Smart Sailor: il marinaio digitale che trasforma la barca in una casa connessa

Dall’IA alla sicurezza a bordo: l’innovazione di Chimera Tech presentata ai saloni nautici di Cannes e Genova

Una rivoluzione digitale per la nautica

La startup innovativa Chimera Tech Srl ha lanciato Smart Sailor, un sistema che porta nelle imbarcazioni lo stesso livello di tecnologia e automazione delle smart home. Si tratta di un vero e proprio cervello digitale per la barca: raccoglie dati in tempo reale, dialoga con la strumentazione di bordo e assicura un controllo costante, sia in navigazione sia all’ancora.

Sicurezza e controllo a 360 gradi

Smart Sailor integra sensori, telecamere, connettività dati e gestione energetica, rendendo la barca più sicura. Grazie all’intelligenza artificiale, il sistema invia allarmi intelligenti e proattivi: dall’acqua in sentina alle intrusioni, fino agli avvisi meteo. Una protezione che garantisce tranquillità sia all’armatore sia all’equipaggio.

Automazione e gestione remota

L’app Smart Sailor consente di monitorare e gestire da remoto motore, batterie, consumi, comfort ambientale e dispositivi di bordo. In modalità rada, il sistema preserva le batterie e aumenta la sicurezza all’ancora, inviando notifiche condivise con l’equipaggio.

Navigazione intelligente e regata

Smart Sailor offre anche funzionalità avanzate per la navigazione: analisi dei consumi, dati meteo integrati, GPS e strumenti di bordo. Per i velisti più competitivi, la modalità regata fornisce registro digitale, analisi delle performance (VMG/VMC) e replay delle prove.

Presentazioni ufficiali

Il debutto di Smart Sailor avverrà al Salone Nautico di Cannes (9–14 settembre 2025) e successivamente al Salone Nautico di Genova (18–23 settembre 2025), presso lo stand della Regione Lazio.

Una barca come una smart home

«Con Smart Sailor abbiamo voluto portare nel settore della nautica da diporto la stessa rivoluzione digitale che ha trasformato le nostre case e le nostre città», spiega Marco Chimenti, fondatore e CEO di Chimera Tech. «L’obiettivo è dare a ogni armatore uno strumento semplice e affidabile, che migliori sicurezza, efficienza e piacere di navigare».