Snei Ap: “Cupido” è il nuovo singolo

Condividi

Dal 7 aprile 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica “CUPIDO”, il nuovo singolo delle SNEI AP, estratto dall’EP “Tutta colpa dell’Amore”.

“Cupido” è un brano rock con influenze alternative che parla di amore con poca stima verso il protagonista, Cupido, che si ritiene non sappia fare benissimo il proprio lavoro. Sulla scia del Woman Revenge la female band emiliana se la prende con il diretto interessato celebrando l’amore per se stesse e per la vita nella maniera più divertente possibile.

“Una traccia ironica, spensierata e piena di valore per le donne che se la sanno cavare sempre!”, con questa frase la band riassume il concetto della nuova release.

Il videoclip di “Cupido” vede le Snei Ap protagoniste di un matrimonio malsano scampato per un pelo, una meritata vendetta contro cupido, e una chiesa che diventa un luogo nuovo per festeggiare le donne e la loro riuscita.

“Tutta colpa dell’Amore” è il nuovo EP delle Snei Ap in uscita il 7 aprile sia in formato fisico che digitale, un progetto composto da cinque tracce in italiano per un concept dedicato all’amore in ogni sua forma. Tutto in chiave molto ironica, che con la loro genuinità contraddistingue la band femminile.

Per celebrare la pubblicazione del nuovo lavoro discografico, la band si esibirà venerdì 7 aprile al Fuori Orario, storico locale di Reggio Emilia per il Release Show, durante il quale sarà possibile ascoltare i nuovi brani dal vivo.

Spiega la band a proposito dell’EP: “Siamo davvero felici di presentarvi questo nostro ultimo lavoro. Trattare il tema dell’amore in italiano ci sembrava una sfida impossibile ma poi abbiamo capito che la nostra forza è l’ironia, e seguendo questa linea tutto si è delineato in maniera naturale!

Ce lo dicono spesso che siamo “divertenti” ed effettivamente la nostra genuinità ci porta ad essere ironiche anche sul palco. Quindi ci siamo promesse di dare sfogo alla nostra pazzia anche in questo album. E così è successo. Ne vedrete delle belle a partire dallo show di presentazione…”.

TRACKLIST:

Cupido

Pedine d’affetto

Tutta colpa dell’amore

Sonoschiavo

Tua moglie

Biografia

Snei Ap è una band italiana tutta femminile, legata da uno stile puramente alternative rock, composta da Sonia Wild (Batterista e Fondatrice), Angie (Voce), Jude (Chitarra), Foxy Juliet (Chitarra) e Alyx (Basso).

Le sonorità di queste cinque ragazze puntano ad unire le graffianti chitarre distorte con le melodie che tutti voi vorrebbero cantare in macchina durante un bel viaggio.

In 10 anni di attività hanno calcato palchi importanti italiani e stranieri, affrontato tour con band internazionali come Crucified Barbara e Girlschool e di loro puoi ascoltare un mix di lingua inglese e italiana che racchiude tutta la loro carriera.

Dopo la vittoria del “Premio Partner Sanremo Rock 2020”, hanno deciso di dedicarsi solo al territorio italiano pubblicando così nuove produzioni appunto in italiano.

Nel febbraio 2022 si candidano per rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest classificandosi, come unica band rimasta, 16esime su 600 partecipanti.

Vittime di uno scandalo a livello europeo, la critica le ha definite vincitrici morali per aver reso note alcune incorrettezze nel regolamento a discapito di alcuni concorrenti in gara con loro.

Superato il Gate decidono di far uscire l’inedito presentato a San Marino, di nome Viaggio, nella primavera del 2022. Dopo il grande successo di Viaggio, presentato anche su palchi di festival onorevoli come Luppolo in Rock a Cremona e Milady Metal Festival di Mantova, le ragazze escono il 7 aprile 2023 con un EP tutto in italiano intitolato “TUTTA COLPA DELL’AMORE”.

“Cupido” è il nuovo singolo delle Snei Ap disponibile in rotazione radiofonica da venerdì 7 aprile 2023.

Website | Instagram | Facebook |Spotify | YouTube