Sicurezza, SAPPE al Governo: necessario il rinnovo del Contratto e la Previdenza Dedicata. Poliziotti pronti alla mobilitazione

By

Il SAPPE esorta il Governo a reperire risorse aggiuntive per il rinnovo contrattuale e la previdenza, minacciando manifestazioni di protesta.

Pubblicità

Condividi

L’importanza del rinnovo contrattuale

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE) ha lanciato un appello urgente al governo riguardo al rinnovo del contratto per la Polizia Penitenziaria e le altre forze di polizia, scaduto ormai da tre anni. Nonostante l’impegno del Governo nel reperire le risorse necessarie, il SAPPE sottolinea che queste risultano ancora insufficienti a coprire il deficit accumulato nel potere di acquisto dei salari, considerando che l’inflazione reale ha superato il 13%.

La questione della previdenza dedicata

Il SAPPE ha evidenziato un altro punto cruciale: la mancanza di un tavolo di confronto per discutere la previdenza dedicata. Nonostante siano stati stanziati 70 milioni di euro a questo scopo, l’incontro non è ancora stato convocato. Il segretario generale del SAPPE, Donato Capece, ha sollecitato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a trovare ulteriori risorse in linea con la specificità professionale del comparto sicurezza.

Pubblicità

Disparità retributive e previdenziali

Capece ha anche sottolineato la necessità di ridurre il gap negativo nella retribuzione accessoria tra la Polizia Penitenziaria e le altre forze di polizia. Ha ricordato che il contratto rimane lo strumento fondamentale per migliorare le condizioni di lavoro, come l’orario, l’aggiornamento professionale e i diritti dei poliziotti.

Pronti alla mobilitazione

Il SAPPE ha ribadito che, in assenza di risposte concrete, i professionisti del comparto sicurezza sono pronti a scendere in piazza per difendere i propri diritti. La mancanza di accesso a forme di previdenza complementare e di welfare amministrativo ha penalizzato coloro che si sono arruolati dopo il 1995, creando una disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di dipendenti pubblici.