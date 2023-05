Stallo sul tetto del debito: USA sull’orlo del default?

Condividi

A cura di Andrzej Skiba, Head of BlueBay U.S. Fixed Income, RBC BlueBay

Ritengo che l’idea di un default degli Stati Uniti sia difficile da immaginare. Tuttavia, è vero che nell’attuale contesto politico polarizzato potrebbero verificarsi incidenti di percorso. Sottolineiamo tuttavia che, anche se lo stallo dovesse spingere il mercato dei Treasury USA oltre il limite, ci aspettiamo una rapida risoluzione della crisi. Ciò non significa, tuttavia, che non ci sarebbero conseguenze in caso di mancato pagamento di una cedola o di un buono del Tesoro non pagato nei tempi. Oltre agli ovvi effetti di un improvviso inasprimento delle condizioni finanziarie, il rischio di declassamenti multipli del rating, la vendita forzata dai portafogli sensibili al rating, la potenziale necessità di sostituire o aumentare le garanzie per i contratti derivati e la perdita di fiducia nella supremazia dei titoli di Stato USA sono solo alcune delle conseguenze che si potrebbero prevedere in uno scenario avverso.

Non ci sono però solo cattive notizie. L’esperienza acquisita dai precedenti stalli suggerisce che le condizioni di mercato tornano alla normalità abbastanza rapidamente dopo eventi traumatici. Vale anche la pena ricordare che i problemi di un titolo specifico non si estendono ad altri titoli emessi dal Tesoro, vale a dire che non esiste un cross-default (a differenza di quanto avviene per le società). Infine, questa volta il settore del mercato monetario è più preparato: la maggior parte dei gestori ha evitato che i T-bills scendessero intorno al punto previsto in cui gli Stati Uniti esauriscono la liquidità e la struttura di reverse repo della Fed ha permesso di ottenere abbondante liquidità in un momento in cui il settore potrebbe sperimentare una maggiore volatilità nei flussi degli investitori.