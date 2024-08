“Si Antes Te Hubiera Conocido” di Karol G è il brano più trasmesso in radio

Pubblicità

La parola d’ordine dell’Airplay della Settimana #35 è solo una: internazionalità, con nuovi protagonisti e vecchie conferme.

Il brano più trasmesso in radio è “Si Antes Te Hubiera Conocido” di Karol G, che oltre ad essere al comando della classifica Latin da 9 settimane ottiene oggi questo grande traguardo, mai ottenuto da un brano internazionale nei mesi estivi del 2024. In 2ª posizione “Sesso e Samba” di Gaia e Tony Effe, e 3º posto per “30º” di ANNA, posizione più alta raggiunta da questo brano nella classifica Generale.

Internazionali anche la Più Alta Nuova Entrata e l’Highest Climber della settimana, si tratta di “We Pray”, featuring tra Coldplay, Little Simz, Burna Boy, Elyanna, TINI, mentre l’Highest Climber è “Lonely Road” di MGK e Jelly Roll.

EarOne Airplay Indipendenti

La parola “internazionalità” si applica anche alla classifica Airplay Indipendenti, ma possiamo descriverla anche con un altro aggettivo: stabilità. Per la terza settimana consecutiva, troviamo Mark Ambor al 1º posto con “We Belong Together”, Shaboozey con “A Bar Song (Tipsy)” al 2º posto, e Ultimo in 3ª posizione con “Altrove”, unico italiano della Top 3 sul podio Indipendenti da 13 settimane consecutive.

Classifiche di Genere e Speciali

La classifica Dance ha solo una protagonista: Sophie And The Giants con “Shut Up And Dance” guida l’Airplay Dance per la tredicesima settimana consecutiva, così come Karol G che con “Si Antes Te Hubiera Conocido” è al comando della EarOne Airplay Latin da nove settimane di fila. Complimenti a queste due grandi artiste!

Stabile ANNA che con “30º” rimane leader della classifica Urban, mentre nell’Airplay Rock, arrivano i Thirty Seconds To Mars ed ottengono il 1º posto con “World On Fire”.

“Si Antes Te Hubiera Conocido” è il brano internazionale più trasmesso, mentre Paola e Chiara con “Festa Totale” guadagnano la 1ª posizione della EarOne Airplay TV.

