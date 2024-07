“Sesso e Samba” di Tony Effe e Gaia al primo posto nell’ EarOne Airplay generale per la seconda settimana consecutiva

Pubblicità

Tony Effe e Gaia guidano l’EarOne Airplaydella settimana #27 con il sound estivo di “Sesso e Samba”, una bossa nova in cui sonorità brasiliane si fondono con i toni taglienti della trap, portando il brano per la seconda settimana consecutiva al comando della classifica. Al secondo posto “Storie Brevi” di Annalisa e Tananai che guadagna due posizioni rispetto alla settimana precedente, e al terzo posto una ex numero uno, “Karma” dei The Kolors, presente in classifica da nove settimane.

In quarta posizione, in leggera discesa, troviamo Ghali con “Paprika” (-1), in quinta Elodie con “Black Nirvana” che scala 3 posizioni, ed in sesta il tormentone “MALAVITA” dei Coma_Cose (+1). “Feelslikeimfallinginlove” il nuovo singolo dei Coldplay ottiene la settima posizione (+2), “I Had some Help” di Post Malone e Morgan Wallen guadagna l’ottava (+2), mentre chiudono la top 10 “I like the way you kiss me” (-4) di Artemas, che ha spopolato sul web ed è presente in classifica da dodici settimane, e Mahmood con “RA TA TA”, in salita di 7 posizioni rispetto alla settimana scorsa.

EarOne Airplay Indipendenti

I Negramaro con “Luna Piena” sono al numero uno della classifica EarOne Airplay Indipendenti da 11 settimane consecutive. Sul podio troviamo stabile da 5 settimane al secondo posto Ultimo con “Altrove”, seguito da “Electric” di Darin, l’artista svedese che sta conquistando l’airplay italiano.

Classifiche di genere e speciali

La classifica Dance è guidata da 5 settimane da Sophie and the Giants con “Shut Up And Dance”, Eminem è invece al vertice della EarOne Airplay Urbancon “Houdini”.

Bon Jovi con “Living Proof” è in testa alla chart Rocke Karol G fa il suo ingresso nella classifica Latin direttamente al primo posto con “Si Antes Te Hubiera Conocido”.

Il brano italiano più trasmesso è “Sesso E Samba” di Tony Effe e Gaia, e “Feelslikeimfallinginlove” dei Coldplay è il brano internazionale più suonato in radio. In TV il video musicale più visto è “Senza Tuccà” di Gigi D’Alessio e Geolier.

