Le sfide dell’Unione europea nei prossimi anni

“Le elezioni del Parlamento Europeo dell’8-9 giugno scorso hanno segnato una svolta cruciale. Di lá dall’affluenza, senza dubbio ancora non soddisfacente, l’ultimo voto ha dimostrato, specie in Italia, un rinnovato interesse dei cittadini per le questioni europee. I risultati hanno dipinto un quadro complesso, con una netta affermazione delle forze pro-europee e un preoccupante rafforzamento dei movimenti euroscettici. Questo scenario politico frammentato sottolinea l’urgenza di affrontare le sfide che attendono l’Unione Europea nei prossimi anni, per garantire stabilità, crescita e coesione tra gli Stati membri.“

E’ quanto si legge in un post del Presidente Onorario di Unimpresa, Paolo Longobardi, pubblicato sul sito istituzionale di Unimpresa.

La necessità di una politica fiscale comune

“L’assenza di una politica fiscale comune rappresenta una delle principali criticità per l’Unione europea. Le attuali disparità tra gli Stati membri creano un contesto competitivo disomogeneo e spesso sleale. È indispensabile sviluppare un quadro fiscale armonizzato che elimini le distorsioni del mercato interno e favorisca una crescita economica sostenibile. La realizzazione di una politica fiscale comune richiede una forte volontà politica e la capacità di mediare tra interessi nazionali divergenti. Solo così sarà possibile rafforzare l’integrazione europea e garantire una concorrenza leale.“

L’armonizzazione delle normative societarie e lavorative

“Un’altra sfida cruciale riguarda l’eliminazione delle disparità normative in campo societario e lavorativo. Le differenze regolatorie tra gli Stati membri creano complessità per le imprese che operano a livello transnazionale e ostacolano la mobilità del lavoro all’interno dell’Ue. È essenziale armonizzare le leggi societarie e le normative sul lavoro per creare un mercato unico più efficiente e dinamico. Questo comporta la standardizzazione delle norme e la garanzia di diritti equi per i lavoratori in tutti i Paesi membri, promuovendo al contempo la flessibilità e la competitività delle imprese.“

La riforma del Patto di stabilità e crescita

“Il Patto di stabilità e crescita, con i suoi rigidi vincoli di bilancio, ha spesso rappresentato un ostacolo per gli Stati membri, soprattutto in periodi di crisi economica. È imperativo riformare questo patto, introducendo vincoli di bilancio meno oppressivi che permettano agli Stati di adottare politiche fiscali più flessibili e adattabili alle loro specifiche esigenze economiche. La riforma del Patto di Stabilità deve puntare a un equilibrio tra la necessità di mantenere la disciplina fiscale e la possibilità per gli Stati di effettuare investimenti strategici, soprattutto in settori cruciali come l’innovazione tecnologica, l’infrastruttura e l’istruzione. Solo così sarà possibile garantire una crescita economica sostenibile e inclusiva per l’intera Unione europea.“

Il sostegno alle piccole e medie imprese

“Le piccole e medie imprese rappresentano il cuore pulsante dell’economia europea. In Italia, come in molti altri Paesi membri, le pmi costituiscono la spina dorsale del tessuto produttivo, generando occupazione e innovazione. È fondamentale che l’UE riservi grande attenzione a queste realtà, attraverso politiche e programmi di supporto che ne facilitino la crescita e la competitività. Questo include l’accesso semplificato ai finanziamenti, la riduzione della burocrazia e la promozione di un ambiente imprenditoriale favorevole. Inoltre, è essenziale incentivare la digitalizzazione e l’internazionalizzazione delle pmi, permettendo loro di competere su scala globale e di sfruttare appieno le opportunità offerte dal mercato unico europeo.“

Conclusione

“Le sfide che l’Unione europea dovrà affrontare nei prossimi anni sono molteplici e complesse. La realizzazione di una politica fiscale comune, l’eliminazione delle disparità normative, la riforma del Patto di stabilità e crescita e l’attenzione alle piccole e medie imprese sono solo alcuni dei temi cruciali che richiedono un impegno deciso e concertato da parte di tutte le istituzioni europee. Unimpresa, in rappresentanza del tessuto imprenditoriale italiano, auspica che queste sfide siano affrontate con determinazione e lungimiranza, per costruire un’Europa più forte, coesa e prospera. Il futuro dell’Unione Europea dipende dalla capacità di rispondere efficacemente a queste sfide e di promuovere un modello di sviluppo inclusivo e sostenibile per tutti i suoi cittadini. ” conclude Longobardi.