Sisc0, “Frenesia (non parlare)”: scopri tutte le novità sul suo nuovo singolo

Dal 30 agosto 2024 sarà in rotazione radiofonica “Frenesia (non parlare)”, il nuovo singolo di Sisc0 disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming.

“Frenesia (non parlare)” è un brano pop/dance che nasce proprio con l’idea di far divertire e ballare chi l’ascolta. La canzone nasce tra aprile e maggio del 2024 e il significato è molto semplice, racconta di una storia d’amore nata in un locale. Un lampo improvviso che sembra essere destinato a durare per sempre ma che poi finisce presto e nonostante ciò va comunque bene, perché in fondo si sa che le cose belle non durano per sempre come dice l’artista anche nella canzone: “per stasera lasciamo tutto com’è, tu gli occhiali neri fumé ed io non so neanche perché vorrei non finisse mai più”.

Ascolta ora il brano: https://ingrv.es/frenesia-bbv-9

L’artista commenta così la nuova release: “Che effetto strano mi toglie il fiato questa Frenesia”.

Il videoclip di “Frenesia” è stato registrato in un locale di Senago in provincia di Monza, il Davinci Cocktail Music. Il contesto riprende il sound dance del pezzo, il tutto ricoperto da brillantini, luci e strobo. L’ispirazione è quella ai videoclip pop come quelli di Paola e Chiara, Elodie, Annalisa.

Nel videoclip troviamo l’artista e le due ballerine Sara Cezza e Noemi Lanotte. Il punto focale del video e del la coreografia è sicuramente il ritornello dove è stata costruita una sequenza di passi semplici e facilmente ripetibili da chi le guarda come quelle di Mahmood in “Tuta Gold”. Le due registe del videoclip sono Margherita Benzoni e Elsa Spatola, due Videomaker di grande talento, che hanno già collaborato per nomi importanti tra cui le registrazioni di vari Radio Italia Live.

Guarda il videoclip su YouTube: https://youtu.be/T_X48XRcrvw

Biografia

Sisc0, all’anagrafe Francesco, classe 2000, è un artista nato e cresciuto nella provincia di Milano. Sin da piccolo muove i primi passi nella musica che da sempre è stata la sua passione ed inizia a frequentare un corso di canto dove appunto nascerà il sogno di diventare cantante. Studia canto e danza per oltre 13 anni fino a quando nel 2021 inizia la collaborazione con i phaser studios di Seveso con i quali incide e pubblico diversi brani come allora sorrido che conta più 20k ascolti su spotify. Da sempre influenzato da grandi voci pop e dance , sonorità che l’artista decide di riportare nelle sue canzoni passando da artisti leggendari come Michael Jackson e Whitney Houston fino a quelli più recenti come Dua Lipa , The Weeknd e Ariana Grande per non parlare della passione per il pop italiano con artiste come Emma, Annalisa ed Elodie . Una vita abbastanza travagliata quella dell’artista, che cerca di riproporre nei suoi testi per dare a chi lo ascolta supporto e un luogo sicuro in cui rifugiarsi, emozionarsi e allo stesso tempo divertirsi cercando di lasciare pregiudizi e problemi alle spalle.

Instagram | TikTok