Programmi TV stasera lunedì 9 ottobre 2023. Programmi TV e film in prima serata

Se sei curioso di scoprire cosa c’è in programma per la serata di oggi, sei nel posto giusto! Il 9 ottobre 2023 ci riserva una selezione di programmi TV eclettici e coinvolgenti in prima serata.

Sintonizzati sulle principali reti televisive e sul Digitale Terrestre, perché abbiamo preparato un elenco completo di ciò che potrai guardare questa sera. Dalle emozioni dei film ai momenti esilaranti dei programmi di intrattenimento, c’è qualcosa per tutti i gusti.

Continua a leggere per scoprire i dettagli dei programmi televisivi in prima serata che renderanno la tua serata memorabile!

Di seguito i programmi TV in programmazione oggi 9 ottobre 2023 in prima serata sulle maggiori reti televisive e sul Digitale Terrestre.

1- RAI 1: 21:30 – Serie TV Imma Tataranni – Sostituto procuratore S3 Ep.3 – Ladri di futuro.

2 – RAI 2: 21:20 – Show – Fake Show – Diffidate delle imitazioni

3 – RAI 3: 21:20 – Attualità – Presa Diretta – La scossa elettrica. Conduce Riccardo Iacona

4 – RETE 4: 21:26 – Attualità – Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro

5 – CANALE 5: 21:30 – Reality Show – Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini

6 – ITALIA 1: 21:26 – FILM AZIONE – Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen Terzo capitolo della saga con Gerald Butler. La guardia del corpo Mike Banning e’ accusato di essere il colpevole dell’attentato al Presidente. Scoprira’ la verita’. Regia di R. Waugh

7 – LA7 : 21:15 FILM BIOGRAFICO – The Imitation Game – Tratto dalla storia vera di Alan Turing

8 – TV8 : 21:30 FILM AZIONE – No Time To Die – Daniel Craig veste per l’ultima volta i panni dell’iconico agente segreto James Bond 007

9 – NOVE : 21:35 Intrattenimento – Little Big Italy – Ho Chi Minh City

20 – MEDIASET 20 – 21:12 FILM FANTASTICO Il settimo figlio – Film fantasy con Jeff Bridges e Julianne Moore. Tom Ward e’ scelto come cacciatore di streghe proprio al risveglio della piu’ temibile e potente tra esse.

21 – RAI 4: 21:21 – FILM AVVENTURA – Iron Mask – La leggenda del dragone -I l viaggiatore e cartografo inglese Jonathan Green riceve da parte di Pietro il Grande il compito di mappare la Russia orientale. Il viaggio lo porterà fino in Cina. Sul suo percorso incontrerà principesse cinesi, il Re Drago e alcuni maestri di arti marziali.

22 – IRIS – 21:15 FILM AZIONE Ocean’s Thirteen – Per il ciclo: AMERICAN DREAM. Terzo capitolo della saga diretta da Steven Soderbergh. Il ritorno della banda Ocean, questa volta ai danni di Willy Banks. Con George Clooney, Brad Pitt

23 – RAI 5: 21:14 – Cultura – Il racconto del Vajont – Marco Paolini rievoca la tragedia del Vajont avvenuta il 9 ottobre del 1963. La versione televisiva dello spettacolo rappresentato direttamente sulla diga, o meglio, sulla parte di diga al tempo riempita dalla frana.

24 – RAI MOVIE: 21:10 – FILM WESTERN – Il grande Paese – Texas, fine ‘800. Due dinastie sono divise dall’inimicizia dei capifamiglia. Spettacolare western di William Wyler con un technicolor sfavillante. Dal romanzo di Donald Hamilton. Un Oscar e un Golden Globe 1959.

25 – RAI PREMIUM: 21:20 – FILM COMMEDIA – Il mio principe di Natale –

26 – CIELO: 21:20 – FILM COMMEDIA – 20 anni di meno – Una donna in carriera sogna la promozione lavorando per una rivista di moda. Per raggiungere il suo obiettivo, ordisce un’improbabile storia d’amore con un ventenne…

27 – MEDIASET 27: 21:09 – FILM COMMEDIA – Ritorno al futuro II – Secondo capitolo della fortunata trilogia con Michael J. Fox. Doc Brown e Marty McFly devono viaggiare nel futuro, nel 2015, per correggere gli avvenimenti. Regia di R. Zemeckis

28 – TV2000: 20:56 – FILM DRAMMATICO – Ruggine – Un sacerdote in crisi di fede decide di tornare nei luoghi della sua infanzia ma, non appena arrivato, scopre che un incendio, scoppiato in circostanze misteriose, ha distrutto un’intera famiglia. Quando capisce che uno dei suoi più cari amici è implicato nell’incendio, farà di tutto per scoprire la verità e, senza quasi accorgersene, intraprenderà un percorso che lo riavvicinerà alla fede.

29 – LA7d: 21:30 – SERIE TV – Josephine – Ange Gardien

30 – LA 5 21:20 – FILM ROMANTICO – Eternal Love – Scoppia la scintilla tra Can, un noto chirurgo, e Zeynep, un’umile casalinga. Ma una terribile verita’ mettera’ a dura prova il loro amore. Regia di A. Katiksiz

31 – REAL TIME 21:25 – LIFESTYLE – La clinica del pus

33 – FOOD NETWORK 21:40 – Intrattenimento – Spie al ristorante – Colpo grosso al ristorante

34 – CINE 34 21:06 – FILM COMMEDIA – Noi e la Giulia – Commedia corale con E. Leo e L. Argentero. In fuga dai propri fallimenti, tre soci aprono un agriturismo. I veri guai arriveranno a bordo di una Giulia 1300. Regia di E. Leo

25 – FOCUS 21:05 – Documentario – Vajont, 9 ottobre 1963 – La montagna, la diga… Una frana fece esondare la diga del Vajont causando la morte di oltre 2.000 persone, stravolgendo completamente l’assetto del territorio.

37 – WARNER TV 21:30 – FILM AZIONE – The Blade

38 – GIALLO 21:10 – SERIE TV – L’Ispettore Barnaby –

39 – TOP CRIME 21:10 – SERIE TV – CSI Miami – S7 Ep 12

40 – BOING 21:20 – Animazione – Teen Titans Go!

49 – ITALIA 2 21:25 – SERIE TV – American Dad!

52 – D MAX 21:25 – LIFESTYLE – Vado a vivere nel bosco – Prima TV

54 – RAI STORIA: 21:10 – Documentario – Italia viaggio nella bellezza – Sotto il suolo di Roma

55 – MEDIASET EXTRA 21:10 – Reality Show – Grande Fratello (in diretta dalla casa)

57 – RAI SCUOLA: 21:00 – SCIENZA – Newton – Progetto Scienza 2022 p.12 – Il cervello creativo