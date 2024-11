Siamo tutte anormali: il saggio di OrlandO che celebra la diversità

Pubblicità

La normalità come costrutto sociale

Cos’è la normalità? Nel saggio Siamo tutte anormali, l’artista e scrittore OrlandO, attivo come urban & street artist nel Veneto, sfida questa domanda. Secondo l’autore, ciò che percepiamo come normale è il risultato di norme culturali e sociali, tradizioni, leggi e morali. Questa costruzione serve a mantenere un ordine nella società, ma spesso discrimina chi non si conforma.

Un linguaggio che plasma il pensiero

OrlandO dedica un intero capitolo al ruolo del linguaggio, uno strumento capace di veicolare bias cognitivi e stereotipi. Il titolo stesso del libro, Siamo tutte anormali, evidenzia il problema del linguaggio androcentrico. Usare il femminile plurale “tutte” anziché il maschile “tutti” sfida le convenzioni, sottolineando come le parole influenzino la nostra percezione della realtà.

Statistica e complessità umana

Un altro tema affrontato è l’abuso della statistica nel definire ciò che è normale. OrlandO critica l’uso semplicistico dei numeri, evidenziando i rischi di ridurre la complessità umana a mere percentuali. In una società sempre più diversificata, le generalizzazioni numeriche rischiano di escludere le minoranze, distorcendo la realtà.

Normalità e conformismo: strumenti di discriminazione

Il saggio esplora la relazione tra normalità e conformismo. Se la prima rappresenta ciò che una società considera accettabile, il secondo è il processo di adeguamento a queste norme. OrlandO sottolinea come questa dinamica alimenti discriminazioni, perpetuando disuguaglianze, ad esempio nel patriarcato, dove i valori maschilisti dominano a scapito delle donne.

Un invito al dialogo inclusivo

Per l’autore, la normalità non è una meta statica, ma un continuo dialogo tra individui e società. Ogni voce, ogni prospettiva, ha il potere di arricchire il tessuto collettivo. In un’epoca di cambiamenti rapidi, come quelli portati dalla pandemia e dalla digitalizzazione, è fondamentale ripensare il concetto di normalità per costruire una società più inclusiva e rispettosa delle differenze.

Il saggio di OrlandO è un contributo prezioso al dibattito su identità, libertà e dignità umana. Siamo tutte anormali ci invita a vedere la diversità non come deviazione, ma come una ricchezza essenziale per il progresso della società.

