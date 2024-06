Una giornata di campo estivo si trasforma in tragedia nei pressi di Palazzolo Acreide

Tragedia a Siracusa: bambino cade in un pozzo e perde la vita

Un tragico incidente durante il campo estivo

Una giornata di divertimento si è trasformata in tragedia in un’area rurale nei pressi di Palazzolo Acreide, nel Siracusano. Un bambino di 10 anni è caduto in un pozzo artesiano profondo 15 metri. Nonostante l’immediato intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco, il corpo del bambino è stato recuperato senza vita, trovato a circa 7 metri di profondità nell’acqua.

Il contesto dell’incidente

Il bambino stava partecipando a un campo estivo organizzato dalla cooperativa Anffas, dedicato ai disabili. Durante un momento di svago, il bambino è caduto nel pozzo. Un’operatrice della cooperativa, una donna di 54 anni, si è calata nel pozzo nel tentativo disperato di salvarlo.

I soccorsi e il salvataggio della donna

Mentre il recupero del bambino si rivelava purtroppo vano, la donna è stata soccorsa tempestivamente. Gli operatori dei vigili del fuoco sono riusciti a tirarla fuori dal pozzo, portandola in salvo. Le sue condizioni, seppur stabili, hanno necessitato di un immediato controllo medico.

Conclusioni e riflessioni

Questo tragico evento ha scosso profondamente la comunità locale, portando alla luce l’importanza di garantire la sicurezza nelle aree rurali e durante le attività all’aperto. La cooperativa Anffas e le autorità locali stanno ora valutando misure aggiuntive per evitare il ripetersi di simili tragedie in futuro.