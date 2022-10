SOLIDARIETA’ E BENESSERE: A PADULA CON “LA GIORNATA DELLA BELLEZZA E DELLA NATURA”

RICAVATO DEVOLUTO AI PROGETTI DI RICERCA DI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO

La solidarietà ed insieme il benessere della persona sono al centro dell’iniziativa voluta da Maria Lucia Mugno, la pluripremiata Maestra d’Arte in Capelli di Padula che, insieme al suo staff, organizza la “Giornata della Bellezza e della Natura”, il cui ricavato sarà interamente devoluto al progetto sulla ricerca di donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche portato avanti dall’Associazione Domos di Potenza.

L’evento è in programma martedì 25 ottobre, e sono davvero tanti i motivi per non mancare all’appuntamento, in programma no-stop a partire dalle ore 10:00 nel conosciutissimo salone “NaturalMugno”, in Via Italo Balbo a Padula.

Nel corso della giornata la “Fashion Design” Maria Lucia Mugno e il suo staff metteranno a disposizione varie tipologie di trattamenti “Bio”, ormai diventati il marchio di fabbrica del primo salone totalmente ecologico del Vallo di Diano. Maria Lucia promette per l’occasione novità e sorprese, ovviamente all’insegna dell’ambiente, con prodotti di ultima generazione estremamente naturali, per donne che amano circondarsi di bellezza, coccole e naturalezza.

“Guest star” dell’iniziativa sarà la biologa “total look” Imma Salsano, con i suoi apprezzatissimi trattamenti di make-up, massaggi al viso e tante altre proposte dedicate al benessere della persona.

Resta ovviamente prioritario l’aspetto legato alla solidarietà, con la certezza degli organizzatori di riuscire a consegnare anche quest’anno a fine giornata -come già accaduto nelle edizioni precedenti dell’iniziativa solidale- una consistente somma alla dottoressa Rosa Viola, presidente dell’Associazione Domos di Potenza, impegnata in diversi progetti per la ricerca di donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche.