SHASA: dal 21 giugno in radio “FAKE”

Dal 21 giugno 2024 sarà in rotazione radiofonica “FAKE”, il nuovo singolo di Shasa disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 14 giugno.

“Fake” è una canzone autobiografica che racconta una sofferenza che con fatica è stata superata. Il brano è volto a incoraggiare ogni persona “di facile preda” che hanno subito e subiscono una violenza mentale che logora testa e cuore. Si ha paura di essere giudicati perché si chiede aiuto.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Non aver timore, parlane, urlalo a tutti coloro che ti possono aiutare e sostenere per riprenderti ciò che è tuo.. Riprendi la tua vita”.

BIOGRAFIA

Shasa nasce a Rovigo nel 2000.

Fin da piccola dimostra di avere affinità con la musica, partendo dal ballo, alla chitarra, al piano, e da 6 anni a questa parte con il canto.

Nasce in una famiglia molto particolare e cresce traumatizzata dalla figura paterna della quale riesce a liberarsi in tarda adolescenza. Per colpa di questi traumi si è sempre isolata da tutti e da tutto, tranne dalla musica, che le ha salvato la vita diverse volte. Nonostante tutto, lei ringrazia il suo pesante passato perché ora è a conoscenza del suo potere, del suo valore e della persona che è.

Lei è un tutt’uno con l’arte, con una gran voglia di mettersi in gioco.

Per poter apprendere più nozioni musicali, ha cambiato diverse accademie di musica ed ora è pronta per prendere quello che le spetta

