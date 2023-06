Silvio Berlusconi è morto

Condividi

Silvio Berlusconi, fondatore e presidente di Forza Italia è deceduto questa mattina 12 giugno 2023.

Senatore della Repubblica nella legislatura in corso, Berlusconi era tornato all’ospedale San Raffaele di Milano tre giorni fa dopo un lungo ricovero per polmonite.

Berlusconi era affetto anche da leucemia per la quale erano fissati in questi giorni controlli programmati poi anticipati nello scorso fine settimana.

Stamane è aumentata la preoccupazione per le sue condizioni e i familiari lo hanno raggiunto al San Raffaele fino al momento dell’estremo saluto.

Bandiere a mezz’asta a Palazzo Madama e negli altri uffici del Senato. Su richiesta di Forza Italia l’attivita di Aula alla Camera viene sospesa sia oggi che domani.

Quando si terranno i funerali di Berlusconi?

I funerali di Silvio Berlusconi si terranno dopodomani 14 giugno nel Duomo di Milano. Saranno Funerali di Stato. La conferma è stata data dalla diocesi ambrosiana dopo la richiesta giunta da Palazzo Chigi e dalla famiglia Berlusconi. Alle esequie presenzierà il Presidente Mattarella.

La cerimonia funebre prevede sei carabinieri in alta uniforme, onori militari e un’orazione commemorativa ufficiale alla presenza di un rappresentante del governo.

Per l’occasione è stato proclamato lutto nazionale. Bandiere a mezz’asta da oggi fino a mercoledì per tutti gli uffici pubblici e tutte le sedi delle ambasciate e dei consolati italiani all’estero.

Nel frattempo la salma del Cavaliere sarà esposta nella Villa San Martino di Arcore. Fino a domani la camera ardente.

Biografia di Silvio Berlusconi

Nato a Milano nel 1936, Berlusconi è stato costruttore e poi di fatto il fondatore della televisione commerciale italiana arrivando a fondare negli anni un grande network multimediale.

E’ stato presidente del Milan negli anni d’oro e attualmente era il patron del Monza Calcio.

Nel 1994 decise di scendere nel campo della politica e fondò Forza Italia e il Polo delle Libertà successivamente.

Berlusconi è stato quattro volte premier fino al 2011.

Le dichiarazioni alla morte di Silvio Berlusconi

“La morte di Berlusconi lascia un vuoto che difficilmente sapremo colmare”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato, Ignazio La Russa. “Ha cambiato la politica italiana e anche tante altre cose(…).L’Italia, dopo di lui,sarà diversa da quella di oggi, come prima e dopo la sua discesa in campo”.

Per il presidente della Camera Fontana, Silvio Berlusconi è stato “protagonista assoluto della storia economica e politica italiana, europea e internazionale”.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha twittato: “Un dolore immenso, semplicemente grazie Presidente”.

Con Berlusconi “l’Italia ha imparato che non doveva mai farsi imporre dei limiti. Che non doveva mai darsi per vinta. Con lui noi abbiamo combattuto, vinto, perso molte battaglie. E anche per lui porteremo a casa gli obiettivi che, insieme, ci eravamo dati. Addio Silvio”. Così la premier Giorgia Meloni per la quale “Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente, un uomo che non aveva mai avuto paura di difendere le sue convinzioni”, dice, ed è stato questo “a farne uno degli uomini più influenti della storia d’Italia”.

Silvio Berlusconi “è stato un grande leader politico,che ha segnato la storia della Repubblica, incidendo su paradigmi, usi e linguaggi”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Protagonista della politica italiana e delle istituzioni repubblicane- prosegue- è stato protagonista di lunghe stagioni della politica italiana e delle istituzioni repubblicane”. Una persona dotata di grande umanità” e “imprenditore di successo”. Ha favorito l’indirizzo atlantico ed europeista” italiano e “plasmato nuova geopolitica”.

Papa Francesco ha espresso in una lettera alla famiglia Berlusconi “sentita

partecipazione al lutto per la perdita di un protagonista della vita politica

italiana che ha ricoperto pubbliche responsabilità con tempra energica”. “Sua santità invoca dal Signore la pace eterna per lui e la consolazione del cuore per quanti ne piangono la dipartita. Mi unisco al cordoglio con un fervido ricordo della preghiera”.

“Con la scomparsa di Silvio Berlusconi si chiude un’epoca”. E’ quanto dichiarato dalla segretaria del Partito Democratico, Schlein in una breve comunicazione. “Partecipiamo al cordoglio della sua famiglia, dei suoi cari, di tutta Forza Italia,

delle altre forze di maggioranza e del governo. Siamo stati sempre avversari

-si legge anche nella nota- ma in questo momento rimane il grande rispetto

che si deve a a un protagonista della storia e della vita politca del Paese-

Per questo abbiamo deciso di rinviare la direzione nazionale del pomeriggio”.

«La notizia della morte del Presidente e Cavaliere Silvio Berlusconi – commenta il presidente di Federcepicostruzioni, Antonio Lombardi – ci colpisce ed addolora profondamente. Non si può infatti non riconoscere, al di là di qualsiasi ideologia o appartenenza partitica, che Silvio Berlusconi è stato tra i più grandi protagonisti della politica italiana negli ultimi 25 anni. Imprenditore di successo, uomo e politico coraggioso, dotato di grandissime capacità e straordinario intuito, ma anche di grande apertura e umanità, ha saputo restituire al nostro Paese, in anni difficilissimi e di grande disorientamento quali quelli che seguirono a tangentopoli, un sogno di speranza, di coraggio, di fiducia, di intrapresa che spero rimanga quale grande lezione e testamento per il futuro».