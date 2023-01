Programmi TV e film in prima serata stasera giovedì 19 gennaio 2023. Stasera in TV oggi

Pubblicità

Stasera in tv: Ecco i programmi tv e film in prima serata: Che Dio ci aiuti, The Equalizer 2: Senza perdono, Splendida Cornice, Dritto e rovescio, Juventus – Monza, quarti di finale Coppa Italia Tim Cup, Harry Potter e la camera dei segreti, Piazza Pulita, Quelle brave ragazze, Milano Palermo – Il ritorno, Blade: Trinity, Hawaii Five-0, The peacemaker, Così fan tutte (Teatro Comunale di Ferrara) , Arrival, Miss Scarlet and the Duke , The Asian Connection,Le amiche della sposa, L’ERBA DEL VICINO E’ SEMPRE PIU’ VERDE, Tutte le donne della mia vita, Una ragazza e il suo sogno, Vite al limite: e poi, Tutta colpa di Freud , La formula, A Quiet Place: Un posto tranquillo.

Scopri su italia News la programmazione serale in TV, film in prima serata di stasera giovedì 18 gennaio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SERIE TV Che Dio ci aiuti – S7E3 con Elena Sofia Ricci

Il Vescovo mette in discussione l’operato di Suor Angela. Intanto la suora si prodiga per Ludovica e Cate. Nel frattempo, Suor Teresa ha scoperto un segreto nel passato di sua sorella.

22.30 – SERIE TV Che Dio ci aiuti – S7E4 con Elena Sofia Ricci

Le nuove dinamiche al Convento mettono in crisi Azzurra. Suor Teresa è motivata a compiere la missione affidatagli dalla sorella. Intanto per le ragazze è crisi. Sara fa arrabbiare Emiliano.

23.40 – Porta a Porta -conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.20 FILM- The Equalizer 2: Senza perdono – Thriller 2018

Robert McCall, in passato agente segreto, si guadagna da vivere facendo l’autista. Si trova costretto a rientrare in azione quando la sua amica Susan, indagando, cade in un tranello e viene uccisa.

Regia. Antoine Fuqua

Cast: Denzel Washington, Pedro Pascal, Ashton Sanders

23.25 SHOW- Stasera c’è Cattelan su Raidue –

Puntata evento di “Stasera c’è Cattelan”: la prima trasmissione televisiva scritta interamente da un’Intelligenza Artificiale. Ospiti di questa puntata speciale: il cantante e giudice di The Voice Senior Clementino, l’imprenditrice Cristina Fogazzi, anche conosciuta come Estetista Cinica e la band “La Sad”.

RAI 3 (3)

21.20 – SHOW Splendida Cornice – Conduce Geppi Cucciari

Ospiti della puntata: Frankie Hi-Nrg, Donato Carrisi, Nicoletta Manni, Timofej Andrijashenko, Cristina Donadio, Piergiorgio Odifreddi e Paolo Fresu. In collegamento, il premio Nobel Giorgio Parisi e Silvio Orlando. La squadra dei competenti è formata dal linguista e docente universitario Giuseppe Antonelli, l’astrofisica Amalia Ercoli-Finzi, Ilaria Gaspari e Vincenzo Levizzani.

23.15 – DOCUMENTARIO Mixer – Vent’anni di televisione – con Giovanni Minoli

vengono riproposti i “faccia a faccia” con Maurizio Costanzo, Angelo Rizzoli ed Eugenio Scalfari, Indro Montanelli, Pietro Valpreda, Valentino, Laura Biagiotti, Krizia, Isabella Rossellini, Franca Valeri, Massimo Troisi, Carlo Verdone e Diego Abatantuono, Paolo Villaggio nei panni della sindacalista Gemma Pontini.

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Dritto e rovescio – Conduce Paolo Del Debbio

CANALE 5 (5)

20.47 – CALCIO Juventus – Monza, quarti di finale Coppa Italia Tim Cup

In diretta dall’Allianz Stadium, i bianconeri di mister Allegri sfidano i brianzoli guidati da Raffaele Palladino.

23.00 – CALCIO Coppa Italia Live

Gli highlights di tutte le partite di Coppa Italia 2022-2023 in esclusiva assoluta su Mediaset.

ITALIA 1 (6)

21:24 FILM Harry Potter e la camera dei segreti Fantasy 2002

Capitolo II della saga. Harry e i suoi amici sono in pericolo: e’ stata aperta la leggendaria camera dei segreti, in cui dimora un mostro oscuro.

Regia: Chris Columbus

Cast: Daniel Radcliffe, Tom Felton, Alan Rickman, Rupert Grint, Emma Watson, Richard Griffiths

LA 7 (7)

21.15 ATTUALITA’ Piazza Pulita – Conduce Corrado Formigli

TV 8 (8)

21.25 LIFESTYLE Quelle brave ragazze – con Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo

22.45 LIFESTYLE Quelle brave ragazze – con Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo

23.55 SHOW Cucine da incubo Italia – Antonino Cannavacciuolo è alla Locanda degli Artisti a Como

NOVE (9)

21.35 FILM Milano Palermo – Il ritorno Drammatico 2007

Regia: Claudio Fragasso

Cast: Raoul Bova, Giancarlo Giannini, Libero De Rienzo, Romina Mondello, Simone Corrente, Ricky Menphis

23.15 FILM Palermo-Milano solo andata Drammatico 1995

Regia: Claudio Fragasso

Cast: Raoul Bova, Giancarlo Giannini, Valerio Mastrandrea, Romina Mondello

VENTI (20)

21.12 FILM Blade: Trinity – Horror 2004

Terzo e ultimo capitolo della serie dedicata al supereroe, con Wesley Snipes. La salvezza dell’umanita’ e’ nelle mani di Blade, nella terribile sfida finale contro Drake

Regia: David S. Goyer

Cast: Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Dominic Purcell, Jessica Biel

23.28 FILM The Time Machine – Dove vorresti andare? – Fantascienza 2002

Basato sull’omonimo romanzo di fantascienza di H.G. Wells. Uno scienziato e’ deciso a provare che e’ possibile viaggiare nel tempo.

Regia: Simon Wells

Cast: Guy Pearce, Jeremy Irons, Samantha Mumba, Orlando Jones, Mark Addy, Sienna Guillory, Omero Mumba, Phyllida Law

RAI 4 (21)

21.20 SERIE TV Hawaii Five-0 St1 ep.4

21.59 SERIE TV Hawaii Five-0 St1 ep.5

22.38 SERIE TV Hawaii Five-0 St1 ep.6

23.17 FILM Survive the Night – Thriller 2004

Dopo un colpo andato male, due criminali, di cui uno ferito, prendono in ostaggio un medico e la sua famiglia. Ma il padre del medico è un ex sceriffo intenzionato a risolvere la situazione a tutti i costi.

Regia: Matt Eskandari

Cast: Bruce Willis, Chad Michael Murray, Lydia Hull

IRIS (22)

21.10 FILM The peacemaker – Azione 1997

Per il ciclo: ACTION. Due treni si scontrano in Russia. La dottoressa Kelly, fisico nucleare, sospetta che non sia stato un incidente. Con G. Clooney e N. Kidman. Regia di M. Leder

Regia: M. Leder

Cast: . Clooney e N. Kidman

23.31 FILM Viaggio in paradiso – Drammatico 2012

Per il ciclo: ACTION. Mel Gibson nei panni di un uomo che, in prigione, imparera’ a sopravvivere grazie all’aiuto di un bambino di nove anni.

Regia: Adrian Grunberg

Cast: Mel Gibson, Daniel Giménez Cacho, Jesús Ochoa

RAI 5 (23)

21.15 MUSICA CLASSICA Così fan tutte (Teatro Comunale di Ferrara)

Dal Teatro Comunale di Ferrara Così fan tutte di Mozart nell’allestimento firmato dal regista Mario Martone, con la direzione musicale del M° Claudio Abbado. Nel cast Melanie Diener, Anna Caterina Antonacci, Charles Workman, Nicola Ulivieri, Daniela Mazzucato e Andrea Concetti. Regia tv di Patrizia Carmine.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Arrival – Fantascienza 2016

Stati Uniti, terzo millennio. Navicelle aliene circondano la Terra e la linguista Louise è arruolata per stabilire un contatto. Dal racconto “Storia della tua vita” di Ted Chiang. Otto candidature agli Oscar 2017. Due – premi a Venezia 2016.

Regia: Denis Villeneuve

Cast: Amy Adams, Jeremy Renner

23.10 FILM Poltergeist – Demoniache presenze – Horror 1982

La quotidianità della famiglia Freelings è sconvolta dalla scomparsa della figlia minore, rapita da forze soprannaturali. Solo l’intervento di una medium può salvare la bambina dall’Aldilà.

Regia: T.HOOPER

Cast: C. T. NELSON, J.WILLIAMS, H. O’ROURKE

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Miss Scarlet and the Duke S1E3 – Fatti, non parole

22.10 SERIE TV Miss Scarlet and the Duke S1E4 – Memento mori

23.00 LIFESTYLE Italiani fantastici e dove trovarli Conduce Alessandro Di Sarno

23.55 SERIE TV The Good Doctor S3E19 – Dolore

CIELO (26)

21.15 FILM The Asian Connection Azione 2016

Due rapinatori americani si impossessano dei soldi di un gangster che non tardera’ a braccarli per fargli pagare un conto salato.

Regia: Daniel Zirilli

Cast: Steven Seagal, Michael Jai White, Pim Bubear

23.00 FILM PORNO VALLEY

S1 Ep4 – Penny Antine, la sceneggiatrice e costumista, lascia il set piu’ presto, dimenticandosi un costume di scena: quello di Savanna.

23.30 FILM PORNO VALLEY

S1 Ep5 – Savanna ha sempre sognato di diventare una famosa attrice, e ora ha la chance di fare parte ad una importante produzione. Mercedez inizia il suo tour di danze esotiche.

TWENTY SEVEN (27)

21.08 FILM Le amiche della sposa Commedia 2011

Goliardica commedia al femminile con K. Wiig che per questo film ha ottenuto una candidatura all’Oscar. Le tragicomiche vicende di una damigella d’onore.

Regia: Paul Feig

Cast: Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Ellie Kemper,

23.29 FILM Johnny English colpisce ancora Commedia 2018

Johnny English torna al lavoro quando viene svelata l’identita’ di tutti gli agenti segreti. Dovra’ vedersela con una spia russa e con un giovane nemico, re del digitale. Regia: David Kerr

Cast: Rowan Atkinson, Ben Miller, Olga Kurylenko

TV2000 (28)

20.56 FILM L’ERBA DEL VICINO E’ SEMPRE PIU’ VERDE – Commedia 1960

Regia: Stanley Donen

Cast: Cary Grant, Deborah Kerr, Robert Mitchum, Jean Simmons, Moray Watson, Joan Benham.

LA7D (29)

21.30 FILM Tutte le donne della mia vita – Commedia 2007

Regia: Simona Izzo

Cast: Luca Zingaretti, Rosalinda Celentano, Ricky Tognazzi, Eva Robin’s, Vanessa Incontrada, Michela Cescon, Lisa Gastoni

23.35 FILM Sotto il segno del pericolo – Azione 1994

Regia: Phillip Noyce

Cast: Harrison Ford, Willem Dafoe, Anne Archer, James Earl Jones

LA5 (30)

21:17 FILM Una ragazza e il suo sogno – Commedia 2003

Remake di “Come sposare una figlia”, con Colin Firth, Amanda Bynes. La giovane Daphne si reca in Inghilterra in cerca del padre all’oscuro della sua esistenza.

Regia: Dennie Gordon

Cast: Amanda Bynes, Colin Firth, Kelly Preston, Eileen Atkins

23:15 TALK SHOW Uomini e Donne – Conduce Maria De Filippi

REAL TIME (31)

21:20 LIFESTYLE Vite al limite: e poi – John e Lonnie

I fratelli John e Lonnie tornano dal dottor Now dopo aver perso diversi chili. I due sono i pazienti migliori degli ultimi anni!

23:00 LIFESTYLE Vite al limite: e poi – Mercedes

Mercedes ha gravi linfedemi e riesce a stento a stare in piedi. La sua famiglia la aiuta con i figli. Per perdere peso, la donna deve confrontarsi con i suoi traumi passati.

CINE34 (34)

21:07 FILM Tutta colpa di Freud – Commedia 2014

Il caos dei sentimenti ha invaso le vite di tre sorelle. Per fortuna papa’ e’ uno psicoterapeuta. Una commedia di Paolo Genovese con Giallini, Gassman e Foglietta.

Regista: Paolo Genovese

Cast: Marco Giallini, Claudia Gerini, Daniele Liotti, Alessandro Gassman, Edoardo Leo, Giulia Bevilacqua, Maurizio Mattioli, Paolo Calabresi, Francesca Apolloni, Gian Marco Tognazzi, Lucia Ocone, Vittoria Puccini, Anna Foglietta

23:39 FILM Immaturi – Commedia 2011

Commedia corale diretta da Genovese. Sei ex compagni di liceo, ora quarantenni, sono obbligati a sostenere nuovamente l’esame di maturita’.

Regia: Paolo Genovese

Cast: Ricky Memphis, Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Raoul Bova, Giovanna Ralli, Isabelle Adriani, Barbora Bobulova, Paolo Kessisoglu, Anita Caprioli, Giulia Michelini, Luisa Ranieri, Alessandro Tiberi, Maurizio Mattioli

Warner TV (37)

21:00 FILM La formula – Thriller 1980

Regia: John G. Avildsen

Cast: George C. Scott, Marlon Brando, Marthe Keller, John Gielgud

23:15 FILM Candidato all’obitorio – Poliziesco 1975

Regia: J. Lee Thompson

Cast: Charles Bronson, Jacqueline Bisset, John Houseman, Maximilian Schell, Harry Guardino, Harris Yulin, Dana Elcar, Maximilian Shell

ITALIA 2 (49)

21:15 FILM A Quiet Place: Un posto tranquillo – Horror 2018

Horror con Emily Blunt. Una famiglia deve vivere nel silenzio per evitare che creature mostruose sterminino i suoi membri. Ma non tutti i rumori si possono evitare

Regia: John Krasinski

Cast: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds

23:05 ANIMAZIONE One Piece – Anime

S15 Ep28 La tecnica di Rebecca! La danza della spada a picco sull’acqua