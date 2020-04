Skype Meet Now. Riunioni video facili, senza iscrizione o download

Dopo il grande successo di Zoom che in tempo di coronavirus sta diventando la piattaforma più scelta per i meeting on line anche di intere amministrazioni comunali, Skype insegue l’affare del momento e mette in campo “Meet Now”, piattaforma gratuita che permette videochiamate senza avere un account senza dover scaricare alcuna app.

Il nuovo prodotto di casa Microsoft è assolutamente gratuito, non richiede iscrizioni e come per la versione classica di Skype, Meet Now permette di registrare la videochiamata e rivederla in seguito, sfocare l’immagine prima dell’inizio della riunione, condividere lo schermo con gli altri partecipanti per mostrare presentazioni e documenti.

La procedura è semplice. Collegandosi al sito https://www.skype.com/it/free-conference-call/ è possibile genera un collegamento alla chiamata con un semplice clic, invitare chiunque, anche se non sono iscritti a Skype e partecipare alla videochiamata tramite il collegamento univoco.