Stasera in TV: lunedì 26 maggio 2025

Film, serie, show e sport per tutti i gusti nel prime time di oggi

Meta description EN: Discover tonight’s TV schedule for May 26, 2025: movies, series, shows, sports and more with full details.

Film

Alle 21:10 su Canale 20, Liam Neeson è protagonista in “Taken – La vendetta”, thriller d’azione in cui l’ex agente CIA deve salvare la propria famiglia da una vendetta.

Segue alle 22:55 il drammatico “The Next Three Days” con Russell Crowe, un marito disposto a tutto pur di far evadere la moglie accusata ingiustamente.

Su Iris alle 21:10, James Cameron dirige il cult “Terminator 2 – Il giorno del giudizio” con Arnold Schwarzenegger, seguito da “Waterworld” con Kevin Costner alle 23:50.

Su Rai Movie alle 21:10 va in onda “L’uomo del fiume nevoso” (con Tom Burlinson), seguito da “Hostiles – Ostili”con Christian Bale alle 22:45.

Su Rai 5 alle 21:15, la commedia francese “I profumi di Madame Walberg” con Emmanuelle Devos e Grégory Montel.

Tra le altre proposte: “Preferisco il paradiso” (TV 2000, 21:15) con Gigi Proietti, “Il piacere è tutto mio” (La7d, 21:20), e “La luce sugli oceani” (La5, 21:40) con Michael Fassbender e Alicia Vikander.

Fiction e Serie TV

Su Rai 1 alle 21:30 quarto episodio di “Gerri”, nuova serie con protagonista Gregorio Esposito, ispettore di origine rom.

Su Italia 1, tre episodi in prima serata di “FBI: Most Wanted” (dalle 21:25), con Dylan McDermott.

Su Rai Premium alle 22:50, un episodio de “Il commissario Dupin”, mentre Real Time alle 21:35 propone “Hercai – Amore e vendetta”.

Su Rai Gulp, alle 21:40, va in onda “Una specie di scintilla” e a seguire “Silverpoint”.

TOP Crime propone una maratona di CSI dalle 21:15, e su Giallo doppio episodio di “Astrid et Raphaëlle” (dalle 21:10), seguito dal film spin-off “Tandem – Segreti dal passato”.

Per gli amanti del fantasy, su Cielo alle 23:30 torna “Il Trono di Spade” (stagione 3, ep. 7).

Warner TV manda in onda “Dark Blue” con Dylan McDermott dalle 21:30.

Infine, su Italia 2, spazio all’anime cult “One Piece” con 4 episodi consecutivi dalle 21:25.

Spettacolo

Alle 21:20 su Rai 2, risate e improvvisazione in “Audiscion”, con comici da tutta Italia.

Canale 5 alle 21:20 presenta la nuova edizione dello show musicale “Il Volo – Tutti per uno”.

TV8 e Sky Uno alle 21:30 trasmettono una nuova puntata del divertente “GialappaShow” condotto da Mago Forest.

DMax alle 21:25 torna con “Vado a vivere nel bosco”, tra sogni e disastri.

Mediaset Extra propone la “Extended Edition” de L’Isola dei Famosi” dalle 21:25.

Cine34 alle 22:45 propone “Vi Racconto” di Enrico Vanzina, ritratti intimi di grandi personaggi del cinema.

Attualità

Alle 23:30 su Rai 1, nuova puntata di “Cose nostre” dedicata a Denis Bergamini, mentre Rai 3 alle 21:20 propone “Lo stato delle cose” con Massimo Giletti.

Rete 4 alle 21:20 va in onda “Quarta Repubblica”, talk politico di Nicola Porro.

La7 alle 21:15 propone “100 Minuti”, inchieste di economia e politica, seguito alle 23:15 da La7 Doc, con focus su Pompei.

TV 2000 alle 23:05 propone l’inchiesta religiosa “Indagine ai confini del sacro”, seguita dalla Compieta alle 23:35.

Documentari

Rai 2 alle 23:30 trasmette “90° del Lunedì”, speciale sportivo.

Su Rai 5 dalle 22:55, omaggio a Johnny Clegg, seguito da Rock Legends.

Rai Storia propone un viaggio tra arte e storia: “Italia: viaggio nella bellezza” (21:10), “Storia delle nostre città – Catania” (22:05), e “Inferno nei Mari” (22:55).

Alle 23:45, “Telemaco”, sull’incontro diplomatico tra Italia, Francia e Regno Unito nel 1935.

Sport

Su Rai Sport alle 20:35, basket con la Serie A2, seguito dalla IAAF Diamond League alle 22:35.

Eurosport trasmette il Roland Garros dalle 20:00, seguito alle 23:30 da UFC Main Event.

Eurosport 2 propone il basket della Serie A alle 20:40, il Giro d’Italia alle 22:55, e alle 23:30 la Porsche Super Cup.

Infine, su DMax alle 23:15, torna la spettacolare WWE Raw.

Lifestyle e animazione

Nove alle 21:30 trasmette una doppia puntata di “Little Big Italy” con Francesco Panella.

Food Network dalle 21:00 presenta tre puntate della seconda stagione di “Casa Mastrota”.

Cartoon Network e Rai Gulp offrono cartoni per bambini: Gumball, Kung Fu Panda, Mystery Lane, MeteoHeroese altro ancora.

Cine34 alle 21:00 propone il classico con Bud Spencer “Uno sceriffo extraterrestre…”.