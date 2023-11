Condividi

Fuori il video di “Sognavo tanto”, il singolo d’esordio di Niclo, brano che è un riflesso della sua esperienza personale con l’amore, già disponibile in radio, negli store e sulle piattaforme digitali (Antibemusic/Believe).

«Con questo singolo – afferma Niclo – voglio comunicare la bellezza oggettiva dell’amore, ma anche il suo potere distruttivo quando ci rendiamo conto che non tutti amiamo allo stesso modo. “Sognavo tanto” ha questo titolo perché durante il ritornello queste due parole sono la chiave principale della canzone, che ho scritto nel 2019, ma il suo significato continua a evolversi nella mia vita.»

Qui il video: https://youtu.be/qOJVFRCED1o

Il video, con la regia di Lorenzo Goodman, girato a Marigliano pittoresco paese nella provincia di Napoli che ha aggiunto un tocco speciale alla presentazione visiva della canzone, è ambientato in una foresta di alberi della carta, in disuso, nascosta tra le montagne campane e descrive la solitudine del pensiero introspettivo e la veridicità di un concetto: “trovare uno spazio per se stessi e saper stare da soli per stare bene a qualsiasi età”. Nel sottotesto sono proprio gli alberi della carta, che abbracciano Niclo riparandolo dalla pioggia e dal vento e per estensione dai cattivi pensieri, a dare una chiave di lettura più profonda a quello che può sembrare solo un Visual video. Gli alberi sono vita, nella forma più pura e libera, e Niclo, rifugiandosi in questo piccolo e verde angolo di mondo, “Sognando tanto”, riesce a bilanciare la freneticità della vita facendo cadere i brutti pensieri come gli alberi fanno con le foglie secche. Ciò che è vita, un giorno, sarà carta su cui Niclo scriverà il suo futuro.

Lorenzo Niccoli, in arte Niclo, è nato il 21 ottobre 2005 a Copertino, un paese nella provincia di Lecce. La sua passione per la musica ha avuto inizio quando aveva solo 7 anni. Tutto è cominciato in una ludoteca, dove si divertiva a eseguire delle cover dei brani dei Modà.

Da quel momento, un’avventura è iniziata quasi per gioco. Intorno ai 12 anni, ha iniziato a comporre i suoi primi brani. La musica è diventata il modo per ritrovare sé stesso, per esprimere le sue emozioni e per condividere le sfide dell’adolescenza. Man mano che è cresciuto, ha capito che questa passione stava diventando una vera e propria necessità. Lorenzo ha sempre avuto difficoltà a comunicare direttamente con le persone, ma la musica gli ha insegnato che dove le parole non possono arrivare, la musica può farlo.

Lorenzo è una persona solare e motivata, che ama ascoltare chi ha intorno. Crede che ascoltare gli altri sia sinonimo di crescita personale. Una delle sue fortune è il fatto di non avere preconcetti e di essere molto aperto a nuove esperienze. È versatile in tutto ciò che fa perché ama scoprire novità. Il 3 novembre pubblica il suo primo singolo intitolato “Sognavo Tanto“, prodotto da Squarta & Gabbo, che parla della sua prima infatuazione per una ragazza, che purtroppo lo farà impazzire.

Niclo su: Instagram | TikTok | Facebook