Settimana “aperta” alle Scuole Civiche di Fondazione Milano

Un’intera settimana di open day e appuntamenti aperti al pubblico in modalità digitale: dall’attore e regista Marco D’Amore, ospite in diretta facebook della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, al webinar condotto dal giornalista Emanuele Valenti per riflettere sugli impatti del Coronavirus nell’ambito del corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali della Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli.

Una grande riorganizzazione della didattica sta permettendo ad attori, registi, sceneggiatori, interpreti, traduttori, musicisti e filmmaker delle Scuole Civiche di Fondazione Milano di fare lezione a distanza.

Ma non solo, il grande forzo messo in campo per garantire agli iscritti ai 61 corsi di laurea triennali e ai 26 magistrali della Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli, Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di proseguire l’anno accademico, ora permette di aprire le attività anche al pubblico.

Per la settimana dal 20 al 24 aprile è in programma un ricco calendario di Open Day e incontri aperti in modalità online.

Comincia la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, con lo sportello orientamento online, che permette agli aspiranti studenti di dialogare con un docente e approfondire l’offerta didattica della Scuola. Il 21 aprile dalle 15 alle 16 si potrà incontrare online il prof. Diego Ronzio e il 23 aprile dalle 15 alle 16 il prof. Pietro Sarubbi. Per poter prendere parte agli incontri è necessario registrarsi inviando una mail a: orientamentocinema@fondazionemilano.eu. Successivamente i partecipanti riceveranno una mail con data, ora, istruzioni per l’accesso alla piattaforma web e il link per potersi connettere.

Giovedì 23 aprile alle ore 14:30 Marco D’Amore sarà protagonista degli Incontri della Civica in diretta facebook su facebook.com/scuoladicinema.milano. Attore, autore, produttore, regista, da sempre impegnato a 360° tra teatro, cinema e televisione, ma soprattutto “uno di noi”, ex studente delle Scuole Civiche. Modera l’incontro Ira Rubini, docente delle Civiche e giornalista di Radio Popolare.

Alla Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli, venerdì 24 aprile alle 17:00 alle 18:30 Emanuele Valenti – docente, giornalista, conduttore radiofonico e ricercatore specializzato in conflitti, crisi internazionali e geopolitica – condurrà il webinar “Il Coronavirus, e poi?- Parliamone insieme” che coinvolgerà gli studenti del corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali e il pubblico in una riflessione per capire meglio il presente e preparaci al futuro. Per poter partecipare è necessario registrarsitramite il link alla pagina https://fondazionemilano.eu/news/il-coronavirus-e-poi-parliamone-insieme

L’incontro si terrà online su Zoom; ai partecipanti che si saranno registrati verrà comunicato via email il link per potervi accedere.

Da questa settimana è possibile partecipare agli open day di tutti i corsi della Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli collegandosi al canale youtube e dialogando direttamente via skype con i coordinatori dei corsi. Novità di quest’anno, un nuovo corso di laurea magistrale in Traduzione in orario serale che si affianca all’offerta didattica della scuola che comprende il triennio di primo livello in mediazione linguistica, e i corsi di laurea magistrale in Interpretazione, Traduzione e Relazioni Internazionale. I dettagli dei singoli openday si trovano sul sito https://lingue.fondazionemilano.eu

Venerdì 24 aprile è in programma l’Open Day dell’Istituto di Ricerca Musicale della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado in videoconferenza Zoom con il coordinatore Massimo Mariani. Dalle ore 15.30 – 17.00 sarà possibile avere informazioni sui corsi di Musica applicata, musica per l’Immagine e il Teatro (triennio AFAM e biennio preaccademico), Musica Elettronica e musica per l’Immagine (biennio AFAM di specializzazione); dalle ore 17.30 – 19.00 sui corsi di Tecnico del suono (triennio AFAM) e sui corsi liberi: chitarra elettrica, laboratorio di improvvisazione, laboratorio Crossover, Giornalismo e comunicazione musicale. Per informazioni e iscrizioni occorre scrivere a k.maggioni@fondazionemilano.eu entro martedì 22 aprile 2020.

Da più di un mese tutte le Scuole Civiche di Fondazione Milano curano CivicaMente uno speciale palinsesto settimanale che rende disponibile sul sito https://fondazionemilano.eu/civicamente e sui social una ricca selezione di contenuti, da concerti, film, interviste, cortometraggio spettacoli, consigli di lettura per continuare a fare e condividere cultura con il pubblico. Di questo ricco palinsesto fa parte anche la radio degli studenti che nella sua versione Smart FM Web Radio propone in piccole pillole, le voci e i volti degli studenti, le loro testimonianze, la loro musica, le interviste, i suggerimenti per affrontare questo delicato momento e molto altro.