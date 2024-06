“Sesso e Samba” di Tony Effe e Gaia guida la classifica EarOne Airplay

Pubblicità

“Sesso e Samba” di Tony Effe e Gaia è il brano più ascoltato della settimana nell’airplay italiano. La canzone, grazie alle tre posizioni guadagnate rispetto la scorsa settimana, supera nella classifica EarOne Airplay “KARMA” (-1) dei The Kolors (le classifiche sono disponibili gratuitamente su earone.com). Completano la top 10 “Paprika” di Ghali (terzo posto, +3), “Storie brevi” di Tananai e Annalisa (quarto posto, +3), “i like the way you kiss me” di Artemis (quinto posto, +4), “Peyote” degli Articolo 31 feat. Fabri Fibra e Rocco Hunt (sesto posto, -1), “Malavita” dei Coma_Cose (settimo posto, -4), “Black Nirvana” di Elodie (ottavo posto, -6), “feelslikeimfallinginlove” dei Coldplay (nuova entrata al nono posto) e “I had some help” di Post Malone feat. Morgan Wallen (decimo posto, +5). Oltre ai Coldplay le altre due più alte nuove entrate sono: “Fino all’Alba” di Capoplaza (posizione 47) e “Tereketé” di Ciccio Merolla, Clementino e Hellen (posizione 62).

Nessuna novità nei primi tre posti della classifica EarOne Airplay Indipendenti: “Luna Piena” dei Negramaro, “Altrove” di Ultimo e “Electric” di Darin.

“Shut Up And Dance” di Sophie and The Giants guida la classifica EarOne Airplay Dance. Secondo e terzo posto per “Addicted” di Zerb e The Chainsmokers feat. Ink e “Honey Boy” di Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso feat. Nile Rodgers & Shenseea.

“Houdini” di Eminem si conferma al comando della classifica EarOne Airplay Urban. Stabile al secondo posto “Come un tuono” di Rose Villain feat. Guè. Guadagna una posizione e sale al terzo posto “30° C” di Anna.

Nessuna novità al primo posto della classifica EarOne Airplay Rock. “Eyes Closed” degli Imagine Dragons si conferma al comando e precede questa settimana “Zombieland” di Jake Bugg (Secondo posto, +5) e “Living Proof” di Bon Jovi (terzo posto, +1).

Alla prima posizione della classifica EarOne Airplay Latin c’è anche questa settimana “Contigo” di Karol G & Tiësto. Guadagna tre posizioni e si porta al secondo posto “Touching The Sky” di Raul Alejandro. Terzo posto confermato per “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” di Bizarrap e Shakira.

La classifica EarOne Airplay Italiani vede al primo posto “Sesso e Samba” di Tony Effe e Gaia (+3). “KARMA” dei The Kolors perde una posizione e scivola al secondo posto. Terzo posto per “Paprika” di Ghali (+3).

Cambia il vertice della classifica EarOne Airplay Internazionali. “I like the way you kiss me” di Artemas guadagna una posizione e si porta al primo posto. Secondo e terzo posto per “feelslikeimfallinginlove” dei Coldplay (nuova entrata) e “I Had Some Help” di Post Malone e Morgan Wallen (+1).

Cambia ancora il primo posto della classifica EarOne Airplay TV. Questa settimana alla posizione #1 c’è “Altrove” di Ultimo (+9). Guadagna tre posizioni e sale al secondo posto “melodrama” di Angelina Mango. Terzo posto confermato per “Femme Fatale” di Emma.

“Altrove” di Ultimo (+1) guida anche la classifica EarOne Airplay TV Indipendenti. Completano il podio “Luna Piena” dei Negramaro (secondo posto, -1) e “Aria” dei Ricchi e Poveri (terzo posto, +1).

Settimana #26 dal 21/06/2024 al 27/06/2024

