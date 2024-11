Spazi leggeri per accogliere le famiglie: idee innovative per gli HUB Paripasso

Una sinergia tra educazione e design

Il workshop “Spazi leggeri per accogliere le famiglie” ha trasformato Bari in un laboratorio di idee per rendere gli HUB Paripasso più accoglienti. Organizzato nell’ambito del progetto “Paripasso – Per crescere insieme”, selezionato da Con i Bambini per contrastare la povertà educativa minorile, l’evento ha coinvolto il Dipartimento e la Scuola di Design del Politecnico di Milano.

Gli HUB Paripasso, dedicati a bambini da 0 a 6 anni, sono presenti in diverse città italiane come Desio, Valle Trompia, Castel Volturno, Roma e Zagarolo. Il loro scopo è offrire spazi educativi flessibili, innovativi e vicini alle famiglie più vulnerabili.

Idee per spazi accessibili e inclusivi

Cinque studentesse del Politecnico di Milano, coordinate dalle docenti Barbara Camocini ed Elena Giunta, hanno analizzato lo spazio dell’HUB di Bari. Hanno progettato prototipi di prodotti educativi che rendano gli ambienti più accessibili e accoglienti, coinvolgendo bambini, famiglie e comunità educanti.

I prototipi, come “La piccola e grande Bari” e “Cavalletto e Cornice”, uniscono gioco e apprendimento. I moduli interattivi permettono ai bambini di scoprire la città attraverso l’esplorazione di edifici iconici, mentre i cavalletti facilitano la collaborazione genitore-figlio.

Sostegno per bambini e genitori

Gli HUB Paripasso non sono solo spazi di gioco: sono centri di supporto per le famiglie, con équipe multidisciplinari che offrono percorsi educativi e sostegno alla genitorialità. L’approccio si basa su un modello ecologico che integra architettura, design e pedagogia, garantendo spazi stimolanti e inclusivi.

Dafne Guida, Presidente della Cooperativa Stripes, ha sottolineato: “La qualità degli spazi è fondamentale per la qualità dell’apprendimento. La collaborazione tra design e pedagogia è il cuore del progetto”.

