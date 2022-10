Shel Shapiro il nuovo album “Quasi una leggenda” anche sulle piattaforme digitali dal 14 Ottobre e in radio il singolo “Troppa realtà”

Da venerdì 14 ottobre arriva in radio “Troppa realtà” il nuovo bellissimo inedito di Shel Shapiro, scritto da Andrea Gallo e Gigi De Rienzo e contenuto in “Quasi una leggenda” album che arriva a grande richiesta anche sulle piattaforme digitali.

Era uscito nella primavera di quest’anno, nel solo formato fisico libro + CD audio, ed è davvero speciale, si tratta infatti di un libro contenente testi di Shel Shapiro e 12 fotografie scattate dal grande fotografo Guido Harari più un cd con 12 canzoni inedite prodotte con Filadelfo Castro.

Sempre in questo progetto “La leggenda dell’amore eterno”, con il videoclip che vede come protagonista, oltre a Shel Shapiro, Mara Venier, canzone e video che hanno ottenuto fin dall’uscita un grande successo di pubblico.

Qui il video:

Autore, arrangiatore e produttore ma anche attore di cinema, tv e teatro Shel Shapiro è un artista a 360 gradi, testimone e protagonista delle trasformazioni culturali dagli anni ’60 ad oggi. Nasce in Gran Bretagna. All’inizio della sua attività di musicista in Italia ha rappresentato con grandissimo successo la più efficace e credibile presenza “beat” nel panorama musicale nazionale. La sua musica è diventata colonna sonora di quella generazione e i suoi concerti, ancora oggi, riescono a catalizzare l’attenzione di un pubblico trasversale, dai “giovani” della beat generation anni sessanta alle nuove generazioni. Mia Martini, Patty Pravo, Gianni Morandi, Mina, Raffaella Carrà, Riccardo Cocciante, Ornella Vanoni, Paco De Lucia, Luca Barbarossa, Carlos Beneven, I Decibel e Enrico Ruggeri, Bill Conti, Quincy Jones, Paul Buckmaster, Jose Luis Rodriguez, sono soli alcuni dei nomi con cui Shel Shapiro ha avuto collaborazioni artistiche. Come attore ha recitato in progetti cinematografici e televisivi, tra cui spiccano: Brancaleone alle crociate, regia di Mario Monicelli (1970), Rita, la figlia americana (insieme a Totò) regia di Piero Vivarelli (1965), Finalmente la felicità, regia di Leonardo Pieraccioni (2011), Tutte le strade portano a Roma (All Roads Lead to Rome), regia di Ella Lemhagen(2015), La verità sta in cielo, regia di Roberto Faenza (2016), Ti presento Sofia, regia di Guido Chiesa (2018), Eldorado, regia di E. Galtafoni – film TV (2001), Capri 3 (2010) e Il restauratore 2, serie TV (2014). A dieci anni dall’ultimo disco di inediti torna con “Quasi una leggenda” dal 14 ottobre in digitale.

