Stasera in TV 3 giugno 23 – I programmi TV e film in prima serata di oggi sabato 3 giugno 2023

Stasera in TV – scopri su Italia News la programmazione serale in TV di oggi sabato 3 giugno 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21:25 – SHOW I migliori dei migliori anni – Puntata del 03/06/2023

Una serata speciale dedicata ai momenti più entusiasmanti e divertenti dell’edizione 2023 de “I Migliori Anni”. Un viaggio nella memoria, in compagnia di Carlo Conti, per ricordare fatti, mode e oggetti degli ultimi 50 anni e per rivivere insieme le emozioni regalate dai grandi ospiti, italiani e internazionali, intervenuti nel corso delle puntate

RAI 2 (2)

21:20 SERIE TV – F.B.I. S5E13 – Mentore

Un uomo non identificato viene trovato morto in una fabbrica abbandonata. La squadra scopre che l’uomo era un informatore personale di un’agente della Narcotici.

22:10 SERIE TV – F.B.I. International S2E12 – Indigo

Un uomo scopre che ad uccidere i suoi genitori nella Berlino della Guerra Fredda sono state alcune spie di un’unità speciale della Stasi e decide di andare a cercarne i membri superstiti per vendicarsi.

23:00 ATTUALITA’ – Tg2 Dossier

Approfondimento del Tg2. Direttore Nicola Rao A cura di Carlo Pilieci

23:50 MAGAZINE – TG2 Storie. I racconti della settimana

Le storie e i protagonisti di fatti di cronaca e di costume che si raccontano nella loro quotidianità. Direttore Nicola Rao Responsabile Carlo Pilieci A cura di Alessandra Forte

RAI 3 (3)

21:30 SERIE TV – L’amica geniale S1E1 – Le bambole

Napoli, anni ’50. Elena e Raffaella, detta Lila, sono due bambine molto diverse tra loro che frequentano la stessa classe delle elementari. Giocando insieme nel Rione napoletano in cui sono cresciute, un agglomerato di palazzine e polvere sotto il giogo del guappo don Achille, imparano a conoscersi e diventano amiche.

22:30 SERIE TV – L’amica geniale S1E2 – I soldi

Con i soldi ricevuti da don Achille, Elena e Lila comprano “Piccole donne”: leggendolo e rileggendolo se ne innamorano e decidono che da grandi faranno le scrittrici. Le loro famiglie, però, povere e di scarsa cultura, non hanno alcuna intenzione di mandarle alle scuole medie, nonostante i consigli della maestra, che crede fermamente nel talento delle due bambine.

23:35 INFORMAZIONE TG3 Mondo

RETE 4 (4)

21:30 FILM Nati con la camicia – Commedia 1983

Regia: Enzo Barboni

Cast: Bud Spencer, Terence Hill

[Avventura] – Terence Hill e Bud Spencer, sono Doug e Rosco, un ex detenuto ed un ventriloquo. Scambiati per agenti della Cia, viene loro affidata una missione. Regia di E. Barboni

23:46 INCHIESTA Confessione reporter – Tornano gli appuntamenti con i grandi reportage di Retequattro condotti da Stella Pende.

CANALE 5 (5)

21:27 – SHOW Volo: tutti per uno

ITALIA 1 (6)

21:14 FILM Shrek terzo – Animazione 2007

Regia: Chris Miller, Raman Hui

[Animazioni] – In cerca di un degno erede al trono Shrek, Ciuchino e Gatto partono per trovare il principe Arthur, mentre il principe Azzurro fara’ di tutto per diventare re. Regia di C. Miller

23:00 FILM Cicogne in missione – Animazione 2016

Regia: Nicholas Stoller, Doug Sweetland

[Animazioni] – Film d’animazione sulla leggenda delle cicogne. La cicogna Junior e l’amica Tulip in lotta contro il tempo per consegnare una tenerissima neonata. Regia di N. Stoller; USA 2016

LA 7 (7)

21:15 DOCUMENTARIO Eden – Un Pianeta da Salvare – Conduce Licia Colò

TV 8 (8)

21:30 INTRATTENIMENTO Bruno Barbieri – 4 Hotel

22:45 INTRATTENIMENTO Alessandro Borghese: 4 ristoranti – Isola d’Elba

NOVE (9)

21:35 FILM – Nemico pubblico – Giallo 1998

Regia: Tony Scott

Cast: Will Smith, Regina King, James LeGros, Barry Pepper, Scott Caan, Gabriel Byrne, Jake Busey, Loren Dean, Ian Hart, Jamie Kennedy, Jack Black, Jason Lee, Gene Hackman, Jon Voight, Lisa Bonet

Ciò che innesca l’azione è la legge sulla privacy: il congresso degli Stati Uniti vorrebbe far passare un provvedimento per espandere il potere di controllo sui cittadini da parte della Cia. Molti non sono d’accordo, tra cui Phil Hammersley, un membro del Congresso. A causa delle sue posizioni contrarie, quest’ultimo viene ucciso da un agente dell’Nsa, Thomas Reynolds, che architetta il tutto come se fosse un incidente. Ma il ricercatore Daniel Zavitz ha installato una videocamera sul luogo del delitto e ha ripreso tutto quanto…

VENTI (20)

21:15 FILM Senza nome e senza regole – Azione 1998

Regia: Benny Chan, Jackie Chan

Cast: Jackie Chan, Jennifer Love Hewitt, Jason Isaacs, Debi Mazar

[Azione] – Jackie Chan ha co-diretto, scritto ed interpretato questo adrenalinico action incentrato su un agente segreto che ha perso la memoria. Regia di B. Chan

23:30 FILM Macchine mortali Avventura 2018

Regia: Christian Rivers

Cast: Hera Hilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving

[Azione] – In un futuro post-apocalittico la giovane Hester lotta insieme a Tom per evitare la distruzione del mondo e per vendicarsi della morte della madre. Regia di C. Rivers

RAI 4 (21)

21:22 FILM The Betrayed Poliziesco 2008

Regia: Amanda Gusack

Cast: Melissa George, Oded Fehr, Christian Campbell

Sopravvissuta a un grave incidente automobilistico, la giovane Jamie si sveglia prigioniera di un uomo mascherato, che la informa che suo marito deve restituire milioni di dollari a un’organizzazione criminale. Se vuole rivedere vivo suo figlio, deve aiutarli a incastrare l’uomo.

23:01 FILM Fuga nella giungla Azione 2015

Regia: Josh C. Waller

Cast: Zoë Bell, Nacho Vigalondo, Francisco Barreiro

La reporter di guerra Avery Taggart si trova a Bogotà, in Colombia, quando scoppia un violento conflitto nella giungla. Insieme a una squadra di mercenari, la reporter cercherà di documentare i fatti e uscire illesa dagli scontri.

IRIS (22)

21:12 FILM State of Play – Thriller 2009

Regia: Kevin Macdonald

Cast: Russell Crowe, Jason Bateman, Ben Affleck, Helen Mirren, Jeff Daniels

[Thriller] – Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Russel Crowe e’ un giornalista sui generis che indaga sull’omicidio dell’amante di un suo amico e giovane politico, Ben Affleck. Regia di K. MacDonald

23:30 FILM Prisoners – Giallo 2013

Regia: Denis Villeneuve

Cast: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Paul Dano, Viola Davis, Maria Bello, Terrence Howard, Erin Gerasimovich, Melissa Leo, Jane McNeill

[Poliziesco] – Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Thriller ad alta tensione con Hugh Jackman e Jake Gyllenhall. Due bambine spariscono nel nulla. Il sospettato ha un alibi e il tempo passa inesorabilmente…

RAI 5 (23)

21:14 TEATRO Stasera a casa Rossi

Riccardo Rossi, a proprio agio nei panni del padrone di casa, intrattiene il pubblico raccontando aneddoti della sua adolescenza e prendendo spunto dall’attualità per riflettere sulle stranezze della vita.

23:33 TEATRO Campania Teatro Festival 2022

Oggi, mentre il mondo è attratto dall’idea di amministrare la realtà, l’arte racconta che è possibile modificarla, mutarla, migliorarla. Mentre le cerimonie digitali si moltiplicano, il teatro, la musica, la danza, le arti in genere rafforzano il concetto di assemblea vitalissima.

RAI MOVIE (24)

21:10 FILM – Gli infedeli – Commedia 2020

Regia: Stefano Mordini

Cast: Valerio Mastandrea, Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti

Cinque diversi e divertenti episodi: cinque storie di uomini con le loro peripezie amorose, le loro avventure con mogli, fidanzate e amanti. I loro successi, i loro fallimenti e le loro tragicomiche vicende. Uno sguardo irriverente ma anche lievemente amaro, sull’amore.

22:45 FILM 5 è il numero perfetto – Thriller 2019

Regia: Igor Tuveri

Cast: Toni Servillo, Valeria Golino, Carlo Buccirosso

Napoli, anni Settanta. Peppino Lo Cicero, killer della camorra ormai in pensione, è orgoglioso della carriera che il figlio sta intraprendendo nella gerarchia criminale. Quando questi viene freddato in un agguato, la vendetta è l’unica strada possibile per un uomo d’onore. Si rivolge così a Totò, suo vecchio amico, guappo come lui, e a Rita, la donna che lo ama e aspetta da vent’anni. Peppino dovrà essere più feroce e abile dei suoi nemici per salvare la vita propria e delle persone che ama.

RAI PREMIUM (25)

21:20 SERIE TV La porta rossa – St3 Ep1

22:15 SERIE TV La porta rossa – St3 Ep2

23:10 SERIE TV Vivere non è un gioco da ragazzi – St3 Ep5

CIELO (26)

21:20 FILM Febbre nelle notti d’estate – Erotico 1978

Regia: S. Rothemund

Cast: S. Hillel, O. Pascal

Fredy e Peter vanno in vacanza a Ibiza. Insieme a loro, andra’ anche la sorella di Fredy, che e’ molto attratta da Peter.

23:20 LIFESTYLE Cookie e Emily, due squillo a Londra – La vita quotidiana di due giovani escort, che abitano nel lussuoso quartiere londinese di Mayfair. Scopriamo il loro lavoro attraverso interviste esclusive.

TWENTY SEVEN (27)

21:04 FILM Greystoke: La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie – Avventura 1984

Regia: Hugh Hudson

Cast: Christopher Lambert, Ralph Richardson, Ian Holm

[Avventura] – Rilettura della leggenda di Tarzan, allevato dalle scimmie e poi entrato in contatto con la civilta’. Con C. Lambert e R. Richardson. Regia di H. Hudson

23:28 FILM Wild Wild West – Avventura 1999

Regia: Barry Sonnenfeld

Cast: Kevin Kline, M. Emmet Walsh, Ted Levine, Frederique Van Der Wal, Musetta Vander, Sofia Eng, Will Smith, Kenneth Branagh, Salma Hayek

[Western] – Will Smith e Kevin Kline in un western di fantascienza ispirato all’omonima serie anni ’60. Due agenti speciali devono salvare il presidente degli Stati Uniti. Regia di B. Sonnenfeld

TV 2000 (28)

21:24 FILM Il giro del mondo in ottanta giorni

LA7D (29)

21:20 GIALLO Miss Marple – Nemesi

23:10 GIALLO Miss Marple – Verso l’ora zero

LA5 (30)

21:09 FILM Marie Is On Fire – Un Amore In Fiamme – Drammatico 2016

Regia: E. Onneken

Cast:

[Romance] – Marie e Stefan sono felici perche’ a breve, finalmente, convoleranno a nozze. Ma un drammatico imprevisto mettera’ a repentaglio la vita dei loro cari. Regia di E. Onneken

22:59 SERIE TV Come sorelle – S1 Ep 3

Il mattino successivo all’omicidio di Tekin, giunge alla villa Sinan, suo figlio, in pessimi rapporti col padre. Deren, Azra e Ipek fanno del loro meglio per eliminare le prove dell’omicidio.

REAL TIME (31)

21:30 DOCUREALITY Vite al limite – Mark

23:15 DOCUREALITY Vite al limite – Stephanie

A causa dell’aumento di peso, Stephanie ha bisogno dell’aiuto di sua madre per prendersi cura dei suoi tre figli. Ora, però, deve dimagrire.

CINE34 (34)

21:15 FILM Scusate il ritardo – Commedia 1982

Regia: Massimo Troisi

Cast: Massimo Troisi, Giuliana De Sio, Lello Arena, Lina Polito, Olimpia Di Maio, Nicola Esposito, Francesco Acampora

[Commedia] – Vincitore di due David di Donatello. M. Troisi e’ Vincenzo, giovane napoletano disoccupato e apatico. Conosce Anna, Giuliana De Sio, e ne rimane attratto. Regia di M. Troisi

23:22 FILM I padroni della città – Biografico 2017

Regia: Alessio Maria Federici

Cast:

[Documentaristico] – 30 Giugno 1984, data che rimarra’ per sempre nel cuore dei napoletani: l’arrivo del grande Maradona, visto dagli occhi della citta’ che lo ha amato. Regia di A. Federici