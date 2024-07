Smart working: Unimpresa propone audizioni al Ministero del Lavoro

Pubblicità

Il consigliere nazionale di Unimpresa, Marco Pepe, ha annunciato una possibile iniziativa del ministero del Lavoro per approfondire tutti gli aspetti legati allo smart working attraverso audizioni con le imprese di vari settori. L’obiettivo è analizzare sia gli aspetti regolamentari che quelli pratici, esaminando l’impatto su lavoratrici e lavoratori.

Audizioni con le imprese

Il ministero del Lavoro potrebbe avviare un ciclo di audizioni con le imprese, supportate dalle associazioni di categoria, per valutare l’impatto del lavoro agile. Questa iniziativa consentirà di analizzare a fondo sia gli aspetti regolamentari sia quelli pratici, considerando il punto di vista datoriale e quello dei lavoratori.

Priorità per uno smart working efficace

Durante la riunione dell’Osservatorio nazionale sul lavoro agile, Unimpresa ha condiviso le esperienze raccolte fra le aziende associate, sintetizzandole in tre priorità fondamentali:

Impostare obiettivi chiari: definire punti di partenza e di arrivo per la giornata lavorativa. Pausa pranzo e pause brevi: mantenere la concentrazione alta e favorire la salute fisica e mentale. Separare vita privata e lavoro: stabilire una routine per evitare la sovrapposizione delle due sfere.

La gestione del tempo

Secondo Marco Pepe, la gestione efficace del tempo è una delle competenze più gratificanti nello smart working. Senza una gestione del tempo adeguata, si rischia di entrare in uno stato di confusione e caos. Pepe sottolinea che una cattiva gestione del tempo porta disorganizzazione e mancato rispetto delle scadenze, influenzando negativamente la produttività.

Lavorare in smart working presenta numerosi vantaggi legati alla gestione del tempo. Tuttavia, è essenziale regolarsi in modo autonomo per evitare disorganizzazione e ritardi. Le audizioni proposte da Unimpresa rappresentano un passo importante per ottimizzare questa modalità lavorativa.

