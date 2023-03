Stasera in TV oggi giovedì 23 marzo 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi giovedì 23 marzo 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

20.30 – CALCIO Nazionale di Calcio Italia-Inghilterra

Prima partita del nuovo ciclo Uefa delle qualificazioni a EURO 2024. L’Italia fa parte del gruppo C del torneo insieme a Inghilterra, Malta, Ucraina e Macedonia del Nord.. – Calcio – Qualificazioni Euro 2024 A cura di Rai Sport In diretta dallo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli Telecronaca di Alberto Rimedio Commento tecnico di Antonio Di Gennaro A bordo campo Tiziana Alla Interviste di Andrea Riscassi Pitch View studio a cura di Alessandro Antinelli e Daniele Adani

23.00 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 FILM – Quello che veramente importa – Commedia 2017 di Paco Arango con Oliver Jackson-Cohen, Jonathan Pryce, Camilla Luddington

Il bell’inglese Alec Bailey va di casa in casa a riparare apparecchi elettrici, finendo spesso nelle stanze da letto delle sue clienti. Per sfuggire ad alcuni dei suoi creditori, Alec accetta la proposta da Raymond Leacock, uno zio di cui non sapeva nemmeno l’esistenza: trasferirsi in Nuova Scozia per un anno nella casa di famiglia, in cambio del pagamento da parte dello zio di tutti i suoi debiti. Sembra un gioco da ragazzi, ma una volta sul posto Alec si ritroverà nei panni di un miracoloso guaritore…

23.20 SHOW – Stasera c’è Cattelan su Raidue – Ultima puntata settimanale per “Stasera c’è Cattelan”, il late show della seconda serata di Rai2. Per chiudere in bellezza, Alessandro Cattelan ospita Claudio Santamaria e Linus, Nicola Savino e Matteo Curti.

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ Splendida Cornice condotto da Geppi Cucciari

23.15 – ATTUALITA’ Mixer venti anni di Televisione – Stasera rivediamo i faccia del 1985 con Catherine Deneuve; Eros Ramazzotti, Pippo Baudo e gli sketch, fra gli altri, di Syusy Blady, Patrizio Roversi e Vito (Stefano Bicocchi).

RETE 4 (4)

21.20 – ATTUALITA’ Dritto e Rovescio – Prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualita’ politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

CANALE 5 (5)

21.44 – FILM Cambio tutto! – PrimaTv – [Commedia] – Giulia, 40 anni, sempre gentile ed educata, viene trattata da tutti come uno zerbino. Finche’ non decidera’ di cambiare la sua vita. Ma sara’ davvero tutto da cambiare? ITA 2020

23.42 – INFORMAZIONE Tg5 – Le notizie piu’ importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 5.

ITALIA 1 (6)

21:18 FILM Il cacciatore e la regina di ghiaccio – [Azione] – Il premio Oscar Charlize Theron in un blockbuster fantasy che amplia i confini della fiaba di Biancaneve riproponendola in chiave moderna. Con Emily Blunt Regia di C. Troyan; USA 2016

23:35 FILM Dracula Untold – [Azione] – Nel disperato tentativo di arrestare l’avanzata dei Turchi, il principe Vlad rinuncera’ per sempre alla sua natura umana e diventera’ un vampiro. Con Luke Evans. Regia di G. Shore;

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Piazza Pulita – conduce Corrado Formigli

TV 8 (8)

21.30 INTRATTENIMENTO Bruno Barbieri – 4 Hotel – Molise

22.55 INTRATTENIMENTO Bruno Barbieri – 4 Hotel – Bologna e i suoi colli

NOVE (9)

21.25 ATTUALITA’ PRIMA TV Faking It – Bugie o verità? – Il delitto di Avetrana

23.10 DOCUMENTARIO Il delitto di Avetrana – Avetrana, Agosto 2010: Sarah Scazzi viene trovata senza vita. Attraverso testimonianze inedite, intercettazioni e verbali, ripercorriamo zone d’ombra e punti irrisolti della vicenda per scoprire…Tutta la Verità.

VENTI (20)

21.15 FILM Shoot’em up – Spara o muori! – [Azione] – Film con un cast stellare. Smith salva un neonato durante l’omicidio della madre da parte di misteriosi killer: il gesto avra’ conseguenze. Con C. Owen, P. Giamatti. Regia di M. Davis;

22.53 FILM 10.000 A.C. – [Azione] – [Avventura] – Il regista di “Independence Day” dirige un film ambientato all’alba della civilta’, sull’intrepido viaggio di un cacciatore di una tribu’ primitiva. Con Steven Strait

RAI 4 (21)

21.20 SERIE TV Hawaii Five-0 St2 ep.7

22.04 SERIE TV Hawaii Five-0 St2 ep.8

22.51 SERIE TV Hawaii Five-0 St3 ep.9

23.30 FILM A perfect getaway – Una perfetta via di fuga – Thriller 2009 di David Twohy con Steve Zahn, Timothy Olyphant, Milla Jovovich, Chris Hemsworth.

Durante la luna di miele alle Hawaii una coppia di sposi si unisce ad un’altra coppia addentrandosi in un’area isolata: la vacanza si trasformerà in un incubo.

IRIS (22)

21.11 FILM Point Break – Punto di rottura – [Poliziesco] – Per il ciclo: ACTION. Pellicola cult con Patrick Swayze e Keanu Reeves. Un investigatore dell’FBI si infiltra in un gruppo di surfisti per smascherare una banda di rapinatori di banc…

23.35 FILM American Gangster – [Poliziesco] – Per il ciclo: ACTION. Ridley Scott dirige i premi Oscar Denzel Washington e Russell Crowe in un film sulla vera storia di Frank Lucas, il piu’ grande criminale mafioso di Harlem.

RAI 5 (23)

21.17 MUSICA Balletto – Il giardino degli amanti (Teatro alla Scala) – Dal Teatro alla Scala – Musiche di W.A.Mozart Coreografia Massimiliano Volpini con Nicoletta Manni Roberto Bolle Marta Romagna Claudio Coviello Christian Fagetti Mick Zeni Emanuela Montanari Walter Madau Antonella Albano Valerio Lunadei Angelo Greco Vittoria Valerio Marta Gerani.regia tv Lorena Sardi

22.47 MUSICA David Gilmour Live at Pompei – Riduzione del concerto di David Gilmour a Pompei del 2016

23.48 DOCUMENTARIO Rock Legends: Coldplay – Una storia come quella di mille band che sognano di fare l’impresa. Un repertorio – in apparenza – altrettanto semplice: melodie sognanti, condite con quel pizzico di spleen disperato che non guasta mai. Eppure, sono loro gli alfieri del pop britannico del Duemila. Gli unici in grado di riempire gli stadi senza scontentare la critica. L’irrestibile scalata di Chris Martin & C.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Replicas – Fantascienza 2018 di Jeffrey Nachmanoff con Keanu Reeves, Alice Eve, Thomas Middleditch

Il neuroscienziato William Foster, nel disperato tentativo di riportare in vita sua moglie e i suoi figli morti in un incidente stradale, tenta di clonarne la coscienza e la sensibilità dentro alcuni androidi all’avanguardia.

22.55 FILM Vampires – Horror 1998 di John Carpenter con James Woods, Daniel Baldwin, Sheryl Lee, Thomas Ian Griffith

Jack Crow guida un gruppo di implacabili ammazzavampiri benedetto dal Vaticano. Individuato un covo nel Nuovo Messico, i cacciatori fanno strage di malefiche creature, ma Valek, il potente capo dei succhiasangue è ancora libero e sta cercando la croce di Berziers, l’unico simulacro in grado di garantire alla sua stirpe l’esistenza alla luce del sole. Riusciranno a fermarlo?

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Flesh and Blood St1 Ep1

22.05 SERIE TV Flesh and Blood St1 Ep2

23.00 SHOW Italiani fantastici e dove trovarli

23.40 FILM Un estate a Barcellona – Commedia 2015 di Dirk Regel con Alejandro Muñoz, Sabine Postel, Sinja Dieks

Lisa vuole sposare Emilio, tiglio di una famiglia di banchieri, gli “Alvarado”. Sua nonna, che le ha fatto sempre da madre, invece essendo di sinistra vede con sospetto sia Emilio che tutta la sua famiglia di ricchi snob. Decide così di guastare la festa..

CIELO (26)

21.15 FILM Jimmy Bobo – Bullet to the Head – Azione 2012 di Walter Hill con Sylvester Stallone, Jason Momoa, Christian Slater, Sung Kang

In seguito ad un misterioso assassinio, un sicario professionista deve unirsi ad un poliziotto asiatico in cerca di vendetta.

23.00 DOCUMENTARIO Gola profondissima – Ep. 2 – Dietro le quinte del remake del famosissimo film per adulti ‘Gola Profonda’.

23.35 DOCUMENTARIO Gola profondissima – Ep. 3 – Dietro le quinte del remake del famosissimo film per adulti ‘Gola Profonda’.

TWENTY SEVEN (27)

21.07 FILM Colazione da Tiffany – [Commedia] – Capolavoro della commedia Americana, vincitore di 2 premi Oscar, con A. Hepburn. A New York si incontrano Holly, una ragazza sofisticata, e Paul, un giovane scrittore.

23.16 FILM Insieme per forza – [Poliziesco] – Per calarsi meglio nei panni del personaggio che dovra’ interpretare, un attore riesce a farsi mettere al fianco di un vero agente. Con M. Fox, J. Woods. Regia di J. Badham; USA 1991

LA5 (30)

21:26 FILM Wild child – [Drammatico] – Un’adolescente viziata viene mandata in un rigido collegio inglese dove avra’ l’occasione di maturare e scoprire il senso dell’amicizia. Con Emma Roberts Regia di N. Moore; USA 2008 …

23:22 FILM Ragazze nel pallone – La rivincita – [Commedia] – In questo sequel una nuova squadra di cheerleader sfida quella titolare per vincere l’unico posto di rappresentante dell’Universita’. Con Bree Turner Regia di D. Santostefano; USA 2004…

REAL TIME (31)

21:20 INTRATTENIMENTO Di fatto famiglie – Ep1

22:20 INTRATTENIMENTO Vite al limite – Geno e Nico+

Geno è stato cresciuto con grande affetto, ma ora vive con sua madre ed è ossessionato dal cibo. Lui e suo cugino intraprendono un percorso per perdere peso.

CINE34 (34)

21:05 FILM Sono un fenomeno paranormale – [Commedia] – Alberto Sordi e’ lo scettico conduttore di un programma in cui smaschera finti santoni e medium imbroglioni. Dopo un viaggio in India acquisisce facolta’ paranormali. Regia di S. Corbucci

23:18 FILM Delitto in Formula Uno – [Comico] – Commedia poliziesca. Il commissario Giraldi, Tomas Milian, indaga sulla morte di un pilota durante una corsa automobilistica. Regia di B. Corbucci; ITA 1983