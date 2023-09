Sì definitivo a Sport in Costituzione. Vietri (FdI): “E’ giornata storica per l’Italia”

Condividi

La proposta di legge costituzionale che prevede l’inserimento della tutela dello sport nella Costituzione è stata approvata definitivamente dalla Camera dei Deputati.

La votazione è stata unanime, con 312 voti favorevoli. Il testo aggiunge una nuova norma all’articolo 33 della Costituzione, che riguarda l’arte e la scienza, riconoscendo il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.

“Grazie a Fratelli d’Italia lo sport entra in Costituzione con il consenso di tutto il Parlamento. Un altro impegno assunto in campagna elettorale è stato mantenuto. Oggi è davvero una giornata storica per la nostra Italia”. Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri: “Dopo 75 anni di attesa, finalmente viene riconosciuto nella nostra Carta fondamentale il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme. Lo sport è patrimonio di tutti, unisce e supera ogni barriera. Il voto definitivo ed unanime della Camera rappresenta un doppio orgoglio per noi parlamentari della Campania essendo l’amico senatore Antonio Iannone il primo firmatario della proposta di legge costituzionale. Un ringraziamento doveroso al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro dello Sport Andrea Abodi per essersi spesi con tenacia per il raggiungimento di questo traguardo” conclude Vietri.