Smettere di fumare: come si fa

Non è un mistero che il fumo non fa bene alla salute; infatti, aumenta il rischio di patologie pericolose come ictus, infarto ma anche cancro a polmoni e bocca. Chi fuma ha la pelle e i denti rovinati nonché un umore spesso malmostoso per via della mancanza di nicotina a cui il corpo si è ormai abituato. Tornare indietro però non è impossibile, anzi. Moltissime persone hanno già intrapreso con grande successo un percorso per smettere di fumare e abbandonare una volta per tutte questa malsana abitudine. Ecco allora dei consigli migliori che chi ce l’ha fatta si sente di dare a chi vuole interrompere le cattive abitudini, soprattutto quando sono dure a morire.

Provare con la sigaretta elettronica

Un primo modo per smetter di fumare per moltissime persone è provare a sostituire la classica sigaretta. Infatti, chi fa fatica a smettere di fumare dovrebbe provare questo sistema per smettere progressivamente, Terpy con i suoi prodotti viene in contro ai consumatori. Al giorno d’oggi le sigarette usa e getta sono una scelta perfetta proprio per andare a ridurre progressivamente il fumo di sigaretta abbassando la quantità di nicotina. Infatti, le sigarette elettroniche hanno un quantitativo di nicotina notevolmente minore aiutando a far passare la voglia di accendere subito un’altra sigaretta.

Cronometrare il tempo senza sigaretta

Tantissime persone non si rendono minimamente conto dell’altissima quantità di sigarette che fumo una dietro l’altra. Un sistema per ridurre progressivamente fino ad arrivare a un numero pari a zero le sigarette al giorno e quello di cronometrare ogni quanto si accende una sigaretta. Via via, si va ad aumentare il tempo senza sigaretta evitandola soprattutto al mattino.

Bere molta acqua e depurare l’organismo

Per smaltire la nicotina che all’interno del corpo spinge a volerne sempre di più, è necessario depurare l’organismo. Non serve chissà che ma è sufficiente bere molta acqua. Il consumo giornaliero consigliato è di circa un litro e mezzo ma per chi vuole smettere con il fumo andrebbe aumentato, magari preferendo proprio bevande che depurano. Attenzione però a non bere bevande energetiche ed eccitanti come caffè o bibite che hanno invece l’effetto contrario. Anzi, il caffè sarebbe da eliminare perché spesso molti lo associano alla sigaretta.

Usare mantra e messaggi motivazionali

Secondo moltissime persone la meditazione può essere di grande aiuto per smettere di fumare. Infatti, al mattino bisognerebbe meditare e utilizzare dei mantra. Ci sono varie tecniche per aumentare la motivazione che comprendono anche l’utilizzo di frasi motivazionali. Alcuni mettono dei post-it sullo specchio del bagno oppure dei promemoria sul telefono smartphone per riportarli più facilmente alla mente quando viene voglia di accendere una sigaretta.

Coltivare un hobby nel tempo libero

Infine, spesso e volentieri bisogna rendersi conto che fumare è un atto di noia. In altre situazioni molti confessano che serve per alleviare lo stress. Per affrontare entrambe queste problematiche, è importante coltivare un hobby nel tempo libero. Soprattutto quelli manuali riescono a calmare i nervi tesi, oltre ovviamente ad occupare una grande quantità di tempo evitando di annoiarsi.