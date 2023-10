Simest E-commerce: L’Opportunità di Trasformare il Futuro Digitale delle PMI Italiane

Condividi

Nel panorama aziendale in continua evoluzione, la trasformazione digitale è diventata essenziale per la sopravvivenza e la crescita delle Piccole e Medie Imprese (PMI) italiane. Per sostenere questa transizione, il bando Simest E-commerce rappresenta un’opportunità imperdibile per le imprese desiderose di abbracciare l’universo dell’e-commerce o migliorare le proprie piattaforme online.

L’Iniziativa Simest E-commerce

Gestito da Simest, il bando Simest E-commerce è progettato per offrire un sostegno mirato alle PMI italiane che vogliono entrare nel mondo dell’e-commerce o potenziare la loro presenza online. Questa iniziativa rappresenta un passo cruciale per garantire la competitività delle aziende nell’era digitale in costante cambiamento.

Scadenza e Dettagli Chiave

Il bando Simest E-commerce sarà aperto a partire dal 27 luglio 2023, dando alle imprese italiane ampie opportunità di partecipazione. Ecco alcuni dettagli chiave da tenere a mente:

Soggetto Erogante: Simest

Denominazione: Simest E-commerce

Descrizione: Questo bando è rivolto alle aziende esportatrici che intendono realizzare progetti di investimento digitale, tra cui:

La creazione di una piattaforma e-commerce proprietaria.

Il miglioramento o lo sviluppo di una piattaforma e-commerce già esistente.

L’accesso a una piattaforma di terzi (marketplace) con la creazione di un proprio spazio o store.

Importo massimo finanziabile: Fino a € 500.000, ma non superiore al 20% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci depositati dall’impresa.

Importo minimo: € 10.000

Quota massima a fondo perduto: Fino al 10% dell’importo dell’Intervento Agevolativo richiesto, con un massimo di € 100.000,00.

Restante parte del finanziamento: Agevolata con un periodo di rimborso di 4 anni, di cui 2 anni di pre-ammortamento.

Destinatari: PMI in tutta Italia

Contributo/agevolazione: 10% a fondo perduto con la restante parte a interesse agevolato.

Per ulteriori informazioni dettagliate su questo programma e le sue specifiche condizioni, è possibile chiedere un ckeckup gratuito ad un professionista.

Un’Opportunità Cruciale per il Futuro Digitale delle PMI

In un mondo sempre più digitalizzato, le PMI italiane non possono permettersi di rimanere indietro. Il bando Simest E-commerce offre alle imprese una chance per abbracciare la trasformazione digitale, creare nuove opportunità di crescita e competere efficacemente nel mercato globale.

Se sei alla guida di una PMI e hai sogni di espansione digitale, non lasciarti sfuggire questa preziosa opportunità. La scadenza si avvicina, quindi inizia a pianificare ora per un futuro digitale di successo con l’aiuto del bando Simest E-commerce. La trasformazione digitale è alla portata di tutte le PMI italiane, e questa iniziativa è la chiave per sbloccarne il potenziale.