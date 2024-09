Si chiama “Angelo custode” il nuovo brano di ZTRADA: scoprilo ora!

By

Pubblicità

Condividi

Dal 6 settembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming in rotazione radiofonica “Angelo custode”, il nuovo singolo di Ztrada.

“Angelo custode” è un brano che raffigura una denuncia sociale verso la falsità della società in cui viviamo, che viene erroneamente divisa in bene e male. La canzone, che appartiene al genere rap/trap, è una riflessione profonda, non si riduce alla superficialità spesso presente nei testi dei cantanti rap emergenti.

Commenta l’artista la nuova release: “Segnalare la falsità della società odiarna divisa tra bene e male.”

Pubblicità

Biografia

Alessandro Paganelli, in arte ZTRADA , nasce a Cesena il 28/06/2003 a Cesena.

Avendo suonato il pianoforte sin dall’età di 6 anni, Alessandro è sempre stato affine al mondo della musica e della sonorità. Tuttavia egli ha sempre avuto un occhio verso il futuro mettendosi sempre alla ricerca dell’inconsueto e del non canonico, cercando di vivere la sua vita come una sinestesia. Di conseguenza, Alessandro, una volta suonato il pianoforte e subito dopo essersi esercitato, si metteva all’ascolto e all’analisi dei big del rap italiano (come Guè, Marracash, Fibra ed Emis) calandosi nel personaggio sinestesico di “ZTRADA”.

“Angelo custode” è il nuovo singolo di Ztrada disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal 6 settembre 2024.

Instagram