Inaugurato a Cava de’Tirreni lo “Sportello Donna” del Centro per l’Impiego

Pubblicità

Condividi

Si è tenuta ieri l’inaugurazione dello “Sportello Donna” presso il Centro per l’Impiego di Cava de’Tirreni, situato in via Papa Giovanni XXIII, n°1. All’evento era presente l’assessore alle Politiche sociali Giovanni del Vecchio. L’iniziativa è stata promossa dalla Regione Campania con la legge regionale n. 17 del 26 ottobre 2021, che ha istituito gli sportelli dedicati alle donne nei centri per l’impiego del territorio.

L’obiettivo dello Sportello Donna

Lo Sportello Donna è nato per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, incrementando l’occupazione femminile indipendentemente dall’età. Tra i servizi offerti ci sono l’orientamento specialistico, il ri-orientamento professionale, l’accompagnamento al lavoro e al lavoro autonomo, con un approccio individualizzato per l’autoimpiego.

Pubblicità

Le dichiarazioni dell’assessore Del Vecchio

“L’iniziativa rappresenta un potenziamento dei servizi all’impiego, rispondendo al gap dell’occupazione femminile con strumenti dedicati” ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali Giovanni Del Vecchio. “Strumenti come la presa in carico, la formazione, l’orientamento e i tirocini sono fondamentali per introdurre le donne nel mercato del lavoro, realizzare pienamente l’autonomia e favorire la parità.”

Un punto di riferimento per le donne

Lo Sportello Donna è uno spazio esclusivo dedicato alle donne, dove è possibile ottenere informazioni su tutti i servizi offerti, oltre alle opportunità lavorative e formative più adatte a ciascuna.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: lavoro.regione.campania.it