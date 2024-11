Sfida di velocità nell’area mercato di Fondi: due denunciati per guida pericolosa

Pubblicità

Condividi

L’inseguimento e i primi soccorsi

Dopo l’incidente, l’Audi gialla è fuggita a velocità sostenuta, nonostante il tentativo di inseguimento da parte degli agenti. Tornati sul luogo del sinistro, i poliziotti hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza per prestare soccorso ai due minorenni feriti, che sono stati trasportati all’ospedale di Fondi. Contemporaneamente, sono state raccolte informazioni utili per identificare l’auto coinvolta.

Identificazione dei responsabili

Grazie alla collaborazione di alcuni testimoni, gli agenti sono riusciti a risalire alla targa dell’Audi gialla, intestata a una persona residente a Sperlonga. Sebbene l’auto non fosse stata rintracciata immediatamente, le indagini hanno permesso di identificare il conducente e il passeggero il giorno successivo. È emerso che il conducente, privo di patente, aveva preso l’auto senza il consenso del proprietario.

Pubblicità

Denunce e sanzioni

I due responsabili sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Latina per resistenza e false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Inoltre, sono stati sanzionati per non essersi fermati a prestare soccorso ai ragazzi feriti, come previsto dal Codice della Strada. Il conducente è stato multato anche per guida senza patente.

La tua opinione conta! Cosa ne pensi di questo episodio? Lascia un commento nel form in basso e dicci la tua.