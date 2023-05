SHISEIDO HA PRESENTATO LE SUE INNOVAZIONI SCIENTIFICHEAL 44° CONGRESSO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA ESTETICA

Condividi

Roma, 22 maggio – Si è concluso ieri a Roma il 44° Congresso SIME (Società Italiana di Medicina Estetica), a cui Shiseido è intervenuta presentando un workshop che dimostra come le innovazioni cosmetiche sposino la medicina estetica, dal titolo «La Scienza Cosmetica di Shiseido alleata della Medicina Estetica. Ultime Tecnologie: Acido Ialuronico e Protezione Solare».

Il Congresso SIME, che rappresenta un fertile terreno di confronto sui temi legati alla medicina estetica, quest’anno si apre al dialogo con la cosmetica, con cui condivide gli obiettivi di prevenzione e anti-aging.

A presentare il workshop a un parterre di KOL stranieri e italiani di massimo spessore scientifico e clinico, la Dr. Chantal Sciuto – Specialista in Dermatologia, Medicina Anti-age e Medicina Estetica – che ha aperto il suo intervento illustrando le innovazioni nell’utilizzo dell’acido ialuronico ad alto peso molecolare in cosmetica grazie all’esclusiva e brevettata tecnologia MolecuShift Technology, già ufficialmente approvata da SIME.

Questa innovativa tecnologia, contenuta in Bio-Performance Skin Filler, si avvale della teoria delle cariche ioniche per consentire all’acido ialuronico ad alto peso molecolare di penetrare in profondità per poi espandersi, sfruttando appieno la sua azione volumizzante e idratante. Una tecnica senza precedenti in cosmetica ispirata proprio alle procedure di medicina estetica a base di acido ialuronico, di cui può rivelarsi un valido alleato per ottimizzarne e prolungarne l’efficacia.

A seguire, il workshop ha approfondito la tecnologia dei solari Shiseido che per la prima volta, oltre a difendere la pelle dai danni causati dai raggi UV grazie a una protezione che si adatta ai cambiamenti esterni potenziandosi a contatto con calore, acqua e traspirazione, è in grado di convertire una porzione di luce solare in energia benefica, trasformando il sole in un prezioso alleato per la bellezza della pelle.

Innovazione Scientifica, Cosmetica e Medicina Estetica sono sempre più unite nella missione di rendere le donne e gli uomini più consapevoli della propria bellezza. Le nuove tecnologie offrono svariate opportunità che unite a trattamenti Skincare performanti garantiscono risultati a lungo termine a ogni età.