – ATTUALITA’ Storie di sera – Conduce Eleonora Daniele

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 SHOW- Stasera tutto è possibile – Conduce Stefano De Martino

Il tema di questa settima puntata, in onda come sempre dall’Auditorium Rai di Napoli, sarà “Step Dance”. Ospiti della serata, oltre a Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che questa settimana imiterà Milly Carlucci, Maria De Filippi e Ornella Vanoni, saranno: Max Giusti, Giovanni Esposito, Herbert Ballerina, Alessio Sakara, Flora Canto, Federica Nargi e, per la prima volta, Massimo Lopez. Tanti come sempre i giochi che si avvicendano nel corso della serata, da Step Burger a C’era una giravolta, passando per Fotomimo, La coppia che scoppia e Serenata Step, fino ai divertenti sketch nella Stanza inclinata, icona del programma, per un’altra serata all’insegna del buonumore e del sorriso.

RAI 3 (3)

21.20 – INCHIESTA Presa Diretta – Salviamo la Sanità Pubblica – Conduce Riccardo Iacona

L’allarme di medici e infermieri: mancano 150mila medici e 300mila infermieri rispetto alle medie dei Paesi europei dove la sanità pubblica è più sviluppata, che andrebbero assunti nei prossimi 10 anni per riempire i buchi in organico e i pensionamenti. I turni sono massacranti e gli stipendi troppo bassi, tanto che da un sondaggio condotto dal principale sindacato dei medici ospedalieri è emerso che 1 medico su 3 se potesse, lascerebbe la sanità pubblica.

23.15 – ATTUALITA‘ Dilemmi – Da Peter Pan a Dostoevskij: “Cancel culture?” –

Quando si parla di tradimento, pare scontato sapere cosa si intende. Ma è proprio così? Sui casi in cui vi sia stato un rapporto “clandestino” ci sono pochi dubbi, ma avere fantasie su qualcuno che non è il partner, che magari si cerca di incontrare per alimentare queste fantasie (le fantasie sessuali con persona diversa dal partner riguarderebbero l’80% delle donne e il 98% degli uomini) è infedeltà?

RETE 4 (4)

21.20 – ATTUALITA’ Quarta Repubblica – conduce Nicola Porro

Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

CANALE 5 (5)

21.44 – REALITY SHOW Grande Fratello VIP – conduce Alfonso Signorini con le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

ITALIA 1 (6)

21:20 DOCUMENTARIO Freedom – Oltre il confine –

Avventura, scoperta, indagine. Un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia.

LA 7 (7)

21:15 FILM Rain Man – L’uomo della pioggia – Drammatico 1998

Regia: Barry Levinson

Cast: Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino, Jerry Molen

TV 8 (8)

20.35 CALCIO Irlanda – Francia UEFA European Qualifiers

22.45 INFORMAZIONE Postpartita UEFA European Qualifiers

23.15 INTRATTENIMENTO Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Colli bolognesi

NOVE (9)

21.25 LIFESTYLE Little Big Italy – Tel Aviv conduce Francesco Panella

23.15 LIFESTYLE Little Big Italy – Marrakech Città Nuova conduce Francesco Panella

VENTI (20)

21.12 FILM Matrix – [Fantascienza] – Quattro Premi Oscar per il primo capitolo della fortunata trilogia cult che ha ridefinito il genere fantascientifico. Con Keanu Reeves e Lawrence Fishburne Regia di L. Wachowski

23.53 FILM Snakes on a Plane – [Thriller] – Thriller con Samuel L. Jackson. Un agente dell’FBI deve salvare i passeggeri di un aereo infestato da un’orda di serpenti velenosi. Regia di D. Ellis; USA 2006 VIETATO AI MINORI DI 14 ANNI

RAI 4 (21)

21.22 FILM The Misfits Film Azione 2021

Regia: Renny Harlin

Cast: Pierce Brosnan, Tim Roth, Nick Cannon

Il brillante ladro internazionale Richard Pace evade di prigione, ma viene catturato da una banda, di cui fa parte anche sua figlia, che vuole coinvolgerlo nella rapina del secolo. Si tratta di impossessarsi dei lingotti d’oro, custoditi in una delle prigioni più sicure della terra, di proprietà dell’uomo d’affari Schultz, e utilizzati per finanziare gruppi terroristici in tutto il mondo.

22.55 FILM Colpi proibiti Film Azione 1990

Regia: Deran Sarafian

Cast: Jean-Claude Van Damme, Robert Guillaume, Cynthia Gibb, George Dickerson

L’agente di polizia Louise Burke lavora all’interno di un terrificante carcere, per investigare su una serie di inspiegabili morti. In prigione infatti neri e portoricani si uccidono tra di loro. Dietro a tutto questo, c’e’ uno spietato mercato di organi umani.

IRIS (22)

21.12 FILM The Untouchables – Gli intoccabili – [Drammatico] – Per il ciclo: UNA STORIA VERA. Gangster movie diretto da Brian De Palma con un cast di “intoccabili” interpreti. Non si e’ immuni da vendette, ma nemmeno dal coraggio dell’onesta’.

23.29 MAGAZINE Scuola di cult – Enrico Tamburini conduce una rubrica dedicata ai segreti, retroscena ed alle tantissime curiosita’ del grande mondo del cinema.

23.43 FILM Genius – [Biografico] – Per il ciclo: UNA STORIA VERA. New York, anni ’20. Il giovane scrittore Thomas Wolfe conosce l’editore Max Perkins. E’ l’inizio di un’intensa, proficua, ma complicata amicizia.

RAI 5 (23)

21.16 FILM Tutte le mie notti – Thriller ITA 2018

Regia: Manfredi Lucibello

Cast: Barbora Bobulova, Benedetta Porcaroli, Alessio Boni

Nelle strade deserte di una cittadina di mare, in una notte d’inverno, Sara è una ragazza che fugge impaurita, pensando di essere inseguita..La accoglie e la porta nella propria casa un’altra donna di nome Veronica. La casa però non è la sua e l`incontro ben presto si rivelerà non essere stato veramente casuale. Un thriller psicologico che ruota attorno a segreti, bugie e paure e che svelerà poco a poco le verità più nascoste delle due donne e cambierà per sempre le loro vite.

22.34 DOCUMENTARIO Sciarada – Il circolo delle parole: L’atlante che non c’è: Vigata, Montelusa e la Sicilia del Commissario Montalbano

Un viaggio sulle tracce del Commissario Montalbano, nato dalla penna di Andrea Camilleri e protagonista di una serie televisiva di grande successo, alla ricerca di Vigata e Montelusa, luoghi della fantasia che rispecchiano quel microcontinente che è la Sicilia reale.

23.32 DOCUMENTARIO Hip Hop Evolution

La storia dell’Hip Hop vede la propria alba durante le prime feste in un appartamento del Bronx…



RAI MOVIE (24)

21.10 FILM La collera di Dio – Avventura 1973

Regia: Ralph Nelson

Cast: Robert Mitchum, Rita Hayworth, Victor Buono, Frank Langella

Sud America, anni 20. Un contrabbandiere, un sacerdote e una ragazza patteggiano la liberta’ con un gruppo di rivoluzionari che li assoldano per assassinare un pericoloso capo ribelle. Dal romanzo “The Wrath of Go – d” di James Graham. – di Ralph Nelson con Robert Mitchum, Rita Hayworth 1972 USA

23.05 FILM Il kentuckiano – Avventura 1955

Regia:Burt Lancaster

Cast: Burt Lancaster, Dianne Foster, Diana Lynn, John McIntire

Un boscaiolo vedovo lascia il Kentucky per trasferirsi in Texas con il figlio. I Fratelli Fromes lo ostacolano. Dal romanzo “The Gabriel Horn” di Felix Holt. In concorso a Venezia 1955. Alle ore 01:20 Rai News. – di Burt Lancaster con Burt Lancaster, John Carradine, Walter Matthau 1955 USA

RAI PREMIUM (25)

21.20 FILM Un’estate in Scozia – Commedia 2012

Regia: Michael Keusch

Cast: Marion Kracht, Sascha Hehn, David C. Bunners

Monika viene invitata dalla madre in un viaggio verso un paesino del nord Europa. Non si aspetta però di trovarsi in compagnia di soli anziani, decidendo dopo tre giorni di fuggire e dirigersi in Scozia per un viaggio solitario.

23.00 ATTUALITA’ Belve – conduce Francesca Fagnani

23.50 SERIE TV Last Cop – S1 Ep13 – Una decisione sofferta

CIELO (26)

21.15 FILM La bella e la bestia – Fantasy 2014

Regia: Christophe Gans

Cast. Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier

Un principe, vittima di un terribile incantesimo, imprigiona una ragazza che forse riuscira’ ad aprire il suo cuore.

23.15 DOCUMENTARIO Amore e sesso in Giappone – Nel magnifico giappone le relazioni amorose sono in pericolo: un quarto della popolazione tra i 30 e i 40 anni e’ ancora vergine mentre il 50% della popolazione totale ammette di non fare sesso regolarmente.

TWENTY SEVEN (27)

21.08 FILM La fabbrica di cioccolato – Fantasy 2005

Regia: Tim Burton

Cast: Johnny Depp, Christopher Lee, Noah Taylor, Missi Pyle, Blair Dunlop, Liz Smith, Eileen Essell, Harry Taylor

Una magica rivisitazione di Tim Burton dell’omonimo romanzo, con Johnny Depp. Charlie e’ uno dei fortunati bambini ospiti della fabbrica di cioccolato di Willy Wonka.

23.12 FILM Dave – Presidente per un giorno – Commedia 1993

Regia: Ivan Reitman

Cast: Kevin Kline, Sigourney Weaver, Frank Langella, Ben Kingsley

Il Presidente degli Stati Uniti muore e per evitare uno scandalo viene sostituito da un suo sosia: il tranquillo e onesto Dave. Con Kevin Kline, Sigourney Weaver. Regia di I. Reitman

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Josephine, ange gardien S1 E21 Con Mimie Mathy

23.20 SERIE TV Josephine, ange gardien S1 E29 Con Mimie Mathy

LA5 (30)

21:26 FILM The Dressmaker – Il diavolo è tornato -Commedia 2005

Regia: Jocelyn Moorhouse

Cast: Kate Winslet, Judy Davis, Liam Hemsworth

Dall’omonimo romanzo di R. Ham, con Kate Winslet. Dopo venti anni Tilly e’ tornata a casa per affrontare un passato scomodo e doloroso, e cercare giustizia. Regia di J. Moorhouse

23:39 INTRATTENIMENTO Uomini e Donne – La nuova edizione del programma di Maria De Filippi: l’appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:20 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Sparisci bozzo!

Leonard ha una protuberanza che gli pende dal braccio e sembra che la pelle si stia aprendo. Dopo una caduta dalle scale, Jess ha un bozzo visibile sul sedere.

22:15 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Problemi alla gamba

La dottoressa Sandra Lee si occupa di Heather che ha una protuberanza sulla gamba e teme che rimuoverla potrebbe lasciarle una cicatrice. Paul ha una gobba gigantesca.

23:15 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Cicatrici

Ed vuole rimuovere un bozzolo sulla pancia prima che la sua fidanzata esca di prigione. Inoltre, James ha un’enorme protuberanza molliccia sulla testa.

CINE34 (34)

21:04 FILM Febbre da cavallo – La mandrakata – Commedia 2002

Regia: Carlo Vanzina

Cast: Gigi Proietti, Enrico Montesano, Rodolfo Laganà, Nancy Brilli, Carlo Buccirosso

Seguito di un classico della commedia all’italiana. Gigi Proietti e’ Bruno Fioretti, un uomo che non perde il vizio di scommettere sulle corse cavalli. Regia di C. Vanzina

22:59 FILM Si fa presto a dire amore – Commedia 2000

Regia: Enrico Brignano

Cast: Enrico Brignano, Vittoria Belvedere, Isabel Perez, Samuela Sardo

Enrico ha 30 anni, lavora saltuariamente e passa il suo tempo al bar con gli amici. La sua vita cambia quando la sua fidanzata lo lascia. Con E. Brignano. Regia di E. Brignano