Sicurezza, il prezzo dell’insicurezza: come l’Italia perde 25 miliardi l’anno

Perché protezione, legalità e fiducia sono il vero motore dello sviluppo

La sicurezza come leva economica e non solo sociale

L’analisi del Centro studi di Unimpresa è chiara: la mancanza di sicurezza – fisica, economica e digitale – costa oltre 25 miliardi di euro l’anno, pari all’1,2% del PIL italiano. Una cifra enorme, che pesa direttamente sul sistema produttivo e sulla qualità della vita.

Nelle aree più colpite da criminalità e illegalità, gli investimenti privati scendono del 14%, mentre il costo del credito aumenta fino a 0,8 punti percentuali. Significa che un imprenditore del Sud o delle periferie paga di più per ottenere un finanziamento solo perché il suo territorio è percepito come meno sicuro.

L’impatto dell’insicurezza sulle imprese

Le aziende italiane spendono oltre 6 miliardi l’anno per sistemi di videosorveglianza, allarmi, protezioni digitali. Circa un esercente su due ha subito un furto o un danneggiamento negli ultimi tre anni, con una perdita media di 5.000 euro per episodio.

E non finisce qui: nelle aree degradate, le chiusure commerciali attribuite all’insicurezza superano il 12%.

Legalità, concorrenza e fuga dei capitali

L’economia sommersa, stimata in 190 miliardi di euro, erode la base fiscale dello Stato e genera concorrenza sleale. Le imprese oneste pagano due volte: più tasse e più costi per proteggersi dall’illegalità.

Nelle province più sicure, però, succede l’opposto: l’occupazione è più alta del 6% rispetto alle aree ad alto rischio criminale.

Città, rigenerazione e valore immobiliare

L’insicurezza abbassa drasticamente il valore degli immobili (-20/-25%), riduce la vitalità commerciale e allontana i turisti. La percezione di sicurezza influisce per il 27% sulla scelta di una destinazione turistica.

Un euro investito in rigenerazione urbana genera fino a 3 euro di ritorno economico.

Cybersecurity: la nuova frontiera della protezione

Nel 2024 si sono registrati oltre 400.000 attacchi informatici contro aziende italiane, con un danno stimato in 10 miliardi di euro.

Il 60% delle vittime è formato da PMI, spesso senza adeguati sistemi di difesa: un ransomware può fermare una linea di produzione, bloccare i pagamenti, danneggiare per sempre la reputazione aziendale.

Sicurezza del lavoro e coesione sociale

Oltre 3 lavoratori su 10 operano in condizioni di irregolarità. Questo genera insicurezza, precarietà, minore produttività e concorrenza sleale.

L’impresa che rispetta le regole – contratti, contributi, formazione – costruisce fiducia, che è il primo vero capitale competitivo.

Una politica industriale della sicurezza

Paolo Longobardi, presidente di Unimpresa, lo riassume così:

«La sicurezza è il cemento dell’economia: senza fiducia nelle regole, nessuna impresa investe e nessuna comunità prospera.»

Per l’Italia, la strada è una sola: rendere sicurezza fisica e digitale una vera infrastruttura nazionale, come strade e ferrovie. Dove c’è sicurezza, arrivano investimenti, capitale umano, turismo, innovazione.