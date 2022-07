SHARING ART POMPEII: GRANDE SUCCESSO PER LA MASTERCLASS “DIALOGHI TRA MONOLOGHI” DI SEBASTIANO BOTTARI

Grande successo per la masterclass “Dialoghi tra Monologhi” di Sebastiano Bottari, in programma presso la Residenza Artistica Sharing Art Pompeii fino al 31 luglio. La kermesse, diretta dal Luca Varone della Klimax Theatre Company, ha deciso di ospitare per il secondo anno consecutivo il coach Sebastiano Bottari, attore che da oltre 10 anni si occupa di coaching attoriale per professionisti e aspiranti attori.

Il laboratorio è stato rivolto ai giovani attori, in cerca di una buona preparazione, per sostenere le audizioni, ma anche ai professionisti con lo scopo di arricchire la propria “valigia dell’attore”. Questo secondo anno ha registrato non solo il sold out, ma ha anche dato la possibilità agli allievi di apprendere nuove tecniche per il loro percorso artistico.

«La Residenza Artistica Sharing Art – Sebastiano Bottari – è davvero un posto magico. Sono molto contento di essere ritornato in questo luogo straordinario per portare avanti, in qualità di coach il laboratorio “Dialoghi tra monologhi”. Stare alle pendici del Vesuvio, con questa luce, con un palco immerso nella natura, con gli animali, crea un corto circuito di talento, per cui in pochi giorni questi ragazzi anche grazie al mio aiuto cambiano letteralmente. È un’esperienza in primis umana. Ci tengo a formare degli attori, delle belle persone che sappiano lavorare con gli altri attraverso l’ascolto e la cura dell’altro. Quindi, poco ego, anche se suona strano poiché lo stereotipo dell’attore è il narcisismo, ma io lavoro sull’opposto».

Dopo questo appuntamento, restando sempre in tema di cinema, la Residenza Artistica Sharing Art, si appresta ad accogliere dal 14 al 21 agosto, 10 cineasti provenienti da Kiev (Ucraina), fornendo loro, vitto, alloggio e lo spazio necessario per realizzare un cortometraggio del regista, produttore, attore e scrittore Stanislav Konoplov (pseudonimo dello scrittore Vasyl Lystopad) nato a Kiev, in Ucraina. In questi cinque giorni Stanislav, in collaborazione con la Klimax Theatre Company, girerà il suo ultimo corto della trilogia “Presenza amara” dal titolo “Come stai?” (Як ти?).

La sessione masterclass prosegue dall’1 al 4 settembre con il Seminario Yoga E Natura tenuto da Gayatri e Siri Om Dharma, quattro giorni per equilibrare il corpo, la mente e lo spirito.

Dal 9 al 10 settembre, la Residenza Sharing Art aprirà la prima edizione del Workshop “Uno Su Mille” con Luciano Giugliano, attore di teatro, cinema e televisione (“Gomorra”, “La Squadra”, “Un posto al Sole”, “Squadra Antimafia”, “Distretto di polizia”, “L’ultimo Rigore2”, “I bastardi di Pizzofalcone”, “Rocco Schiavone”).

Tra gli ultimi appuntamenti in programma troviamo il Vesuvius Contact Festival”. Sei giorni, dal 13 al 18 settembre, di contact improvisation con Itay Yatuv, Vera De Propris, Marco Ubaldi, Mela Belletto e Nica Portavia e alcuni ballerini provenienti da tutto il mondo.

Dal 22 al 25 settembre, la Residenza offrirà ristoro ed accoglienza agli artisti ospiti del Pompei Street Art Festival 2022, diretto da Nello Petrucci.

