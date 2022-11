Spencer Stuart nomina Fabio Moioli nuovo Consultant della practice Technology, Media & Telecommunications

Condividi

Con una lunga carriera da executive in ambito tech e consulenza in società leader come Microsoft e McKinsey, Moioli è tra i massimi esperti sui temi dell’Intelligenza Artificiale e della sua complementarità con quella umana. Supporterà la crescita di Spencer Stuart nei settori tech, media e telecomunicazioni con l’obiettivo di aiutare le organizzazioni a trovare nuovi leader in grado di guidare le trasformazioni aziendali e tecnologiche.

Milano, 22 novembre 2022 – Spencer Stuart, tra le aziende leader a livello mondiale nei leadership advisory services, prosegue la propria crescita con l’ingresso di Fabio Moioli, nominato nuovo Consultant della practice Technology, Media & Telecommunications.

Nel suo nuovo ruolo, Moioli, tra i massimi esperti del settore, fornirà consulenza ai clienti sulle implicazioni delle nuove tecnologie nella definizione della leadership del futuro.

Moioli vanta una lunga esperienza che lo ha portato a ricoprire ruoli di leadership e consulenza in società protagoniste, a livello internazionale, delle rispettive industry. Negli ultimi anni ha lavorato in Microsoft, dove ha guidato progetti in 14 Paesi europei e ha diretto il team italiano di consulenza e servizi, ottenendo per diversi anni riconoscimenti per il suo lavoro nella trasformazione digitale. In precedenza, è stato vicepresidente di Capgemini, dove è stato anche membro del team di “Global Expert” per l’Internet of Things (IoT) e l’intelligenza artificiale (AI). Prima, presso McKinsey, si è occupato di change management e lean operations. All’inizio della sua carriera, Moioli è stato project manager nell’ambito dei sistemi avanzati di telecomunicazioni presso Ericsson. Ha lavorato negli Stati Uniti, in Canada, in Scandinavia, in Europa centrale e meridionale.

Grande appassionato di intelligenze artificiali, Moioli è autore di contributi focalizzati sulle opportunità e le sfide dell’IA e di altre tecnologie esponenziali. Al centro dei suoi interventi ci sono soprattutto le implicazioni etiche e il modo in cui l’intelligenza umana può essere integrata dall’IA.

Moioli è membro del Forbes Technology Council e di diversi comitati scientifici e di innovazione. È docente presso la Singularity University, l’Università Statale di Milano e la POLIMI Graduate School of Management (MIP Politecnico di Milano). Fabio è laureato in ingegneria informatica al Politecnico di Milano e ha conseguito un master in ingegneria delle telecomunicazioni al Royal Institute of Technology di Stoccolma.