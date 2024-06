SINEDADES: da oggi in radio “AHORA Y CÀ”

Pubblicità

Dal 28 giugno 2024 è in rotazione radiofonica “Ahora y acà”, il nuovo singolo dei SINEDADES disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 21 giugno.

“Ahora y acà” è il brano che più rappresenta la poetica di Sinedades, scritto di getto in un bar, durante l’attesa delle prove prima di uno spettacolo. Il testo è fedele al momento della creazione: spontaneo, sincero, riflessivo ma leggero allo stesso tempo.

Parla del “qui e ora”, un concetto banale quanto profondo, risentito quanto dimenticato e antico quanto attuale, proprio per il modo frenetico e distratto nel quale si svolge la nostra vita. Il punto non è meditare, riflettere o fare chissà quale viaggio mentale, bensì agire nel più concreto dei modi: godere del presente. Un’azione semplice ma che se messa in atto apre nuove finestre di percezione e creatività. Nella musica un’improvvisazione, nell’amicizia il contatto, nell’amore la passione, nel silenzio la pace e nel rumore un’idea.

Nel videoclip di “Ahora y acà” non c’è separazione tra finzione e realtà. Le riprese sono effettuate durante un autentico pomeriggio di samba, estate, spensieratezza e merenda tra amici in casa. Non è il video più prodotto della band, ma sicuramente quello più innocentemente puro.

Commentano gli artisti a proposito del nuovo videoclip: “Questo video è stato girato spontaneamente, durante un pomeriggio casuale in casa insieme ad i nostri amici. Racconta di noi e nei nostri affetti, della nostra poesia quotidiana, del periodo più verde e giovane della nostra vita, dello stare insieme, ballare, cantare.”

Biografia

I Sinedades nascono da un’idea di Erika Boschi (voce) e Agustin Cornejo (chitarra) nel 2016 in seguito alla nomination al primo posto del concorso Toscana 100 Bands. Quello dei Sinedades è un macroclima musicale e visivo all’interno del quale rilassarsi e ricaricarsi, sospesi tra world music e MPB ( Musica Popolare Brasiliana), Europa e Sud America, pop e tradizione, e un jazz dell’anima che mette la tecnica al servizio dello spirito.

I Sinedades suonano brani originali, dove ritmi latini provenienti da Brasile, Argentina e Africa incontrano l’armonia del jazz e le vibrazioni pop. Dopo più di 600 concerti in diversi luoghi d’Italia, il 5 aprile 2019 esce il loro primo album, in collaborazione con l’etichetta italiana Blackcandy Produzioni. Dieci brani autoprodotti in cui riuniscono un grande ensemble musicale (archi, arpa, pianoforte, percussioni, strumenti a fiato). Cantando in spagnolo, Sinedades esplora i temi del tempo, della fantasia, del viaggio e dell’amore.

Il secondo album uscirà entro fine 2024 su Blackcandy Produzioni. L’album sarà completato dall’uscita di sei video musicali, tutti curati e diretti dalla band stessa. Una fusione di musica e immagini, emblematica della contemporaneità dell’arte nell’era digitale.

