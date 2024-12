Sette minuti: il nuovo singolo di leonardo che esplora il confine tra vita e morte

Pubblicità

Condividi

Con il brano “Sette Minuti”, il cantautore LEONARDO torna a emozionare, proponendo un tema intenso e universale: il tempo prezioso della vita. La canzone, ispirata alla teoria secondo cui nei sette minuti che precedono la morte il cervello ripercorrerebbe i momenti più importanti della vita, unisce sonorità pop moderne con tocchi di elettronica, creando un equilibrio tra malinconia e ritmo incalzante.

Attraverso versi toccanti come «Sospeso, tra l’addio e l’eterno, tra il paradiso e l’inferno», l’artista ci guida in un viaggio che riflette sul valore dei ricordi e delle esperienze vissute. Leonardo invita a non rimandare, a vivere pienamente ogni istante, trasformando un tema doloroso in un messaggio di speranza e determinazione.

Pubblicità

Nato nel 1999 a Varese, Leonardo ha iniziato a comporre musica a soli 14 anni. Dopo il debutto con la ballad “Spine” nel 2023 e il più ritmato “Ballare in Silenzio”, il giovane artista si riconferma come una delle voci emergenti più promettenti. “Sette Minuti”, accompagnato da un videoclip diretto da Greta Frigerio, esprime perfettamente la capacità di Leonardo di intrecciare testi emotivi con melodie orecchiabili e attuali.

Concludendo, “Sette Minuti” è un invito a vivere ogni attimo con intensità, senza lasciarsi sopraffare da paure e rimpianti.

Quali emozioni suscita in te questo brano? Condividile nel form in basso.