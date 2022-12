Stasera in Tv / Mercoledì 14 dicembre 2022 Programmi Tv e Film in prima serata

Condividi

Cosa c’è stasera in tv stasera mercoledì 14 dicembre sui maggiori canali del Digitale Terrestre?

Scopri su italia News la programmazione serale in TV, film in prima serata e trailer di stasera mercoledì 14 dicembre 2022 sui canali del Digitale Terrestre.

Stai cercando i programmi tv di un altro giorno? Cl icc a qui

RAI 1 (1)

19.45 MONDIALI DI CALCIO – Coppa del Mondo Qatar 2022 – incontro di calcio Semifinale Francia – Marocco

22.00 ATTUALITA’ – Il circolo dei Mondiali

23.00 ATTUALITA’ – BoboTv – speciale Qatar: Conducono Christian (Bobo) Vieri, Antonio Cassano, Daniele (Lele) Adani e Nicola Ventola.

23.05 ATTUALITA’ – Porta a Porta Conduce Bruno Vespa



RAI 2 (2)

21.20 FILM PRIMA TV Il principe dimenticato – Commedia 2020

Regista: Michel Hazanavicius

Cast: Omar Sy, Sarah Gaye

23.10 SPETTACOLO – Bar Stella – Varietà condotto da Stefano De Martino

RAI 3 (3)

21.25 – ATTUALITA’ Chi l’ha visto – condotto da Federica Sciarelli.

ANTICIPAZIONI: È trascorso un anno dalla scomparsa di Liliana Resinovich, ma sono ancora tanti i dubbi sulla sua morte. Il fratello Sergio sarà ospite in studio con immagini e documenti inediti. Si parla poi del giallo di Gaia, la ventenne scomparsa sulla nave durante la tratta Genova-Palermo. In diretta la mamma di Gaia: “Mia figlia non aveva nessun motivo per togliersi la vita. Ditemi la verità”.

RETE 4 (4)

21.20 ATTUALITA’ Controcorrente Prima Serata – Condotto da Veronica Gentili

CANALE 5 (5)

21.20 FILM PRIMA TV Il Giardino Segreto – Fantasy 2020

Regista: Marc Munden

Cast: Colin Firth, Maeve Dermody, Julie Walters, Amir Wilson, Dixie Egerickx, Jemma Powell, Sonia Goswami.

ITALIA 1 (6)

21:20 FILM Fallen – Avventura 2016

Regista: Scott Hicks

Cast: Hermione Corfield, Lola Kirke, Addison Timlin

23:15 FILM Il luogo delle ombre – Thriller 2013

Regista: Stephen Sommers

Cast: Anton Yelchin, Willem Dafoe, Addison Timlin, Patton Oswalt, Ashley Sommers, Leonor Varela

LA 7 (7)

21.15 DOCUMENTARI Atlantide – Storie di uomini e di mondi – Manuela Orlandi e i segreti della Banda della Magliana

TV 8 (8)

21.30 FILM Miss Christmas – Commedia 2017

Regista: M. Rohl

Cast: B. D’Orsay, M. Blucas

23.15 FILM Una vacanza molto speciale – Commedia 2019

Regista: Don McBrearty

Cast: Carly Pope, Kristoffer Polaha, Laura Cilevitz

NOVE (9)

21.25 FILM Ammore e malavita – Commedia 2017

Regista: Antonio Manetti, Marco Manetti

Cast: Claudia Gerini, Carlo Buccirosso, Serena Rossi

VENTI (20)

21.05 FILM Kill Bill – Volume 1 – Azione 2003

Regista: Quentin Tarantino

Cast: Uma Thurman, Daryl Hannah, Vivica A. Fox, Lucy Liu

23.20 FILM Horizon Line – Brivido Ad Alta Quota – Avventura 2020

Regista: Mikael Marcimain

Cast: Alexander Dreymon, Pearl Mackie, Keith David

RAI 4 (21)

21.20 FILM Regression – Thriller 2015

Regista: Alejandro Amenábar

Cast: Ethan Hawke, Emma Watson, Aaron Ashmore, Dale Dickey, Devon Bostick, David Thewlis

23.10 FILM Il genio della truffa – Commedia 2003

Regista: Ridley Scott

Cast: Nicolas Cage, Sam Rockwell, Alison Lohman, Bruce McGill, Bruce Altman

IRIS (22)

21.00 FILM Rischio totale – Poliziesco 1990

Regista: Peter Hyams

Cast: Gene Hackman, James B. Sikking, J. T. Walsh, Anne Archer, James Sikking, J.T. Walsh

23.10 FILM Potere assoluto – Giallo 1997

Regista: Clint Eastwood

Cast: Gene Hackman, Ed Harris, Dennis Haysbert, Judy Davis, Kimber Eastwood, Alison Eastwood, Joy Ehrlich, Eric Dahlquist Jr., Yau-Gene Chan, Penny Johnson, Elaine Kagan, Robert Harvey, Richard Jenkins, Melora Hardin, Mark Margolis, Charles McDaniel, George Orrison, Stewart Jack Taylor, Kenneth Welsh, E.G. Marshall, Clint Eastwood, Laura Linney, Scott Glenn

RAI 5 (23)

21.15 DOCUMENTARI Art Night – Achille Castiglioni

22.10 DOCUMENTARI Nile Rodgers – Come farcela nel mondo della musica

23.05 DOCUMENTARI The Doors, The Story of L.A. Woman

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM The Tomorrow Man – Commedia 2019

Regista: Noble Jones

Cast: John Lithgow, Blythe Danner, Derek Cecil

22.45 ATTUALITA’ Movie Mag

23.10 FILM Quel che sapeva Maisie – Drammatico 2013

Regista: Scott McGehee, David Siegel

Cast: Julianne Moore, Steve Coogan, Alexander Skarsgård, Onata Aprile, Joanna Vanderham, Sadie Rae, Jesse Stone Spadaccini, Amelia Campbell, Maddie Corman, Samantha Buck

CIELO (26)

21.20 FILM Cold Zone – Minaccia ghiacciata – Azione 2017

Regista: J. MacCarthy

Cast: M. Cummins, K. Robek

23.00 FILM Senza scrupoli – Azione 2017

Regista: J. MacCarthy

Cast: M. Cummins, K. Robek

TWENTY SEVEN (27)

21.10 FILM Die Hard – Vivere o morire – Azione 2007

Regista: Len Wiseman

Cast: Bruce Willis, Justin Long, Timothy Oliphant, Cliff Curtis, Timothy Olyphant, Maggie Q, Jonathan Sadowski, Andrew Friedman, Kevin Smith

23.10 FILM Tutto può succedere – Drammatico 1986

Regista: Tonino Valeri

Cast: Sandra Wey, Marzio Honorato, Antonio Marsina, Cinzia De Ponti, Alessandra Canale

TV2000 (28)

20.56 FILM La lista di Natale– Commedia 2014

Regista: Fred Olen Ray

Cast: Ellen Hollman e Beth Broderick.

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Yellowstone – S2E14 Touching Your Enemy

22.30 SERIE TV Yellowstone – S2E6 Blood the Boy

23.30 SERIE TV Yellowstone – S1E7 Resurrection Day

LA5 (30)

21.10 FILM Before We Go – Commedia 2014

Regista: Chris Evans

Cast: Chris Evans, Maria Breyman, Scott Evans, Mark Kassen, Alice Eve, Emma Fitzpatrick

23.05 FILM Tutti insieme inevitabilmente – Commedia 2008

Regista: Seth Gordon

Cast: Vince Vaughn, Reese Witherspoon, Robert Duvall, Jon Voight

CINE34 (34)

21:00 FILM Figli – Commedia 2020

Regista: Giuseppe Bonito

Cast: Valerio Mastandrea, Paola Cortellesi, Stefano Fresi

23:00 FILM I due carabinieri – Commedia 1984

Regista: Carlo Verdone

Cast: Carlo Verdone, Enrico Montesano, Paola Onofri, Massimo Boldi