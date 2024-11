By

Un accordo innovativo per sostenere l’internazionalizzazione e la competitività delle PMI italiane

SIMEST e Fincantieri insieme per la crescita delle aziende di filiera

Pubblicità

Condividi

Investimenti per innovazione e sostenibilità

SIMEST e Fincantieri hanno sottoscritto un accordo per favorire lo sviluppo delle aziende della filiera navale. Grazie a questa collaborazione, le imprese fornitrici potranno accedere a strumenti per l’internazionalizzazione, investendo in formazione, tecnologie innovative e sostenibilità. Questo permetterà loro di rafforzare la presenza sui mercati esteri, migliorando competitività e solidità.

Un’opportunità concreta per le PMI

L’intesa si propone di individuare le esigenze specifiche delle imprese in linea con gli obiettivi industriali di Fincantieri. Le aziende avranno accesso a finanziamenti agevolati per progetti di digitalizzazione, sostenibilità e transizione ecologica. Tra le opportunità incluse nell’accordo ci sono:

Pubblicità

Inserimento di temporary manager per la gestione della trasformazione digitale;

per la gestione della trasformazione digitale; Supporto per l’ottenimento di certificazioni e brevetti ;

e ; Sviluppo sui mercati internazionali attraverso consulenze specialistiche.

Focus su formazione e inclusione

L’accordo prevede anche investimenti in formazione, con un’attenzione particolare alla qualificazione del personale. Grazie alla collaborazione tra SIMEST e il Piano Mattei, si promuovono progetti come la Misura Africa, che mira a favorire l’inserimento di manodopera qualificata proveniente dal continente africano, sostenendo al contempo lo sviluppo di un mercato in crescita.

Fincantieri: una leadership globale

Fincantieri, con oltre 230 anni di storia, è un leader mondiale nel settore della cantieristica navale ad alta tecnologia. Con una rete produttiva internazionale e un focus su digitalizzazione e sostenibilità, il gruppo supporta migliaia di imprese fornitrici, creando un ecosistema competitivo e innovativo.

Partecipa alla discussione

Cosa ne pensi di questa iniziativa per le imprese italiane? Condividi la tua opinione nel form qui sotto!