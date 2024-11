Smantellato un bunker della droga a Trapani: tre arresti e sequestri importanti

Pubblicità

Un’operazione su larga scala

Nel cuore del quartiere Fontanelle di Trapani, i Carabinieri della Compagnia locale, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, hanno smantellato un bunker dello spaccio situato in via Rodolico. L’operazione, che ha coinvolto 50 militari, ha portato all’arresto di un uomo di 61 anni e di due minorenni di 16 e 17 anni.

Il locale era stato trasformato in un vero e proprio supermercato della droga h24, con grate in ferro, porte blindate e un sofisticato sistema di videosorveglianza che garantiva un’attività continua e protetta.

Come funzionava il bunker della droga

L’abitazione, abusivamente occupata, era organizzata per permettere la vendita attraverso feritoie nella blindatura, utilizzate sia per il pagamento che per il passaggio della droga. Durante l’irruzione, i Carabinieri hanno trovato due minorenni a fare da guardiani, insieme a un pitbull adulto e uno cucciolo in fase di addestramento.

All’interno del bunker sono stati sequestrati:

Dosi di hashish pronte per la vendita

pronte per la vendita Materiali per la produzione e il confezionamento di crack

Contanti per oltre 6.000 euro

Una contabilità dettagliata delle vendite con un tariffario

Adiacente al bunker, è stato rinvenuto un altro immobile dove erano custoditi fuochi d’artificio, presumibilmente usati per segnalare la disponibilità di droga.

Conseguenze legali e ulteriori sequestri

L’abitazione fortificata è stata sottoposta a sequestro, e gli arresti sono stati convalidati dalle autorità giudiziarie competenti. Per il 61enne sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre i due minorenni sono stati destinati a misure diverse: uno in comunità e l’altro all’obbligo di permanenza in casa.

Durante l’operazione, sono state denunciate altre tre persone per possesso di stupefacenti. In un’abitazione dello stesso quartiere, i militari hanno sequestrato:

3 panetti di hashish del peso complessivo di 300 grammi

del peso complessivo di 300 grammi Bilancini di precisione

Materiali per il confezionamento