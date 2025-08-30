Spread in discesa: l’Italia trova un “tesoretto” da 13 miliardi

I conti pubblici respirano, ma la sfida resta la sostenibilità del debito

Un risparmio che vale un bilancio

Il calo dello spread tra BTP e Bund tedeschi al di sotto dei 100 punti base non è solo un segnale di fiducia dei mercati: secondo il Centro studi di Unimpresa potrebbe generare un “tesoretto” da 13 miliardi di euro tra il 2025 e il 2026. Nel dettaglio, fino a 5 miliardi già nel 2025 e oltre 7-8 miliardi nel 2026, grazie al rifinanziamento del debito a condizioni più favorevoli.

Dall’emergenza alla stabilizzazione

Tra il 2022 e il 2023 lo spread aveva superato i 200 punti base, con rendimenti del decennale oltre il 5%. Oggi il differenziale si è ridotto attorno a 90–100 punti, con i tassi sul BTP decennale in area 3,6–3,7%. Una compressione che riduce sensibilmente il costo del debito e alleggerisce la spesa per interessi.

L’effetto cumulativo del rifinanziamento

Il Tesoro colloca ogni anno circa 500 miliardi di titoli: un terzo dell’intero stock di debito. Ogni punto base in meno significa un risparmio di circa 23–24 milioni di euro. Con i rinnovi del 2025 e soprattutto del 2026, gran parte del debito emesso in anni di alti rendimenti sarà sostituito da nuove emissioni a tassi più bassi, amplificando il beneficio.

Opportunità da non sprecare

Il presidente di Unimpresa, Paolo Longobardi, invita però alla prudenza:

“La discesa dello spread rappresenta un’opportunità, non una garanzia. È frutto anche di fattori esterni, come la maggiore offerta di Bund e l’azione della BCE. L’Italia deve mantenere disciplina e usare queste risorse per ridurre il debito o sostenere la crescita”.

Dal governo Draghi a Meloni: il percorso dello spread

Maggio 2022 : 200 punti base, in piena guerra in Ucraina.

: 200 punti base, in piena guerra in Ucraina. Ottobre 2022 : 245 punti base, crisi politica e inflazione.

: 245 punti base, crisi politica e inflazione. Ottobre 2023 : 203 punti base, con BTP al 5%.

: 203 punti base, con BTP al 5%. Ottobre 2024 : 118 punti base, segnali di stabilità.

: 118 punti base, segnali di stabilità. Marzo 2025 : 98 punti base.

: 98 punti base. Giugno 2025 : 90 punti base.

: 90 punti base. Agosto 2025: 85 punti base, minimo dal 2010.

Domande e Risposte

Cos’è lo spread BTP-Bund?

È la differenza tra i rendimenti dei titoli italiani e quelli tedeschi.

Perché è importante lo spread?

Perché misura il rischio percepito sull’Italia e incide sul costo del debito.

Quanti soldi può risparmiare l’Italia con spread sotto 100?

Fino a 13 miliardi tra 2025 e 2026.

Ogni punto base di spread quanto vale?

Circa 23–24 milioni di euro l’anno.

Chi calcola questi dati?

Il Centro studi di Unimpresa.

Il calo dello spread è merito del governo?

In parte sì, ma pesano anche fattori esterni come la BCE e l’offerta di Bund.

Cosa significa per famiglie e imprese?

Più margini di spesa pubblica e possibili tagli alle tasse.

Il debito pubblico italiano scenderà?

Dipende da come verranno usate le risorse risparmiate.

Ci sono rischi che lo spread risalga?

Sì: inflazione, instabilità politica o decisioni BCE possono influire.

Quando si è visto uno spread così basso l’ultima volta?

Nel 2010.