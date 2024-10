SIDE BY SIDE RUN: una corsa senza barriere per promuovere diversità e solidarietà

Pubblicità

Si terrà a Roma il prossimo 13 ottobre SIDE BY SIDE RUN la corsa che abbatte le differenze e celebra la diversità, evento sportivo senza precedenti ideato da Annalisa Minetti con Fulvio Matteoni (cofondatore dell’Associazione Culturale Side by Side) e organizzato da ACSI, ente di promozione sportiva che da sempre si distingue per il suo costante lavoro nel campo dell’inclusività, della condivisione e del superamento di ogni barriera a conferma ancora una volta del suo ruolo centrale nella diffusione di una cultura di solidarietà e integrazione, utilizzando lo sport come mezzo per costruire una società più equa e aperta.

L’associazione Culturale Side by Side porta avanti un progetto ideato da Alessia Salmaso e Fulvio Matteoni con la collaborazione di Joelle Gallesi, che intende affrontare, con azioni concrete, le diverse dimensioni della D&I, un tema sempre più importante per la crescita delle organizzazioni e lo sviluppo del nostro Paese. Con Ambassador credibili come Annalisa Minetti, che condividono i principi fondanti del progetto e che con la loro voce portano messaggi di inclusione.

‘’Abbiamo deciso di portare lo sport e i valori dell’inclusione in un quartiere della periferia di Roma. Lo sport può dare tanto sia agli individui che alle comunità locali – afferma Fulvio Matteoni – in questo caso crediamo sia giusto sostenere il quartiere di Tor Bella Monaca nel suo processo di riqualificazione urbana e sociale. Speriamo che questo nostro evento sia stimolo per altre Istituzioni e Associazioni con lo stesso obiettivo. Facciamo squadra! Fianco a fianco… Side by Side’’.

“Questa non è una corsa come le altre – racconta Annalisa Minetti che proprio di recente ha raccontato l’inclusività e la diversità nel suo singolo “Diversamente Pazzesca” – nella SIDE BY SIDE RUN, si correrà fianco a fianco con un’altra persona, uniti con il ‘’cordino’’ (é un collegamento fisico tra le due persone attraverso una fettuccia di corda rigida, che permette di correre in sincrono), in un gesto simbolico che celebra l’inclusione e la diversità. Non importa chi sei, da dove vieni o quali siano le tue convinzioni: in questa corsa, tutti possono partecipare e condividere la strada insieme.”

SIDE BY SIDE RUN è un’opportunità per rompere barriere e costruire ponti, correndo insieme sotto il segno dell’unità. L’evento si sviluppa su tre distanze, una 9.6 km competitiva, una 4.8 km da correre con il cordino e una camminata da 2,6 km dedicata alle famiglie sempre con il cordino.

Side by Side Run, questa é un’idea della mia amica Annalisa Minetti, complimenti! Idea condivisa lo so – dice Giovanni Malagò Presidente del CONI – con Fulvio Matteoni e tanti altri professionisti del settore. Questa é un’idea senza precedenti, non é una corsa come le altre , qui con Side by Side Run si correrà fianco a fianco con un’altra persona, collegati da un cordino in un gesto assolutamente simbolico che celebra l’inclusione e la diversità, senza sapere chi sei.. l’età , il sesso , la religione… la provenienza. Per cui il significato va oltre, non ci sono barriere sociali, veramente complimenti… pelle, nazionalità, disabilità, orientamenti politici , abbiamo bisogno di questo nello sport sotto tutti i punti di vista. Grazie Annalisa per averlo pensato, grazie Fulvio per averlo progettato, vi voglio bene a nome dello sport Italiano, un abbraccio con grande grande riconoscenza e stima per quello che fate oggi e sono sicuro avete fatto ieri, ma lo potrete fare anche un domani, viva lo sport viva l’Italia.

Annalisa Minetti, milanese di nascita, è romana di adozione. Nel 1997 partecipa a Miss Italia dove arriva settima, e l’anno dopo è in gara a Sanremo con “Senza te o con te” vincendo sia la sezione giovani che quella dei Campioni (unica artista ad aver ottenuto questo risultato). Tornerà altre due volte al Festival in coppia con Toto Cutugno nel 2005 e nel 2008. Dal 2010 comincia a praticare a livello agonistico atletica leggera e nel 2012 conquista la medaglia di bronzo nei 1500 metri alle Paralimpiadi di Londra, stabilendo il record del mondo per la categoria ‘non vedenti’ e ottiene la medaglia di bronzo ai campionati europei di atletica leggera paralimpica. Nel 2013 è medaglia d’oro ai campionati del mondo di atletica leggera paralimpica negli 800 metri stabilendo il record mondiale anche in questa categoria. Viene nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e, nel 2017, è medaglia d’oro alla Maratona di Roma. Si riparla di musica quando partecipa su Rai1 a Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti, dove conquista il pubblico arrivando seconda nella classifica generale e prima nella categoria donne. Nel 2020 in occasione del centenario della nascita di Papa Giovanni Paolo II canta “Karol”, a lui dedicata e insieme ad altri artisti, tra cui Mario Biondi, Gaetano Curreri, Dodi Battaglia lancia “Il nostro tempo”. Arriva il 2023, con il rapper milanese FRE, pubblica “Nevica” poi “Blu” e il 31 dicembre presenta in “Torno A Napoli” racconto dei profumi, dei colori e dei suoni della città che ha dato i natali a tanti grandi artisti e in cui Annalisa torna per ritrovare benessere. In occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2024, ha pubblicato “Diversamente Pazzesca” brano con chiari riferimenti, nel video, alla sua passione per lo sport che con la musica sono le cose che ama di più nella vita.

