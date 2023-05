“Squame” è il nuovo singolo di Alice Stocchino

Condividi

Dal 16 maggio arriva in radio “Squame” il nuovo singolo inedito di Alice Stocchino, prodotto da Hoop Music, dallo stesso giorno disponibile in digitale.

«“Squame” nasce da un periodo negativo della mia vita – racconta Alice Stocchino – quando non riuscivo neanche a guardarmi allo specchio e tutte le insicurezze venivano a parlarmi insieme contemporaneamente. È un dialogo con il proprio io, quando credi di non avere alcuna strada, di non appartenere a nessun luogo e vuoi soltanto andare via, lontano da tutti e da tutto, però alla fine sai che sono le tue insicurezze che parlano al tuo posto e che è tutto nella tua testa e quindi respiri, apri gli occhi e sai che il domani sarà un giorno diverso.»

«Questo nuovo singolo, che amo definire personale e toccante, lo ho immaginato come un dialogo con la propria mente, nel momento in cui si affrontano periodi molto negativi, quindi voglio proprio comunicare che si possono provare emozioni negative, senza vergognarsi, e che non è sbagliato chiedere aiuto o anche per esempio prendere una strada diversa da quella scelta in precedenza. Anzi, non c’è nulla di male ad avere dubbi a riguardo o ad avere paura di affrontare la vita in generale – prosegue Alice – è importante comprendere che la maggior parte di noi ha vissuto qualcosa di simile e che nessuno è solo. Quello che voglio aggiungere è che non bisogna farsi sopraffare da tutta questa negatività, bisogna sì accettarla e comprenderla, ma bisogna cercare di pensare che il domani è un nuovo giorno.»

Alice Stocchino, nata a Roma, è cantautrice e bassista, da sempre appassionata di musica Rock e Metal. Nascendo in una famiglia di musicisti, la musica ha sempre fatto parte della sua vita, da Mozart e Beethoven, a Queen e Pink Floyd. Inizia a cantare a 6 anni e a giocare con la scrittura di brani inediti. Decide di studiare il pianoforte a 10 anni e poi il basso a 14. Nei suoi pezzi, dalla vena rock, inserisce emozioni, storie e pensieri che la accompagnano lungo il suo percorso e nella maggior parte dei brani, un po’ di quella nota del genere fantasy, che l’ha sempre affascinata, per potersi raccontare ed esprimere.

Diplomata al Liceo Scientifico Ignazio Vian di Bracciano, all’indirizzo linguistico, è iscritta a Sociologia all’Università degli studi La Sapienza. La sua attività artistica inizia nel 2015, quando inizia a lavorare come cantante solista e bassista in una band tutta al femminile dal nome Töm-te. Il trio inizia a suonare quell’anno nei locali più importanti di Roma come la Locanda Blues e il CrossRoads, e per ben tre anni consecutivi è ospite in Francia al Festival della Musica a Châtenay-Malabry, portando brani inediti. Nel 2019, sempre con la band, arriva alle semifinali di Sanremo Rock al Teatro Ariston nella città dei fiori. Nell’estate 2018 è invitata ad uno stage in Giappone, a Niigata, in rappresentanza dell’Italia, dove porta “Bambino” brano interamente scritto e composto da lei.

Nello stesso anno, come cantante/attrice, è nella compagnia Vegas, recitando nel Macbeth Opera Rock, musical in lingua inglese. Ancora dal 2018 è la bassista turnista de I Dei Degli Olimpo. Nel 2020 suona come bassista accompagnando Alice Clarini al Premio De Andrè, vincendo il prestigioso “Premio Repubblica”. Entra in etichetta alla Hoop Music, partecipa alle audizioni del programma Tali e Quali Show condotto da Carlo Conti su Rai 1 e va in onda il 29 Febbraio 2022 come imitatrice di Antonella Ruggiero. Direttamente da Tali e Quali Show è scritturata come bassista della Tribute band ufficiale dei Måneskin, i Måmaskin. Il 10 gennaio 2023 ha pubblicato “Guardami” e il 14 marzo, sempre su etichetta Hoop Music, “Bevi”. Il 16 maggio arriva il terzo inedito “Squame”.

Alice Stocchino: Instagram | Facebook