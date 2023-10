Simone Romano: “Dante” è il titolo del nuovo singolo

Condividi

Dal 27 ottobre 2023 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Dante”, il nuovo singolo di Simone Romano.

“Dante” è un brano che parla di un amore mai vissuto, ma che, nonostante tutto, continua nel tempo con quel sorriso malinconico di chi vorrebbe di più, ma che sa bene di non poterci arrivare.

Siamo stati tutti “Dante” almeno una volta nella vita, l’amore che provava il grande poeta del 300 andava oltre le sensazioni umane rimanendo però platonico.

Amore e accettazione, quindi, sono le due parole che rappresentano al meglio il pezzo di Simone Romano, lasciando spazio a un briciolo di speranza a tutti quegli inguaribili romantici che in fondo, nonostante gli anni, ci sperano ancora.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Se la vita fosse una serie tv, ‘Dante’ sarebbe la nuova stagione della mia vita”.

Presalva ora il brano:

Il videoclip di “Dante” racconta una piccola storia vissuta in un posto di comfort, un luogo sicuro che ti fa sentire a proprio agio, il proprio divano.

Cuore e quotidianità sono le parole chiave che raccontano la storia di un amore non corrisposto. Accetta-re col sorriso forse è la cosa più difficile, ma è l’unica via per stare bene con se stessi e con gli altri.

Guarda qui il videoclip su YouTube:

Biografia

Simone Romano è un giovane cantautore di 23 anni. Suona la chitarra, il pianoforte e il basso: così crea le sue canzoni che sono un mix tra la musica contemporanea pop-indie e il cantautorato italiano. I suoi testi rispecchiano esattamente la sua generazione. Amore, noia, delusioni, insicurezze, amicizie e follie sono alla base di una vita adolescenziale priva di certezze, ma piena di voglia di vivere.

Amante delle sitcom e del dramma non può non prendere ispirazioni dal mondo del cinema, considerando la propria vita un vero e proprio “film tragicomico”.

