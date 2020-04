Sindaco di Aversa (Caserta) aggredito. “A me fa strano dover riprendere spesso persone anche adulte”

Alfonso Golia, sindaco di Aversa, popolosa città in provincia di Caserta, è stato aggredito per aver chiesto ad alcuni cittadini in fila all’esterno di una banca di rispettare le distanze di sicurezza di almeno un metro, come previsto dalle misure del Governo e delle Regioni per contenere i contagi da coronavirus Covid19.

L’aggressore è fuggito dopo l’intervento di una guardia giurata.

Tanti i messaggi di solidarietà pervenuti al Sindaco Golia per l’accaduto ed il primo cittadino di Aversa confessa sui social “A me fa strano, ve lo dico sinceramente, dover riprendere spesso persone anche adulte” e raccomanda “Serve senso di responsabilità”.